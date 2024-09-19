데이터 유출이란 무엇인가요?

데이터 유출은 일반적인 원인으로 인해 발생합니다. 보안이 부족한 클라우드 스토리지와 잘못 구성된 방화벽이 흔한 문제이지만, 그 외에도 다음과 같은 경우가 있습니다.



인적 오류

잘못된 수신자에게 이메일을 보내거나 적절한 승인 없이 기밀 정보를 공유하는 등 민감한 데이터를 잘못 관리하면 쉽게 유출될 수 있습니다.

소셜 엔지니어링 및 피싱

해커는 직원을 속여 SSN이나 로그인 자격 증명과 같은 개인 데이터를 유출하도록 유도하여 인적 요소를 악용하여 더 큰 규모의 공격을 가능하게 합니다.

내부자 위협

민감한 정보에 액세스할 수 있는 불만을 품은 직원이나 계약자는 의도적으로 데이터를 유출할 수 있습니다.

기술적 취약성

패치되지 않은 소프트웨어, 취약한 인증 프로토콜 및 오래된 시스템은 악의적인 행위자가 유출을 악용할 수 있는 기회를 만듭니다. 잘못 구성된 API는 특히 클라우드 및 마이크로서비스 아키텍처의 증가로 인해 증가하는 위험 벡터이며 의도치 않게 민감한 데이터를 노출할 수 있습니다.

전송 중인 데이터

이메일, 메시징 또는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 호출을 통해 전송되는 민감한 데이터는 가로채기에 취약할 수 있습니다. 암호화와 같은 적절한 데이터 보호 조치가 없으면 이 정보가 무단 액세스에 노출될 수 있습니다. 암호화 표준 및 네트워크 세분화는 전송 중인 데이터를 보호하는 데 유용한 도구입니다.

저장 데이터

데이터베이스, 서버 또는 클라우드 스토리지에 저장된 정보는 잘못된 보안 설정이나 부적절한 권한으로 인해 유출될 수 있습니다. 예를 들어, 소스 코드, SSN 또는 영업 비밀과 같은 기밀 정보에 대한 공개 액세스는 보안 위험을 초래할 수 있습니다. 보안 액세스 제어, 최소 권한 모델 및 지속적인 모니터링 을 통해 조직은 보안 격차가 존재할 수 있는 위치를 더 깊이 이해할 수 있습니다.

사용 중인 데이터

암호화되지 않은 노트북이나 USB와 같은 스토리지에 저장된 데이터 등 엔드포인트 취약점이 있는 경우 시스템이나 디바이스를 통해 처리되는 데이터가 유출될 수 있습니다. 이러한 유형의 노출은 직원이 보안 정책을 따르지 않는 경우에도 발생할 수 있습니다.