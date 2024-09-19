데이터 유출이란 무엇인가요?

데이터 유출은 민감한 정보가 의도치 않게 승인되지 않은 당사자에게 노출될 때 발생합니다. 예를 들어, 잘못 구성된 클라우드 스토리지 서버를 사용하면 개인 식별 정보(PII) 및 영업 비밀에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 데이터 유출의 가장 일반적인 매개체는 직원이 노트북을 분실하거나 이메일 및 메시징 플랫폼을 통해 민감한 정보를 공유하는 것과 같은 인적 오류에서 비롯됩니다. 해커는 노출된 데이터를 사용하여 신원 도용을 저지르거나 신용 카드 정보를 훔치거나 다크 웹에서 데이터를 판매할 수 있습니다.
데이터 유출은 일반적인 원인으로 인해 발생합니다. 보안이 부족한 클라우드 스토리지와 잘못 구성된 방화벽이 흔한 문제이지만, 그 외에도 다음과 같은 경우가 있습니다.
인적 오류
잘못된 수신자에게 이메일을 보내거나 적절한 승인 없이 기밀 정보를 공유하는 등 민감한 데이터를 잘못 관리하면 쉽게 유출될 수 있습니다.
소셜 엔지니어링 및 피싱
해커는 직원을 속여 SSN이나 로그인 자격 증명과 같은 개인 데이터를 유출하도록 유도하여 인적 요소를 악용하여 더 큰 규모의 공격을 가능하게 합니다.
내부자 위협
민감한 정보에 액세스할 수 있는 불만을 품은 직원이나 계약자는 의도적으로 데이터를 유출할 수 있습니다.
기술적 취약성
패치되지 않은 소프트웨어, 취약한 인증 프로토콜 및 오래된 시스템은 악의적인 행위자가 유출을 악용할 수 있는 기회를 만듭니다. 잘못 구성된 API는 특히 클라우드 및 마이크로서비스 아키텍처의 증가로 인해 증가하는 위험 벡터이며 의도치 않게 민감한 데이터를 노출할 수 있습니다.
전송 중인 데이터
이메일, 메시징 또는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 호출을 통해 전송되는 민감한 데이터는 가로채기에 취약할 수 있습니다. 암호화와 같은 적절한 데이터 보호 조치가 없으면 이 정보가 무단 액세스에 노출될 수 있습니다. 암호화 표준 및 네트워크 세분화는 전송 중인 데이터를 보호하는 데 유용한 도구입니다.
저장 데이터
데이터베이스, 서버 또는 클라우드 스토리지에 저장된 정보는 잘못된 보안 설정이나 부적절한 권한으로 인해 유출될 수 있습니다. 예를 들어, 소스 코드, SSN 또는 영업 비밀과 같은 기밀 정보에 대한 공개 액세스는 보안 위험을 초래할 수 있습니다. 보안 액세스 제어, 최소 권한 모델 및 지속적인 모니터링 을 통해 조직은 보안 격차가 존재할 수 있는 위치를 더 깊이 이해할 수 있습니다.
사용 중인 데이터
암호화되지 않은 노트북이나 USB와 같은 스토리지에 저장된 데이터 등 엔드포인트 취약점이 있는 경우 시스템이나 디바이스를 통해 처리되는 데이터가 유출될 수 있습니다. 이러한 유형의 노출은 직원이 보안 정책을 따르지 않는 경우에도 발생할 수 있습니다.
데이터 유출의 결과는 특히 PII 또는 영업 비밀과 관련된 경우 심각할 수 있습니다. 사이버 범죄자가 랜섬웨어 공격, 신원 도용 또는 다크 웹에서 정보를 판매하기 위해 쉽게 액세스할 수 있는 데이터를 악용할 수 있기 때문에 금전적 손실, 평판 손상 및 법적 영향이 종종 발생합니다. 신용카드 정보와 관련된 데이터 유출을 경험한 조직은 상당한 벌금과 소비자 신뢰의 상당한 손실에 직면할 수 있습니다. 데이터 유출로 인한 GDPR 및 HIPAA와 같은 규정 위반은 무거운 처벌과 법적 결과를 초래할 수도 있습니다.
실제 세계에서 자주 발생하는 데이터 유출 사례 중 하나는 암호화되지 않은 데이터 스토리지 환경에서 중요한 개인 정보가 실수로 노출되는 것입니다. 이 데이터에는 해커가 신원 도용이나 사기 거래에 사용할 수 있는 전화번호, 주민등록번호, 신용카드 세부 정보가 포함될 수 있습니다. 유출된 데이터는 랜섬웨어 공격에서도 악용될 수 있으며, 악의적인 행위자가 노출된 정보를 암호화하고 종종 결함이 있는 시스템이나 성공적인 피싱 사기를 통해 액세스 권한을 얻은 후 공개에 대한 지불을 요구합니다.
