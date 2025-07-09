2025년 AI ROI를 극대화하는 방법

그러나 AI 구현을 둘러싼 과대 광고가 계속 급증하고 있지만 많은 조직에서는 AI 솔루션의 투자 수익률(ROI)이 이에 미치지 못하고 있다는 사실을 알게 되었습니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 2023년 보고서에 따르면 엔터프라이즈급 AI 이니셔티브는 단 5.9%의 ROI를 달성한 것으로 나타났습니다. 한편, 동일한 AI 프로젝트에는 10%의 자본 투자가 발생했습니다1.

그렇다면 대부분의 기업이 AI 기반 솔루션을 통해 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있는 이유는 무엇일까요? 2025년에는 어떻게 더 높은 ROI를 달성할 수 있을까요? AI를 갖추는 것만으로는 충분하지 않다는 것이 밝혀졌습니다. 일부 비즈니스 리더들은 경쟁사보다 앞서 나가기 위해 단기적인 충동으로 FOMO(놓칠까 두려운 심리)에 이끌려 AI 시류에 편승했습니다. 다른 리더들은 엔터프라이즈 AI를 모든 못에 적합한 비즈니스 전략 망치로 여겼습니다. 두 그룹 모두 미묘한 차이와 계획의 중요성을 잊어버렸습니다.

"사람들은 '1단계: LLM(대규모 언어 모델)을 사용하자. 2단계: LLM을 어디에 사용해야 할까?'라고 말합니다" 라고 IBM의 언어 기술 분야 선임 연구 과학자인 Marina Danilevsky가 언급했습니다. 이 발언은 2025년에 AI 에이전트와 동일한 근시안적 함정에 빠질 가능성이 있는 기업들에게 보내는 경고입니다.

AI 혁신에서 긍정적인 ROI를 달성하려면 역방향의 접근 방식이 필요합니다. 다행스럽게도 비즈니스와 인공 지능의 희망창 미래가 다가오고 있습니다. 조직이 강력한 데이터 품질 과 AI 전략을 주도할 때 AI 시스템을 올바르게 구현하면 측정 가능한 ROI 향상을 달성할 수 있을 뿐만 아니라 가능성이 높습니다.