지구와 사람을 위해: 지속가능성 분야의 AI 윤리에 중점을 둔 IBM

AI를 만들려면 엄청난 양의 에너지와 데이터가 필요합니다. 유럽연합의 2023년 에너지 효율 지침에 따르면, 유럽의 데이터 센터 전력 소비는 2018년부터 2030년까지 28% 증가할 것으로 예상되며, 이는 AI 사용이 초래하는 환경적 비용을 잘 보여줍니다. IBM은 AI 시스템이 환경에 미치는 영향을 완화하기 위해 많은 조치를 취했습니다. 2023년 영향 보고서에서는 IBM 데이터 센터에서 소비한 전력의 74%를 포함하여 IBM의 총 전력 소비량의 70.6%가 재생 가능 에너지원에서 나왔다고 보고했습니다. 2023년에는 전 세계 28개 데이터 센터가 전력의 100%를 재생 가능 에너지원에서 공급받았습니다.

IBM은 자체 Granite 파운데이션 모델과 같이 AI 모델을 학습, 조정, 실행하기 위한 에너지 효율적인 방법을 개발하는 데 주력하고 있습니다. 130억 개의 파라미터를 갖춘 Granite 모델은 규모가 더 큰 모델보다 작고 효율적이므로 환경에 미치는 영향도 더 적을 수 있습니다.

2022년 IBM은 최초의 AI 최적화 클라우드 네이티브 슈퍼컴퓨터인 Vela를 도입했습니다. 이 설계는 전 세계 어디에서든 인프라를 효율적으로 배포하고 관리할 수 있으므로, 기존 리소스에 가해지는 부담을 줄이는 데 도움이 됩니다.

AI 지속가능성을 지원하도록 설계된 기타 IBM 제품은 다음과 같습니다.

IBM Envizi: 기업의 환경(E), 사회(S), 거버넌스(G) 보고를 간소화할 수 있도록 설계된 소프트웨어 제품군입니다.

IBM TRIRIGA: 에너지 관리 개선을 지원하는 통합 워크플레이스 관리 시스템입니다.

IBM Maximo: 자산 라이프사이클 전반에서 지속 가능성을 장려하는 방식으로 운영을 모니터링, 관리, 유지보수할 수 있도록 지원합니다.

IBM Expert Labs 부사장 겸 수석 엔지니어이자 AI 윤리 위원회 위원인 John Thomas는 다음과 같이 말했습니다. “고객들이 생성형 AI의 이점과 장기적인 지속 가능성 목표 간 균형을 맞추는 데 점점 더 많은 관심을 보이고 있다는 점은 고무적입니다. 일부 선도적인 고객들은 이러한 요구 사항을 엔터프라이즈 AI 거버넌스 프레임워크에 도입하고 있습니다.”