두 접근 방식은 기능의 미묘한 차이가 있음에도(로우코드 및 노코드 플랫폼 공급업체들의 혼란스러운 포지셔닝으로 인해 더욱 심화됨) 상당히 많은 부분이 겹칩니다. 그러나 고려해야 할 중요한 차이점도 있습니다.

타겟 사용자

로우코드는 전문 개발자를 대상으로 기본 코드의 복제를 피하고 개발의 더 복잡한 측면을 위한 공간을 만들어 혁신과 풍부한 기능 세트로 이어지도록 하는 데 목적이 있습니다. 코딩의 표준적인 측면을 자동화하고 구문에 구애받지 않는 접근 방식을 채택함으로써 개발자의 재교육과 인재 풀 확장이 가능해졌습니다.

노코드는 반면에 도메인 지식이 풍부하고 기술에 어느 정도 능숙하지만 수동으로 코드를 작성할 능력이 부족한 비즈니스 사용자를 대상으로 합니다. 또한 비즈니스 사용자와 소프트웨어 개발자 또는 소규모 사업주와 인사팀, 재무팀, 법률팀 등 IT가 아닌 팀으로 구성된 하이브리드 팀에도 적합합니다.

사용 사례

노코드는 드래그 앤 드롭 인터페이스로 빠르게 디자인할 수 있는 프런트엔드 앱에 적합합니다. 소스에서 데이터를 가져와서 보고, 분석, 가져오기 및 내보내기를 수행하는 UI 앱이 좋은 후보입니다.

또한, 노코드는 비즈니스 팀에서 사용하는 Excel 기반 보고서와 같은 단조로운 행정 작업을 대체하는 데 이상적입니다. 이런 프로젝트는 IT 부서에서 우선순위를 정하기 쉽지 않지만 비즈니스 팀에게는 생명의 은인이 될 수 있습니다. 또한 광범위한 기능에 대한 부담이 없는 내부 앱과 개발 예산이 적은 소규모 비즈니스 앱에도 적합합니다.

철저한 컴포넌트 라이브러리를 갖춘 로우코드는 비즈니스 로직이 많은 애플리케이션으로 확장하고 엔터프라이즈 수준으로 확장할 수 있습니다. 또한 다른 앱과 외부 API와 통합하고, 여러 데이터 소스에 연결하고, IT 관점이 필요한 보안 가드레일이 있는 시스템을 구축하려면 로우코드가 노코드보다 더 나은 대안입니다.

속도

로우코드는 더 많은 사용자 지정 기회를 제공하기 때문에 온보딩, 개발 및 배포에 더 많은 교육과 시간이 필요합니다. 하지만 여전히 기존 개발 방식보다 훨씬 빠릅니다.

노코드는 구성이 간편하고 플러그 앤 플레이 방식이기 때문에 로우코드에 비해 구축 시간이 짧습니다. 수동 코딩으로 인해 일반적으로 발생하는 잠재적 오류 위험이 최소화되므로 테스트 시간도 단축됩니다. 여기서는 구성과 데이터 흐름이 올바르게 설정되었는지 확인하는 것이 중요합니다.

개방형 시스템 vs 폐쇄형 시스템

로우코드는 사용자가 코드를 통해 기능을 확장할 수 있는 개방형 시스템입니다. 이는 더 많은 유연성과 재사용성을 의미합니다. 예를 들어, 사용자는 자신의 사용 사례에 맞는 사용자 정의 플러그인과 데이터 소스 커넥터를 만들어 나중에 재사용할 수 있습니다. 하지만 LCAP의 새로운 업그레이드와 패치는 수동으로 도입한 코드로 테스트해야 한다는 점에 유의해야 합니다.

노코드는 보다 폐쇄된 시스템으로, 템플릿화된 기능 세트를 통해서만 확장될 수 있습니다. 이는 사용 사례가 제한되고 기본 제공 플러그인 및 통합 기능에만 접근할 수 있음을 의미하지만, 수동으로 작성된 코드가 없어 향후 버전을 손상시킬 위험이 적어 하위 호환성을 유지하기가 더 쉽습니다.

섀도우 IT 위험

이는 로우코드와 노코드 플랫폼 모두에 우려 사항이지만, IT 팀의 개입이 거의 또는 전혀 필요하지 않은 노코드에서는 섀도우 IT의 위험이 더 높습니다. 이로 인해 면밀히 모니터링되지 않는 병렬 인프라가 생겨 보안 취약성과 기술 부채가 발생할 수 있습니다.

하지만 로우코드가 여전히 IT 팀의 영역이라는 사실은 더 나은 거버넌스와 통제를 보장하는 데 도움이 될 수 있습니다.

아키텍처 범위

확장성 및 플랫폼 간 호환성 지원에서 로우코드가 노코드보다 높은 점수를 받았습니다. 사용자 정의 플러그인과 사용자 정의 코드를 추가하면 더 다양한 구현이 가능해지고 여러 플랫폼에서 작업할 수 있습니다.

노코드는 레거시 시스템에 연결하거나 다른 플랫폼과 통합할 때 확장성이 떨어지고 잠재력이 제한됩니다. 따라서 좁은 범위의 사용 사례에만 적용되며 확장 능력이 떨어집니다.