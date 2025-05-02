OpenTelemetry란 무엇인가요?

OTel은 프로그래밍 언어, 인프라, 런타임 환경에 관계없이 텔레메트리 데이터를 수집하는 방식을 단순화하며, 개발자가 어떤 관측 가능성 백엔드에서도 표준화된 텔레메트리 데이터를 생성, 수집 및 내보낼 수 있도록 합니다. 이 표준화된 프레임워크는 관측 가능성 기능을 강화하고 확장하며, IT 및 DevOps 팀에 더 큰 유연성을 제공합니다.

OTel은 애플리케이션, 시스템, 장치와 백엔드 솔루션 사이에 구현되며, 스토리지와 시각화는 의도적으로 다른 툴에 맡겨져 있어 조직이 자신에게 가장 적합한 툴을 자유롭게 선택할 수 있습니다.

관측 가능성은 외부 아웃풋을 분석하여 시스템의 내부 작동에 대한 인사이트를 얻을 수 있는 능력입니다. IT 운영(ITOps) 및 클라우드 컴퓨팅에서 원격 측정 데이터(예: 로그, 지표 및 추적)는 시스템 성능 및 상태를 평가하는 데 사용됩니다. DevOps 전문가는 애플리케이션 및 시스템에 코드를 추가하여 원격 측정 데이터를 생성하고 캡처하는 계측을 사용하여 관측 가능한 시스템을 만듭니다.

이러한 계측은 현대적인 환경에서 복잡한 작업이 되는 경우가 많습니다. 예를 들어 하이브리드 클라우드와 멀티클라우드 환경, 마이크로서비스 기반 애플리케이션, Kubernetes 컨테이너, 그리고 최신 컴퓨팅 환경의 다른 기능들이 그 예입니다. 이러한 분산 시스템과 여기에 통합된 다양한 프로그래밍 언어 및 런타임은 백엔드 런타임, 시각화 및 분석을 위해 계측, 수집 및 내보내기에 복잡한 배열을 제공합니다.

네트워크 서비스 및 애플리케이션 성능을 포괄적으로 이해하려면 엔지니어가 전체 인프라에서 애플리케이션 및 시스템에 대한 맞춤형 계측을 구성해야 합니다. OpenTelemetry는 이 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.

OTel은 통합 관측 가능성 데이터를 수집하고 전송하는 표준 방법을 제공함으로써 분산 시스템에서 모니터링을 간소화하는 데 도움을 줍니다. 또한 공급업체 중립적인 통합 라이브러리와 API를 사용하여 원격 측정 데이터를 수집하고 백엔드 플랫폼으로 전송합니다. OpenTelemetry 도입을 통해 팀은 관리하는 애플리케이션이나 사용하는 관측 가능성 도구에 관계없이 복잡한 시스템에서 원격 분석을 균일하게 수집하고 처리할 수 있습니다.