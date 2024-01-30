엔터프라이즈 자동화란 무엇인가요?

엔터프라이즈 자동화는 비즈니스 운영을 크게 혁신할 수 있습니다. 자동화를 사용하면 워크플로를 간소화하고 프로세스를 표준화하며 오류를 최소화할 수 있으며, 이를 통해 조직은 조직의 민첩성과 적응성을 강화하는 일관되고 안정적인 운영을 구축할 수 있습니다.

반복적이고 시간이 많이 소요되는 작업을 자동화함으로써 조직은 운영 비용을 절감하고 리소스 활용을 최적화할 수 있습니다. 이를 통해 직원과 시스템이 보다 효율적으로 작업하여 기업의 생산성과 수익성을 높일 수 있습니다. 또한 자동화는 직원들이 일상적인 업무에서 벗어나 전략적이고 가치가 높은 이니셔티브에 참여할 수 있도록 지원함으로써 팀의 역동성에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

Salesforce에서 실시한 설문조사(ibm.com 외부 링크)에 따르면, 업무 환경 자동화로 인해 전반적인 직원 만족도가 향상된 것으로 나타났습니다. 설문조사에 참여한 미국 내 773명의 자동화 사용자 중 89%는 업무 만족도가 증가했다고 답했고, 84%는 회사에 대한 만족도가 높아졌다고 답했으며, 이러한 긍정적인 반응은 업무 환경에 자동화를 도입한 덕분이라고 답했습니다.

현재 많은 조직이 각 사업부가 자동화를 활용하여 내부 프로세스를 개선하는 사일로화된 방식으로 자동화에 접근하고 있지만, 자동화의 가치 실현, 진화하는 고객 요구 및 향상된 자동화 기술의 중요성이 증가함에 따라 보다 총체적인 접근 방식이 필요하게 되었습니다. 엔터프라이즈 자동화를 시작하세요.

엔터프라이즈 자동화는 공유된 조직 목표를 중심으로 개별 사업부의 자동화 노력을 통합하는 포괄적인 경영진 중심의 자동화 전략을 기반으로 구축됩니다. 이러한 변화를 성공적으로 헤쳐 나가는 조직은 엔터프라이즈 자동화 접근 방식이 제공하는 향상된 확장성, 통합 분석, 중앙 집중식 제어, 그리고 궁극적으로 비즈니스 가치를 통해 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.