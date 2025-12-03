계층적 AI 에이전트란 무엇인가요?

상위 레벨 에이전트는 에이전틱 시스템의 최상위 수준에 위치하며, 복잡한 작업을 처리하고, 전략 계획을 수립하고, 작업 분해를 수행하고, 프로세스를 관리할 수 있습니다.

오늘날의 에이전트 아키텍처에서는 많은 경우 상위 레벨 에이전트가 대규모 언어 모델 (LLM) 과 같은 고급 AI 모델 을 사용하여 구현됩니다. 기존의 계층적 강화 학습 에서 상위 레벨 에이전트는 이러한 고급 AI 모델 대신 학습된 정책이나 기호 플래너에 의존합니다.

상위 레벨 에이전트는 더 광범위한 목표에 맞춰 전체 시스템을 관리하는 '큰 그림'을 책임집니다. 사용자 요청을 해석하고, 계획을 수립하고, 해당 계획을 작업으로 나누는 것은 모두 상위 레벨 에이전트의 책임입니다.