지구와 사람을 위해: 지속가능성 분야의 AI 윤리에 중점을 둔 IBM

AI는 선의의 힘이 될 수 있지만 환경 및 지속가능성 문제로 이어질 수도 있습니다. IBM은 고객이 지속가능성 목표를 달성할 수 있도록 이 기술의 책임 있는 개발 및 배포에 전념하고 있습니다.
IBM 글로벌 지속가능성 소프트웨어 책임자이자 AI 윤리 위원회 위원인 Christina Shim은 이렇게 말했습니다. “AI는 의료, 제조, 기후 변화 등 세계가 직면한 가장 시급한 과제 일부를 해결할 수 있는 놀라운 기회입니다.” “하지만 환경에 미치는 영향을 최소화하면서 이러한 이점을 누리는 것이 중요합니다. 이를 위해서는 모델 구축, 학습, 활용 방식과 처리 위치, 사용하는 인프라, 그 과정에서의 개방성과 협력 방식에 대해 더 지속 가능한 선택을 해야 함을 의미합니다.”
AI를 만들려면 엄청난 양의 에너지와 데이터가 필요합니다. 유럽연합의 2023년 에너지 효율 지침에 따르면, 유럽의 데이터 센터 전력 소비는 2018년부터 2030년까지 28% 증가할 것으로 예상되며, 이는 AI 사용이 초래하는 환경적 비용을 잘 보여줍니다. IBM은 AI 시스템이 환경에 미치는 영향을 완화하기 위해 많은 조치를 취했습니다. 2023년 영향 보고서에서는 IBM 데이터 센터에서 소비한 전력의 74%를 포함하여 IBM의 총 전력 소비량의 70.6%가 재생 가능 에너지원에서 나왔다고 보고했습니다. 2023년에는 전 세계 28개 데이터 센터가 전력의 100%를 재생 가능 에너지원에서 공급받았습니다.
IBM은 자체 Granite 파운데이션 모델과 같이 AI 모델을 학습, 조정, 실행하기 위한 에너지 효율적인 방법을 개발하는 데 주력하고 있습니다. 130억 개의 파라미터를 갖춘 Granite 모델은 규모가 더 큰 모델보다 작고 효율적이므로 환경에 미치는 영향도 더 적을 수 있습니다.
2022년 IBM은 최초의 AI 최적화 클라우드 네이티브 슈퍼컴퓨터인 Vela를 도입했습니다. 이 설계는 전 세계 어디에서든 인프라를 효율적으로 배포하고 관리할 수 있으므로, 기존 리소스에 가해지는 부담을 줄이는 데 도움이 됩니다.
AI 지속가능성을 지원하도록 설계된 기타 IBM 제품은 다음과 같습니다.
IBM Expert Labs 부사장 겸 수석 엔지니어이자 AI 윤리 위원회 위원인 John Thomas는 다음과 같이 말했습니다. “고객들이 생성형 AI의 이점과 장기적인 지속 가능성 목표 간 균형을 맞추는 데 점점 더 많은 관심을 보이고 있다는 점은 고무적입니다. 일부 선도적인 고객들은 이러한 요구 사항을 엔터프라이즈 AI 거버넌스 프레임워크에 도입하고 있습니다.”
IBM은 환경, 우리가 일하고 생활하는 지역사회, 비즈니스 윤리에 긍정적이고 지속적인 영향을 남기는 것을 목표로 하고 있습니다. 2021년 IBM은 AI를 포함한 IBM 기술과 전문성을 활용해 비영리 및 정부 조직의 솔루션을 강화하고 확장하는 무료 사회 공헌 프로그램인 IBM Sustainability Accelerator를 출범했습니다. 이 프로그램은 환경 위협에 특히 취약한 사람들을 돕습니다. 2024년, IBM은 장기적인 도시 회복 탄력성을 증진하는 방법을 모색하기 위해, 회복력 있는 도시를 주제로 최신 제안 요청서(RFP)를 발표했습니다. IBM은 향후 5년 동안 이 프로그램에 최대 4,500만 달러를 추가로 투자할 계획입니다.
IBM은 또한 AI와 지속가능성을 포함해 인력의 기술 격차를 해소하는 데 주력하고 있습니다. 작년에 IBM® SkillsBuild는 새로운 AI 교육 노력의 일환으로 새로운 생성형 AI 과정을 추가했습니다. IBM은 또한 차세대 리더들이 녹색 경제를 위한 기술을 갖추도록 돕기 위해 새로운 지속가능성 커리큘럼을 시작했습니다. 이 무료 교육은 최첨단 기술을 생태학 및 기후 변화에 연결합니다.
IBM은 높은 수준의 윤리적, 환경적, 사회적 책임을 다하는 공급업체와 비즈니스를 수행하기 위해 오래전부터 노력해 왔습니다. 이러한 노력에는 IBM이 창립 회원으로 참여하고 있는 Responsible Business Alliance을 통한 행동 강령 준수가 포함됩니다. IBM은 공급업체에 구체적인 환경 요구 사항을 제시하고 지속적인 발전을 위해 협력함으로써 이러한 약속을 실천하고 있습니다.
2022년 IBM은 에코시스템 전반에 AI 윤리 관행을 촉진하기 위한 첫 번째 약속을 이행하여, 1,000곳의 에코시스템 파트너에 기술 윤리를 교육하겠다는 목표를 초과 달성했습니다. 2023년 IBM은 2025년까지 1,000곳의 기술 공급업체를 대상으로 기술 윤리를 교육하겠다는 새로운 약속을 발표했으며, 현재 목표 달성을 향해 순조롭게 나아가고 있습니다.
AI는 인간의 지능을 강화하고, 공정성을 높이며, 수익을 최적화할 수도 있지만, 그 반대의 결과를 초래할 수도 있습니다. 규제가 어느 정도의 책임을 강제할 수는 있겠지만, 개발자와 사용자는 AI를 사용할 때 사람, 지구, 이익을 모두 고려해야 합니다.
인간 중심의 AI 접근 방식은 AI 역량을 발전시키는 동시에 윤리적 관행을 채택하고 지속 가능성 과제를 해결해야 합니다. IBM은 애플리케이션 전반에 AI를 접목함에 따라, AI를 지속 가능한 방식으로 활용하고, AI 이해관계자들도 이를 실천할 수 있도록 지원하는 데 전념하고 있습니다.
