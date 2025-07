사이트 신뢰성 엔지니어링(SRE)은 고객 문제 해결, IT 운영 작업 자동화, 소프트웨어 제공 속도 향상, IT 위험 최소화를 위해 DevOps와 기존의 IT 운영을 결합한 소프트웨어 엔지니어링 관행입니다.