초자동화 및 IT 현대화에 대한 수요는 증가하고 있지만, 기업은 현재 개발자 인력의 한계로 인해 이러한 추세에 발맞추는 데 어려움을 겪고 있습니다. 많은 IT 프로젝트는 전문 기술을 갖춘 리소스가 부족하여 "보류" 파일로 분류됩니다. 그 결과, 운영상의 비효율성은 여전히 존재하며, 기업이 경쟁력을 유지하는 데 중요한 요소인 출시 기간이 늦어지고 있습니다.
이러한 문제를 해결하기 위해 로우코드 및 노코드 소프트웨어 개발 솔루션(ibm.com 외부 링크)이 기존 개발 프로세스의 실행 가능하고 편리한 대안으로 부상했습니다.
로우코드는 드래그 앤 드롭 및 풀다운 메뉴 인터페이스와 같은 시각적 빌딩 블록을 통해 자동화된 코드를 생성할 수 있는 신속한 애플리케이션 개발(RAD) 접근 방식입니다. 이러한 자동화를 통해 로우코드 사용자는 프로그래밍의 공통 분모보다는 차별화 요소에 집중할 수 있습니다. 로우코드는 수동 코딩과 노코드의 중간 지점으로, 사용자가 자동 생성된 코드 위에 코드를 추가할 수 있습니다.
로우코드 개발에 적합한 애플리케이션의 예로는 비즈니스 프로세스 관리 플랫폼, 웹사이트 및 모바일 앱 개발, 평가 관리 소프트웨어와 같은 부서 간 툴, 외부 플러그인 및 머신 러닝 라이브러리, 로보틱 프로세스 자동화(RPA), 레거시 앱 현대화와 같은 클라우드 기반 차세대 기술과의 통합이 있습니다.
Jamil Spain은 로우코드와 노코드에 대해 깊이 있게 파고들 수 있는 훌륭한 동영상을 몇 개 제공하고 있습니다.
노코드 역시 RAD 접근 방식이며, 종종 모듈식 플러그 앤 플레이, 로우코드 개발 접근 방식의 하위 집합으로 취급됩니다. 로우코드에서는 개발자가 스크립팅이나 수동 코딩의 형태로 어느 정도 개입하는 반면, 노코드에서는 개발자가 전혀 개입하지 않고 시각적 툴에 100% 의존합니다.
노코드 개발에 적합한 애플리케이션의 예로는 비즈니스 사용자를 위한 셀프 서비스 애플리케이션, 대시보드, 모바일 및 웹 애플리케이션, 콘텐츠 관리 플랫폼, 데이터 파이프라인 빌더 등이 있습니다. 노코드는 빠르게 구축할 수 있는 독립형 앱, 직관적인 UI, 간단한 자동화에 적합하며, 구성 가능한 열과 필터가 있는 일정 계획 툴, 시설 관리 툴, BI 보고 앱에서 노코드가 사용됩니다.
로우코드 애플리케이션 플랫폼(LCAP)은 로우코드 개발 플랫폼(LCDP)이라고도 하며, API, 코드 템플릿, 재사용 가능한 플러그인 모듈, 그래픽 커넥터와 같은 내장 기능을 갖춘 통합 개발 환경(IDE)을 포함하고 있어 애플리케이션 개발 프로세스의 상당 부분을 자동화합니다. LCAP는 일반적으로 클라우드 기반 서비스형 플랫폼(PaaS) 솔루션으로 제공됩니다.
로우코드 플랫폼은 프로세스 모델링과 같은 시각적 툴과 기술을 사용하여 복잡성을 낮추는 원칙에 따라 작동합니다. 사용자가 시각적 툴을 사용하여 워크플로, 비즈니스 규칙, 사용자 인터페이스 등을 정의합니다. 백그라운드에서는 전체 워크플로가 자동으로 코드로 변환됩니다. LCAP는 주로 전문 개발자가 코딩의 일반적인 측면을 자동화하여 개발의 마지막 단계에 필요한 노력을 다른 방향으로 돌리는 데 사용됩니다.