2023년 Microsoft에서 발생한 유출로 인해 오브젝트 스토리지의 일종인 Azure Blob Store가 잘못 구성되어 38TB의 민감한 내부 데이터가 노출되었습니다. 이 데이터에는 개인 데이터, 개인 키, 비밀번호 및 오픈 소스 AI 훈련 데이터와 같은 기밀 정보가 포함되었습니다.
또 다른 눈에 띄는 사건은 영국의 NHS, 의회 및 군대를 위한 서비스를 운영하는 그룹인 Capita와 관련이 있습니다. Amazon S3 버킷은 다양한 영국 의회 및 시민에게 영향을 미치는 개인 및 재무 데이터를 노출했습니다. 그 결과 Capita는 약 8,500만 달러의 재정적 손실을 입었고 회사 주가는 12% 이상 하락했습니다.
특히 AWS 및 Azure와 같은 서비스에서 부적절하게 구성된 클라우드는 계속해서 우발적인 데이터 노출의 주요 원인이 되어 있으며, 종종 수백만 명의 사용자에게 영향을 미치고 보안 설정 오류로 인해 민감한 정보가 노출됩니다.
멀웨어 및 내부자 위협은 여전히 우려 사항이지만 대부분의 데이터 유출은 고의적인 사이버 공격이 아닌 운영 오류로 인해 발생합니다. 강력한 데이터 보호 프레임워크, 지속적인 모니터링 및 빈번한 감사를 구현함으로써 기업은 민감한 정보를 더 잘 보호하고 노출 위험을 최소화할 수 있습니다.
사전 예방적인 다계층 보안 전략은 데이터 처리의 모든 단계에서 위험을 완화하고 데이터 보호를 보호하는 데 필수적입니다.
데이터 유출 방지(DLP) 도구를 구현하면 조직에서 데이터 접근을 모니터링하고 민감한 정보의 흐름을 제어하는 데 도움이 됩니다. DLP 솔루션을 사용하면 데이터 팀이 데이터를 감사하고, 액세스 제어를 적용하고, 무단 파일 이동을 탐지하고, 중요한 데이터가 조직 외부로 공유되는 것을 차단하고, 중요한 정보가 유출되거나 오용되지 않도록 보호할 수 있습니다.
제3자 위험에 대한 평가 및 감사는 민감한 데이터를 처리하는 공급업체 또는 계약자의 취약성을 식별하고 완화하는 데 중요합니다. 제3자 위험 관리 소프트웨어는 외부 파트너를 통한 데이터 노출 가능성을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
데이터 암호화, 자동화된 취약성 검사, 클라우드 태세 관리, 엔드포인트 보호, 다단계 인증 프로토콜 및 포괄적인 직원 보안 인식 교육과 같은 강력한 보안 관행을 사용하면 무단 액세스 위험을 줄일 수 있습니다.
체계적인 랜섬웨어 전략을 통해 조직이 랜섬웨어를 신속하게 격리하여 확산을 방지하고 귀중한 데이터를 보호할 수 있습니다. 또한 잘 정의된 계획은 모든 이해관계자가 자신의 역할을 알 수 있도록 하여 가동 중지 시간을 줄이고 재무 및 평판 위험을 완화하는 데 도움이 됩니다. 이 접근 방식은 취약점을 식별하고 향후 공격을 방지하며 중요한 데이터를 보호하는 데 도움이 됩니다.
머신 러닝의 맥락에서 '데이터 유출'이라는 용어는 데이터 보안 및 손실 방지에서 일반적으로 사용되는 용어와는 다른 의미를 갖습니다. 데이터 유출은 개발 과정에서 학습 데이터 세트 외부의 정보를 모델에 부적절하게 도입하는 것을 말하며, 이로 인해 지나치게 낙관적이고 잘못된 결과를 초래할 수 있습니다. 이러한 유형의 데이터 유출은 머신 러닝 알고리즘이 액세스해서는 안 되는 데이터에 대해 학습할 때 발생하며, 그 결과 개발에서는 매우 우수한 성능을 발휘하지만 실제 애플리케이션에서는 실패하는 모델이 생성됩니다.
누출의 영향을 받는 모델은 개발 중에 높은 정확도를 보여 잘 수행되지만 보이지 않는 새로운 데이터로 일반화하지 못하는 경우가 많습니다. 특히 실제 성능이 가장 중요한 금융 사기 탐지, 의료 진단 또는 사이버 보안 분야에 머신 러닝 모델을 배포할 때 더욱 그렇습니다. 적절한 교차 검증과 민감한 데이터의 신중한 처리는 이러한 형태의 유출을 방지하는 데 중요합니다.
강력한 데이터 거버넌스 관행과 교차 검증과 같은 모델 검증 기법을 구현하면 유출을 방지하고 모델 일반화가 필요하다는 것을 증명할 수 있습니다. 데이터 유출을 방지하는 것은 안정적이고 안전한 모델을 구축하는 데 필수적입니다.
