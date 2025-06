ITOps는 IT 운영 관리(ITOM)와 혼동되는 경우가 많습니다. 둘 다 IT 서비스를 계속 유지하고 운영하는 데 관여하고 있기 때문입니다. ITOps가 IT 서비스 관리와 관련된 인력, 역할, 업무 전반을 의미하는 반면, ITOM은 기업이 매일 사용하는 기술 구성 요소, 컴퓨팅 자원, 비즈니스 프로세스를 유지하기 위한 관리 프로세스 및 도구를 지칭합니다. ITOps 팀은 일상적인 업무부터 장기 전략 수립에 이르기까지 IT 환경 내의 서비스와 모든 리소스 및 IT 애플리케이션의 가용성을 관리합니다. ITOps의 하위 집합인 ITOM은 IT 리소스를 안정적이고 효율적으로 제공하며 동시에 사용자 경험을 향상시키는 일련의 일상적인 프로세스와 이를 위한 도구로 구성됩니다.