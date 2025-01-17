AI 기반 사이버 보안 ROI를 계산하는 방법

정교한 악성 피싱 캠페인이 대형 금융 기관을 표적으로 삼고 있는 상황을 상상해 보세요. 공격자는 회사의 내부 커뮤니케이션을 매우 유사하게 모방한 인공 지능(AI)으로 생성한 이메일을 사용합니다. 이메일에는 공격자가 알 수 없는 목적으로 회사 자산 및 데이터에 액세스하는 데 사용할 수 있는 직원 자격 증명을 도용하도록 설계된 악성 링크가 포함되어 있습니다.

네트워크 트래픽과 사용자 행동을 지속적으로 모니터링하는 조직의 AI 기반 사이버 보안 솔루션은 공격과 관련된 여러 이상 징후를 감지하고 네트워크 전반에서 의심스러운 도메인에 대한 액세스를 차단하며 피싱 이메일을 격리하고 잠재적으로 손상된 모든 계정의 비밀번호를 재설정하고 보안 운영 센터에 실시간 경고를 전송하여 공격 벡터와 영향을 받은 시스템에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

AI는 예측 분석을 통해 공격자가 취할 수 있는 다음 단계를 제안하여 보안팀이 해당 영역의 방어를 강화할 수 있도록 합니다.

착한 사람들이 이겼습니다. 하지만 AI 솔루션이 그만한 가치가 있을까요? 이 승리의 가치를 달러로 환산하면 얼마인가요? AI에 대한 투자는 쉽게 측정할 수 있습니다. 그렇다면 투자에 대한 수익을 어떻게 측정할 수 있을까요? 특히 도난당한 적이 없는 데이터, 발생한 적이 없는 알려지지 않은 평판 손상, 한 번도 손실되지 않은 고객 신뢰 또는 발생한 적이 없는 운영 위험 감소의 가치는 어떻게 측정할 수 있을까요?