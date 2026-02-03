수익 운영(RevOps)은 현대 기업에서 중요한 기능으로, 영업, 마케팅, 고객 성공 및 때로는 재무 팀을 공통의 수익 목표 아래 통합합니다. 실시간 데이터를 활용해 프로세스를 선제적으로 최적화하는 AI 에이전트는 RevOps 팀과 협업하기에 특히 적합합니다. 이러한 자율 소프트웨어 시스템은 전체 수익 라이프사이클 전반에 걸쳐 가치 있는 자동화 및 인텔리전스 역량을 제공하며, 최근 몇 년간 RevOps를 변화시키기 시작했습니다.

RevOps는 사일로화된 시장 출시(GTM) 운영 팀 전반에 신뢰할 수 있는 단일 소스를 제공하기 위해 2000년대 초에 발전한 분야입니다. 분산된 스프레드시트와 개별적으로 운영되는 세일즈 자료를 통해 수익 프로세스를 관리하는 대신, 통합된 수익 팀은 조직이 전체 고객 라이프사이클 전반에서 비즈니스 전략과 데이터를 정렬할 수 있도록 했습니다.

이러한 통합 팀은 일반적으로 다른 모델을 사용하는 팀보다 더 높은 성과를 보입니다. Garnter에 따르면, 2026년에는 고성장 기업의 75%가 RevOps 프로세스를 도입할 것입니다.