계층적 AI 에이전트란 무엇인가요?

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계층적 에이전트는 계층화된 멀티 에이전트 시스템에서 함께 작동하여 복잡한 작업을 수행하는 인공 지능(AI) 에이전트입니다. 계층적 시스템에서 상위 레벨 에이전트는 더 광범위한 책임을 처리하고 집중적인 하위 작업을 하위 레벨 에이전트에게 위임합니다. 시스템의 AI 에이전트는 수직으로, 때로는 수평으로 통신하여 전체 시스템을 일치시킵니다.
계층 구조는 계층적 에이전트 시스템을 모든 에이전트가 동일한 계층을 공유하는 단일 에이전트 또는 플랫 멀티 에이전트 시스템과 구분합니다. 계층적 에이전트 시스템은 복잡한 문제를 해결하는 데 탁월합니다. 상위 레벨 에이전트는 전략 및 AI 에이전트 오케스트레이션을 처리하고, 중간 계층 에이전트는 전술적 AI 의사 결정을 지원하고, 하위 레벨 에이전트는 상위에서 할당한 작업을 완료합니다.
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대부분의 계층 구조에는 두세 가지 유형의 에이전트가 있습니다:
상위 레벨 에이전트
중위 레벨 에이전트
하위 레벨 에이전트
일부 계층적 에이전트 아키텍처에는 상위 및 하위 레벨 에이전트가 있는 반면, 다른 AI 시스템에는 중간 계층도 있습니다.
상위 레벨 에이전트는 에이전틱 시스템의 최상위 수준에 위치하며, 복잡한 작업을 처리하고, 전략 계획을 수립하고, 작업 분해를 수행하고, 프로세스를 관리할 수 있습니다.
오늘날의 에이전트 아키텍처에서는 많은 경우 상위 레벨 에이전트가 대규모 언어 모델 (LLM)과 같은 고급 AI 모델을 사용하여 구현됩니다. 기존의 계층적 강화 학습에서 상위 레벨 에이전트는 이러한 고급 AI 모델 대신 학습된 정책이나 기호 플래너에 의존합니다.
상위 레벨 에이전트는 더 광범위한 목표에 맞춰 전체 시스템을 관리하는 '큰 그림'을 책임집니다. 사용자 요청을 해석하고, 계획을 수립하고, 해당 계획을 작업으로 나누는 것은 모두 상위 레벨 에이전트의 책임입니다.
중위 레벨 에이전트는 상위 레벨 에이전트의 지시를 받습니다. 이 에이전트는 계획을 구체화 및 구현하고, 필요한 경우 작업을 더욱 세분화하고, 하위 레벨 에이전트로 구성된 팀을 조율합니다. 중위 레벨 에이전트가 없는 계층 구조에서는 상위 레벨 에이전트가 대규모 전략 계획과 더불어 이러한 업무를 수행합니다.
중위 레벨 에이전트는 또한 통신 촉진자의 역할을 하며, 광범위한 목표를 구체적인 지침으로 전환하고 하위 레벨 에이전트의 보고를 통합하여 상위로 전달합니다. 상위 레벨 에이전트는 이 피드백을 사용하여 진행 상황을 모니터링하고 필요에 따라 계획을 업데이트합니다.
하위 레벨 에이전트는 계층 구조에서 수행자의 역할을 합니다. 즉, 하위 레벨 에이전트는 위에 있는 중위 및 상위 레벨 에이전트의 지시에 따라 특정 작업을 수행하는 전문화된 에이전트입니다. 하위 레벨 에이전트는 하위 에이전트라고도 합니다.
하위 레벨의 자율 에이전트는 좁은 범위의 작업에 특화되어 있으며, 규칙 기반 로직, API, 학습된 정책, 로보틱 컨트롤러 또는 기타 작업별 알고리즘을 사용할 수 있습니다. 단순 반사 에이전트와 같은 일부 하위 레벨 에이전트는 작업 컨텍스트나 환경에 대한 내부 표현을 유지하지 않는다는 점에서 상태 비저장입니다. 반면, 학습 에이전트와 같은 상위 레벨 에이전트는 많은 경우 여러 단계로 이루어진 계획을 조정하고 종속성을 추적하기 위해 상태 또는 컨텍스트를 유지해야 합니다.
하위 레벨 에이전트는 상위로부터 지시를 받고, 할당된 임무를 수행한 후 결과를 보고합니다. 중간 및 상위 레벨 에이전트는 하위 레벨 에이전트의 결과를 사용하여 상호 연결된 일련의 종속성에서 프로세스의 다음 단계를 알려 줍니다.
계층적 시스템은 다음과 같은 주요 특징이 있습니다.