자동화 플랫폼의 예로는 Application Platform, 비즈니스 프로세스 관리 제품군, 시민 개발 플랫폼 및 기타 RAD 툴이 있습니다.
노코드 개발 플랫폼(NCDP)은 시민 자동화 및 개발 플랫폼(CADP)이라고도 하며, 모든 코드는 드래그 앤 드롭이나 포인트 앤 클릭 인터페이스를 통해 생성됩니다. NCDP는 전문 개발자와 시민 개발자(비기술 사용자 또는 코딩 기술이 제한적이거나 전혀 없는 비개발자) 모두가 사용합니다.
로우코드와 노코드는 모두 시각적 인터페이스와 미리 구성된 템플릿을 사용하여 코딩의 복잡한 측면을 추상화하는 것을 목표로 한다는 점에서 유사합니다. 두 개발 플랫폼 모두 PaaS 솔루션으로 제공되며, 데이터의 논리적 진행을 정의하기 위해 워크플로 기반 설계를 채택합니다. 이들은 공통적인 접근 방식으로 인해 많은 이점을 공유합니다.
두 접근 방식은 기능의 미묘한 차이가 있음에도(로우코드 및 노코드 플랫폼 공급업체들의 혼란스러운 포지셔닝으로 인해 더욱 심화됨) 상당히 많은 부분이 겹칩니다. 그러나 고려해야 할 중요한 차이점도 있습니다.
로우코드는 전문 개발자를 대상으로 기본 코드의 복제를 피하고 개발의 더 복잡한 측면을 위한 공간을 만들어 혁신과 풍부한 기능 세트로 이어지도록 하는 데 목적이 있습니다. 코딩의 표준적인 측면을 자동화하고 구문에 구애받지 않는 접근 방식을 채택함으로써 개발자의 재교육과 인재 풀 확장이 가능해졌습니다.
노코드는 반면에 도메인 지식이 풍부하고 기술에 어느 정도 능숙하지만 수동으로 코드를 작성할 능력이 부족한 비즈니스 사용자를 대상으로 합니다. 또한 비즈니스 사용자와 소프트웨어 개발자 또는 소규모 사업주와 인사팀, 재무팀, 법률팀 등 IT가 아닌 팀으로 구성된 하이브리드 팀에도 적합합니다.
노코드는 드래그 앤 드롭 인터페이스로 빠르게 디자인할 수 있는 프런트엔드 앱에 적합합니다. 소스에서 데이터를 가져와서 보고, 분석, 가져오기 및 내보내기를 수행하는 UI 앱이 좋은 후보입니다.
또한, 노코드는 비즈니스 팀에서 사용하는 Excel 기반 보고서와 같은 단조로운 행정 작업을 대체하는 데 이상적입니다. 이런 프로젝트는 IT 부서에서 우선순위를 정하기 쉽지 않지만 비즈니스 팀에게는 생명의 은인이 될 수 있습니다. 또한 광범위한 기능에 대한 부담이 없는 내부 앱과 개발 예산이 적은 소규모 비즈니스 앱에도 적합합니다.
철저한 컴포넌트 라이브러리를 갖춘 로우코드는 비즈니스 로직이 많은 애플리케이션으로 확장하고 엔터프라이즈 수준으로 확장할 수 있습니다. 또한 다른 앱과 외부 API와 통합하고, 여러 데이터 소스에 연결하고, IT 관점이 필요한 보안 가드레일이 있는 시스템을 구축하려면 로우코드가 노코드보다 더 나은 대안입니다.
로우코드는 더 많은 사용자 지정 기회를 제공하기 때문에 온보딩, 개발 및 배포에 더 많은 교육과 시간이 필요합니다. 하지만 여전히 기존 개발 방식보다 훨씬 빠릅니다.
