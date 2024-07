비즈니스 규칙이란?

비즈니스 규칙은 여러 가지 방식으로 분류될 수 있으며, 정보의 소스에 따라 분류가 달라질 수 있습니다. 그러나 어떤 분류에서든 비즈니스 규칙은 대개 "IF-THEN", "IF-ELSE", "ONLY IF", "WHEN" 등과 같은 형식적인 논리 한정자(logic qualifier)를 사용하여 나타냅니다. 이러한 구문은 다음과 같이 다양한 유형의 비즈니스 규칙에 쓰입니다.

제한조건(Constraint) 규칙 개체 구조에 제한을 두는 조건을 설정합니다. 이는 3가지의 규칙 하위 세트로 나눌 수 있는데, 바로 자극과 반응(stimulus and response) 제한조건, 연산(operatoin) 제한조건, 구조(structure) 제한조건입니다. 자극과 반응 규칙에서는 어떤 행동이 이루어지려면 조건이 참이 되어야 합니다. 연산 제한조건 규칙은 특정 연산의 전후에 제한을 둡니다. 그리고 구조 제한조건 규칙에서는 클래스, 개체, 이들의 관계를 중심으로 반드시 지켜야 할 정책을 설정합니다.





개체 구조에 제한을 두는 조건을 설정합니다. 이는 3가지의 규칙 하위 세트로 나눌 수 있는데, 바로 자극과 반응(stimulus and response) 제한조건, 연산(operatoin) 제한조건, 구조(structure) 제한조건입니다. 자극과 반응 규칙에서는 어떤 행동이 이루어지려면 조건이 참이 되어야 합니다. 연산 제한조건 규칙은 특정 연산의 전후에 제한을 둡니다. 그리고 구조 제한조건 규칙에서는 클래스, 개체, 이들의 관계를 중심으로 반드시 지켜야 할 정책을 설정합니다. 파생(Derivation) 규칙 어떤 조건 하에 다른 정보로부터 사실을 추론할 수 있는지를 정의합니다. 이 규칙은 2가지 하위 세트로 나뉘는데, 추론(interence) 규칙과 계산(computation) 규칙입니다. 추론 규칙은 어떤 사실이 참일 경우 특정 결론을 내릴 수 있음을 지정합니다. 계산 규칙은 추론에 알고리즘을 활용합니다.

이러한 규칙 유형이 규칙 엔진의 기반이 되어 각 조직에서 비즈니스 결정을 자동화함으로써 고객 주문, 배송과 같은 다양한 프로세스에 속도를 낼 수 있게 합니다. 비즈니스 전반에 걸쳐 일관된 정책을 적용하기 위해서 이러한 프로세스를 언제 시작, 중지 또는 변경해야 하는지를 안내하여 비즈니스 프로세스를 개선합니다.