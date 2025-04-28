DevOps 보안이란 무엇인가요?

DevOps 보안(또는 DevSecOps)은 소프트웨어 개발 수명 주기(SDLC)의 각 단계에서 보안 프로세스의 우선순위를 정하고 실행하는 개발 접근 방식입니다.
DevSecOps는 다양한 개발, 운영 및 보안 팀 간에 보안 책임을 분배하고 공유 합니다.
현재 상황에서 사이버 위협이 활발하게 발생하고 있기 때문에 DevOps 보안을 강화해야 할 필요성이 커졌습니다. 도난과 방해 행위는 인간 행동의 새로운 요소가 아닙니다. 단지 도난당한 물질의 종류와 도난을 수행하는 데 사용되는 방법론만 업데이트되었을 뿐입니다. 현대의 해적들은 금 보물 대신 수익성 있는 데이터 캐시를 찾고 전자 절도를 사용하여 범죄를 수행합니다.
이러한 범죄자들은 모든 수준과 개발 단계에서 소프트웨어 시스템 내의 사이버 보안 취약점을 악용하는 데 매우 능숙해졌으며, 이제 미래 지향적인 조직은 각 개발 단계에서 보안 태세를 강화하고 개선하는 방법을 채택하고 있습니다. DevSecOps는 개발 프로세스 내에서 도사리고 있을 수 있는 데이터 유출 및 기타 보안 취약성과 같은 보안 문제에 대응하기 위한 이 임무를 완벽하게 지원합니다.
DevSecOps의 부상은 보안 문제에 대한 기업의 태도가 변화했음을 의미합니다. 한때 많은 조직에서 DevOps 보안은 사후 고려 사항으로 취급되었습니다. 보안 검사는 SDLC가 끝날 때 수행되는 다른 최종 검사와 함께 구현되었습니다. 이로 인해 사일로가 생겨나 취약점을 숨길 수 있는 상황이 종종 발생하고, 결국 수정이 필요한 경우 조기에 발견하여 수정했을 때보다 훨씬 더 많은 비용이 발생하게 됩니다.
이러한 오래된 태도는 여전히 존재하지만, 대부분의 경우 DevOps 보안은 크게 발전했습니다. DevSecOps는 현재 소프트웨어 개발팀이 직면하고 있는 다양한 유형의 위협의 복잡성을 충분히 인식하고 초기 단계 또는 개발 중에 사이버 보안 문제를 처리하고 보안 위험에 대응하는 공동 책임을 관련 팀원 다수 또는 전체에게 분산하려고 합니다.
초기 단계에서 시작하여 향상된 보안을 프로젝트에 적용하는 이러한 개념을 "시프트 레프트"라고 합니다. 이 용어는 시청자가 왼쪽에서 오른쪽으로 제작 타임라인을 보고 있다고 가정합니다. 시프트 레프트 테스트에 참여한다는 것은 프로젝트 활동의 시작에 가까운 차트 왼쪽 끝에서 강화된 테스트를 통합하는 것을 의미합니다.
보안을 확립하고 보장하기 위해서는 여러 가지 움직이는 부분과 다양한 관행이 적절한 조율 속에서 작동해야 합니다.
소프트웨어가 어떻게 작동해야 하는지를 정의하는 작업은 DevSecOps 프레임워크가 담당합니다. 프레임워크는 모범 사례, 관련 프로세스 및 보안 도구와 관련된 정보를 제공합니다. 또한 각 개발 단계에 보안을 통합하는 방법과 서로 다른 소프트웨어 구성 요소 또는 시스템 간에 어떤 종속성이 존재하는지 설명합니다. 이를 통해 취약성을 관리하고 프로덕션 환경을 보호할 수 있습니다.
구성 관리 시스템 엔지니어링 과정에서는 제품의 속성이 수명 주기 전반에 걸쳐 일관성을 유지하도록 하는 데 중점을 둡니다. 소프트웨어 시스템이 일상적으로 흡수해야 하는 방대한 수의 변경 사항이 없었다면 구성 관리가 필요하지 않았을 것입니다. 구성 관리는 변경 사항에도 불구하고 시스템이 계획대로 작동하도록 보장합니다.
회사 소프트웨어가 안전하다고 맹목적으로 가정하는 대신, 취 약점 관리는 그렇지 않을 수도 있고, 여러 보안 책임에 노출될 수 있다고 가정합니다. 이는 코드베이스의 취약점 스캔을 통해 잠재적 취약점을 먼저 식별하고, 이후 사이버 범죄자에게 악용되기 전에 복구 조치를 통해 해결하는 매우 선제적인 접근법입니다.
비밀 관리는 보안 정보에 대한 긴급하고 지속적인 요구를 해결하는 또 다른 관련 분야입니다. 말 그대로 비밀 관리는 사용자가 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)와 상호 작용할 때 애플리케이션을 인증하는 비밀번호, 암호화 키(데이터 보안을 위한 비밀 코드), API 키와 같은 민감한 데이터를 저장하고 관리하는 데 도움이 됩니다.
클라우드 환경은 대개 풍부한 데이터 리포지토리이므로 DevSecOps가 제공하는 추가 보호가 필요합니다. 클라우드 네이티브 앱은 빠르게 가동되어야 하며, DevSecOps는 빠른 개발 주기에도 원활하게 작동하도록 보장하여 도움을 줍니다. DevOps 보안은 또한 워크로드를 잘못된 구성 및 기타 사이버 위협으로부터 보호합니다.
회사가 효과적인 보안 조치를 유지하기 위해 많은 노력을 기울이고 있다고 말하는 것은 쉽습니다. 그러나 조직이 보안 목표를 완전히 실현하려면 효과적인 DevOps 프로세스 외에도 보안 모범 사례를 수용해야 합니다. 다음은 DevSecOps를 성공으로 이끄는 데 필요한 몇 가지 주요 개념입니다.
보안에 대한 기존의 관점은 DevOps 팀이 처리해야 하는 또 다른 할당된 작업일 뿐이라고 생각했습니다. 그러나 최근의 관점은 보안은 IT 운영팀, 보안팀, 개발팀이 함께 수행하는 공동 프로젝트라고 가정합니다. 이러한 그룹 노력의 핵심은 팀 간의 효과적인 커뮤니케이션을 통해 기대치를 성공적으로 관리하고 원하는 결과를 얻을 수 있도록 하는 것입니다.
더 강력한 보안 태세를 구축하는 것은 많은 노력 없이 이루어지지 않습니다. 따라서 가능한 모든 시점에 강화된 보안 정책을 구현해야 합니다. 여기에는 코드 분석(소스 코드에서 가능한 오류를 감지하기 위한)과 같은 프로젝트 초기 단계부터 개발 파이프라인을 거쳐 동료 기반 코드 검토 및 보안 테스트와 같은 후기 단계까지 포함됩니다.
DevSecOps가 제공하는 가장 유리한 이점 중 하나는 회사가 게시하는 소프트웨어 릴리스에 속도와 확실성을 더한다는 것입니다. 지속적인 전달(CD) 파이프라인을 구현하면 기업이 시장에 출시하는 앱 및 기타 소프트웨어 릴리스에 보안 코드가 표시되고 필요한 보안 요구 사항을 충족할 가능성이 높아집니다.
DevOps 파이프라인에 대한 CD 접근 방식은 보안이라는 중요한 작업은 결코 멈추지 않으며, 이를 둘러싼 교육도 멈추지 않는다는 기본 원칙에 기반을 두고 있습니다. 해커는 방법론을 개선하기 위한 노력을 멈추지 않기 때문에 탐지해야 할 새로운 기법과 구현해야 할 새로운 보안 제어 기능이 항상 존재합니다.
다음 예에서 볼 수 있듯이 다양한 DevSecOps 테스트 체계에는 상당한 전문성이 있습니다.
DevSecOps 방법론은 다재다능하며 다양한 프로그래밍 목적에 적용할 수 있습니다.
