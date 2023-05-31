분산 추적이란 무엇인가요?

이제 분산 추적이 무엇인지 알았으니 작동 방식에 대해 자세히 알아보겠습니다. 모놀리식 애플리케이션과 달리 마이크로서비스 환경은 분산된 백엔드에서 실행되므로 전체 요청 여정을 추적하기가 더 어렵습니다. 다행히 분산 추적은 각 단계에서 사용자의 작업을 추적하고 프론트엔드에서 백엔드까지 애플리케이션에 미치는 영향을 모니터링할 수 있습니다.

분산 추적은 마이크로서비스 아키텍처를 계측하는 것에서 시작됩니다. OpenTelemetry와 같은 오픈 소스 도구를 사용하여 계측 및 원격 분석 수집 프로세스를 시작할 수 있습니다.

다음으로, 개발자는 추적 데이터를 추적하고 각 트랜잭션에 고유 식별자를 태그하는 코드를 서비스에 구현해야 합니다. 인코딩된 추적 컨텍스트는 전체 애플리케이션 환경을 통해 한 서버에서 다른 서버로 전달됩니다. 트랜잭션 여정에 연결된 식별자는 고객 경험에 대한 가시성을 제공합니다.

분산 추적 도구는 이벤트에 의해 트리거된 후 서버를 통해 이동하는 각 활동 또는 세그먼트를 추적합니다. 한 스팬이 수집되면 다음 스팬으로 이동하는 방식으로 진행됩니다. 이러한 스팬은 일반적으로 상위 스팬에서 시작하여 하위 스팬으로 이동합니다.

도구는 이러한 작업을 순서대로 배치하고 사용자 지정 속성, 타임스탬프 및 메타데이터와 같은 관련 지표를 수집합니다. 일반적으로 분산 추적 도구를 사용하면 이 데이터를 플레임 그래프 또는 워터폴 보기 형식으로 시각화할 수 있습니다. 이러한 그래프는 엔지니어가 분산 시스템의 어느 부분에서 병목 현상, 속도 저하 또는 성능 문제가 발생하고 있는지 해석하는 데 도움이 됩니다.

마지막으로, 애플리케이션의 엔드투엔드 모니터링을 위해서는 분산 추적 도구와 관측 가능성 플랫폼을 결합해야 합니다. Instana와 같은 플랫폼을 포함하면 데이터를 추출하고 처리하는 데 도움이 되므로 애플리케이션 오류를 해결하기 위한 올바른 다음 단계를 수행할 수 있습니다.