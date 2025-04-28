DevOps 보안이란 무엇인가요?

DevSecOps는 다양한 개발, 운영 및 보안 팀 간에 보안 책임을 분배하고 공유 합니다.

현재 상황에서 사이버 위협이 활발하게 발생하고 있기 때문에 DevOps 보안을 강화해야 할 필요성이 커졌습니다. 도난과 방해 행위는 인간 행동의 새로운 요소가 아닙니다. 단지 도난당한 물질의 종류와 도난을 수행하는 데 사용되는 방법론만 업데이트되었을 뿐입니다. 현대의 해적들은 금 보물 대신 수익성 있는 데이터 캐시를 찾고 전자 절도를 사용하여 범죄를 수행합니다.

이러한 범죄자들은 모든 수준과 개발 단계에서 소프트웨어 시스템 내의 사이버 보안 취약점을 악용하는 데 매우 능숙해졌으며, 이제 미래 지향적인 조직은 각 개발 단계에서 보안 태세를 강화하고 개선하는 방법을 채택하고 있습니다. DevSecOps는 개발 프로세스 내에서 도사리고 있을 수 있는 데이터 유출 및 기타 보안 취약성과 같은 보안 문제에 대응하기 위한 이 임무를 완벽하게 지원합니다.

DevSecOps의 부상은 보안 문제에 대한 기업의 태도가 변화했음을 의미합니다. 한때 많은 조직에서 DevOps 보안은 사후 고려 사항으로 취급되었습니다. 보안 검사는 SDLC가 끝날 때 수행되는 다른 최종 검사와 함께 구현되었습니다. 이로 인해 사일로가 생겨나 취약점을 숨길 수 있는 상황이 종종 발생하고, 결국 수정이 필요한 경우 조기에 발견하여 수정했을 때보다 훨씬 더 많은 비용이 발생하게 됩니다.

이러한 오래된 태도는 여전히 존재하지만, 대부분의 경우 DevOps 보안은 크게 발전했습니다. DevSecOps는 현재 소프트웨어 개발팀이 직면하고 있는 다양한 유형의 위협의 복잡성을 충분히 인식하고 초기 단계 또는 개발 중에 사이버 보안 문제를 처리하고 보안 위험에 대응하는 공동 책임을 관련 팀원 다수 또는 전체에게 분산하려고 합니다.

초기 단계에서 시작하여 향상된 보안을 프로젝트에 적용하는 이러한 개념을 "시프트 레프트"라고 합니다. 이 용어는 시청자가 왼쪽에서 오른쪽으로 제작 타임라인을 보고 있다고 가정합니다. 시프트 레프트 테스트에 참여한다는 것은 프로젝트 활동의 시작에 가까운 차트 왼쪽 끝에서 강화된 테스트를 통합하는 것을 의미합니다.