노코드는 구성이 간편하고 플러그 앤 플레이 방식이기 때문에 로우코드에 비해 구축 시간이 짧습니다. 수동 코딩으로 인해 일반적으로 발생하는 잠재적 오류 위험이 최소화되므로 테스트 시간도 단축됩니다. 여기서는 구성과 데이터 흐름이 올바르게 설정되었는지 확인하는 것이 중요합니다.
로우코드는 사용자가 코드를 통해 기능을 확장할 수 있는 개방형 시스템입니다. 이는 더 많은 유연성과 재사용성을 의미합니다. 예를 들어, 사용자는 자신의 사용 사례에 맞는 사용자 정의 플러그인과 데이터 소스 커넥터를 만들어 나중에 재사용할 수 있습니다. 하지만 LCAP의 새로운 업그레이드와 패치는 수동으로 도입한 코드로 테스트해야 한다는 점에 유의해야 합니다.
노코드는 보다 폐쇄된 시스템으로, 템플릿화된 기능 세트를 통해서만 확장될 수 있습니다. 이는 사용 사례가 제한되고 기본 제공 플러그인 및 통합 기능에만 접근할 수 있음을 의미하지만, 수동으로 작성된 코드가 없어 향후 버전을 손상시킬 위험이 적어 하위 호환성을 유지하기가 더 쉽습니다.
이는 로우코드와 노코드 플랫폼 모두에 우려 사항이지만, IT 팀의 개입이 거의 또는 전혀 필요하지 않은 노코드에서는 섀도우 IT의 위험이 더 높습니다. 이로 인해 면밀히 모니터링되지 않는 병렬 인프라가 생겨 보안 취약성과 기술 부채가 발생할 수 있습니다.
하지만 로우코드가 여전히 IT 팀의 영역이라는 사실은 더 나은 거버넌스와 통제를 보장하는 데 도움이 될 수 있습니다.
확장성 및 플랫폼 간 호환성 지원에서 로우코드가 노코드보다 높은 점수를 받았습니다. 사용자 정의 플러그인과 사용자 정의 코드를 추가하면 더 다양한 구현이 가능해지고 여러 플랫폼에서 작업할 수 있습니다.
노코드는 레거시 시스템에 연결하거나 다른 플랫폼과 통합할 때 확장성이 떨어지고 잠재력이 제한됩니다. 따라서 좁은 범위의 사용 사례에만 적용되며 확장 능력이 떨어집니다.
로우코드와 노코드는 각각 고유한 장점을 가지고 있습니다. 이 두 가지의 유사성 때문에 쉽게 결정할 수 있는 문제는 아닙니다. 가장 좋은 방법은 현재 요구 사항을 평가하고 그에 따라 선택하는 것입니다.
사용자의 요구 사항을 파악하기 위한 몇 가지 질문은 다음과 같습니다.
여기서 핵심 질문 두 가지는 다음과 같습니다. 애플리케이션의 용도는 무엇인가? 누가 이를 구축할 것인가? 두 질문 모두 중요하지만, 사용자 중심 접근 방식보다 목표 중심 접근 방식을 사용하는 것이 더 좋습니다. 즉, “누가”보다 “무엇을”이 더 중요합니다.
사용 사례가 복잡하거나, 온프레미스 또는 클라우드 앱과 통합이 필요하거나, 고객 중심적이거나 비즈니스에 중요한 요구 사항이 있거나, 전사적으로 배포해야 하는 경우에는 로우코드가 더 나은 옵션입니다. 이 경우, 사용자에게 프로그래밍 언어에 대한 전문 지식이 없더라도 IT 팀이나 교육 프로그램과의 파트너십을 통해 과제를 해결할 수 있습니다.
IBM과 협력하면 로우코드 및 노코드 지능형 자동화 기능에 액세스할 수 있어 현업 전문가가 IT 부서에 의존하지 않고도 프로세스를 자동화할 수 있습니다.
노코드 솔루션:
로우코드 솔루션:
