에이전트 컨트롤 플레인이란 무엇인가요?

각 개별 에이전트는 작업을 수행하고 툴과 상호작용하는 “데이터 플레인”에서 작동합니다. 컨트롤 플레인은 중앙 집중식 제어 센터로서 이 계층 위에 위치하며, 에이전트 배포 방식, 에이전트 간 협업 방식 및 동작을 안내하는 규칙을 설정합니다. 컨트롤 플레인은 단일 에이전트의 동작 방식보다는 여러 에이전트가 더 큰 인공지능 시스템의 일부로서 어떻게 작동하는지에 초점을 맞춥니다.

IBM 기업가치연구소의 최근 연구에 따르면 기업의 96%가 이미 어떤 형태로든 AI 에이전트를 사용하고 있다고 응답했습니다. AI 에이전트가 여러 팀과 활용 사례 전반에 걸쳐 도입됨에 따라 단편화는 처음부터 발생하게 됩니다. 에이전트는 서로 다른 프레임워크를 기반으로 구축되고, 각기 다른 데이터 소스에 연결되며, 일관되지 않은 규칙에 따라 관리되는 경우가 많습니다. 컨트롤 플레인은 이러한 활동을 조정하고 감독하기 위한 공통 방식을 제공하며, 이를 통해 조직은 에이전트 규모가 확장되더라도 일관되게 관리할 수 있습니다.

실제로 컨트롤 플레인은 에이전트와 에이전트가 의존하는 시스템 사이에서 중개자 역할을 수행합니다. 이는 작업이 실행되기 전에 요청을 라우팅하고, 권한을 시행하며, 정책을 적용합니다. 또한 성능, 사용 현황 및 결과를 포함해 에이전트가 프로덕션 환경에서 어떻게 동작하는지에 대한 가시성도 제공합니다.

이 접근 방식은 에이전트를 개별 구성 요소의 집합이 아니라 조정된 시스템으로 운영할 수 있도록 지원합니다. 팀은 일관된 정책을 적용하고, 툴 및 데이터에 대한 액세스를 제어하며, 시간 경과에 따른 에이전트 동작을 모니터링할 수 있습니다. 기업 AI 환경에서 이 구조는 여러 AI 시스템이 상호작용하는 보다 광범위한 에이전틱 AI 에코시스템을 지원합니다. 컨트롤 플레인은 또한 에이전트가 발전함에 따라 버전 관리, 테스트 및 제어된 배포를 가능하게 함으로써 반복 개선을 지원합니다.

에이전트 컨트롤 플레인과 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP)은 서로 다른 계층에서 작동하기 때문에 구분해서 이해하는 것이 중요합니다.

에이전트 컨트롤 플레인 은 에이전트 및 서비스 전반에서 시스템 수준의 조정, 제어 및 수명 주기 관리를 오케스트레이션하고 관리합니다.

은 에이전트 및 서비스 전반에서 시스템 수준의 조정, 제어 및 수명 주기 관리를 오케스트레이션하고 관리합니다. MCP는 단일 상호작용 과정에서 컨텍스트, 툴 및 데이터가 어떻게 구조화되어 모델에 전달되는지를 정의합니다.

컨트롤 플레인은 에이전트가 더 광범위한 시스템 내에서 어떻게 작동하는지에 초점을 맞추는 반면, MCP는 모델이 특정 요청을 어떻게 처리하는지에 초점을 맞춥니다.

개발자는 이를 사용해 에이전트 워크플로를 구축하고 테스트합니다. 플랫폼 팀은 이를 사용해 인프라를 관리하고 표준을 시행합니다. 비즈니스 및 운영 팀은 이를 사용해 규제 준수, 보안 및 책임성을 지원합니다.

에이전트 컨트롤 플레인은 구조적이고 확장 가능한 방식으로 에이전트를 운영하기 위한 기반을 제공합니다. 이는 시스템 전반의 조정을 가능하게 하고, 일관된 제어 체계를 구축하며, 시간 경과에 따른 에이전트 동작을 관찰하고 관리할 수 있도록 합니다.