에이전트 계층 구조
작업 분해
전문 분야
피드백 기반 조율
기업에서 최고 경영진은 대규모 계획에 집중하고, 중간 관리자는 리더십 지침을 운영 업무로 전환하며, 직원은 실제 워크로드를 직접 처리합니다. 계층형 에이전트 시스템은 AI 기반 에이전트 워크플로에 이와 동일한 구조를 적용합니다.
계층적 멀티 에이전트 시스템의 구조를 계층형 제어 시스템이라고 합니다. 명확한 계층 구조는 에이전트 에코시스템 전반에서 직무 역할을 강화합니다. 계층 구조의 각 계층에는 전략적 계획, 의사 결정, 위임 및 작업 라우팅 또는 운영 작업 실행 등 지정된 기능이 있습니다.
계층적 에이전트 시스템은 효율적인 작업 분해, 즉 작업을 더 작은 하위 작업으로 나누는 과정에 기반합니다. 이 분류에는 별도의 작업을 연결하는 종속성도 포함됩니다. 작업 분해는 프로젝트 관리 및 소프트웨어 개발 등 많은 분야에서 머신 러닝 외부에 있습니다
작업 분해는 일반적으로 어려운 문제에 직면한 모든 사람에게 유용한 전략입니다. 복잡한 프로젝트를 단순화하려면 당면한 과제를 작고 관리하기 쉬운 작업의 순차적 목록으로 변환하는 것이 효과적입니다.
계층 구조의 각 계층에는 지정된 역할이 있으며, 계층 내의 각 에이전트는 특정 작업에 특화되어 있는 경우가 많습니다. 에이전트 특화는 하위 계층에서 가장 흔히 볼 수 있으며, 여기에서는 단순한 작업 중심의 에이전트가 대규모 지시를 이행하기 위해 필요에 따라 일상적인 작업을 자동화합니다. 특화에 중점을 두면 워크플로가 간소화되고 효율성이 향상됩니다.
계층적 시스템 내 에이전트는 지속적으로 실시간 통신을 합니다. 일부 시스템은 비동기식 조율을 사용하는 반면, 철저히 동기식인 시스템도 있습니다.
상위 레벨 에이전트는 지휘 계통에 따라 지시를 내리고, 하위 레벨 에이전트는 자신들의 임무 결과를 상위에 보고합니다. 상위 레벨 에이전트는 이러한 결과를 사용하여 향후 전략을 최적화하고, 새로운 작업을 생성하고, 장기 목표에 가장 적합하도록 작업 우선순위를 변경합니다.
또한 에이전트는 필요에 따라 수평적으로 통신하여 업무를 조율하고 결과를 공유할 수 있습니다.
계층형 에이전트 시스템은 비즈니스 프로세스 자동화 및 다음과 같은 복잡한 운영 프로세스를 포함하는 기타 실제 사용 사례에 이상적입니다.
공급망 및 물류 관리
제조 및 생산
에이전틱 RAG
사이버 보안
자율주행 차량 및 배달 봇
공급망 및 물류 구현에서 상위 레벨 에이전트는 전반적인 재고 관리 전략을 계획합니다. 중위 레벨 에이전트는 전략을 현지화된 구현으로 세분화하고, 하위 레벨 에이전트는 창고 운영 및 배송 경로를 처리합니다.
제조업의 경우 상위 레벨 에이전트는 생산이 적시에 수요를 충족할 수 있도록 하는 전략을 세웁니다. 중위 레벨 에이전트는 이러한 지침을 하위 레벨 에이전트가 공장의 기계 및 생산 라인 제어와 같은 로컬 수준에서 구현할 수 있는 작업으로 변환합니다.
에이전틱 검색 증강 생성(RAG)은 RAG 시스템에 에이전틱 계획 기능을 도입합니다. 상위 레벨의 관리자 에이전트는 워크플로를 조율할 수 있으며, 특화 에이전트는 문서 검색, 순위 재지정 또는 점수 산정, 요약 및 콘텐츠 생성을 처리합니다. 많은 에이전틱 RAG 시스템에서 사용자 상호 작용은 챗봇 인터페이스를 통해 이루어지지만, RAG는 채팅 외 애플리케이션도 구동할 수 있습니다.
사이버 보안의 멀티 에이전트 시스템은 에이전트로 구성된 팀을 사용하여 시스템을 모니터링하고 위협에 대처할 수 있습니다. 상위 레벨 에이전트는 장기 전략과 정책 업데이트를 조율하고, 하위 레벨 에이전트는 신속한 이상 탐지 및 자동화된 격리 대응을 처리합니다.
자율주행 차량은 물류 차량과 유사한 방식으로 계층적 에이전트 시스템에 의해 관리될 수 있습니다. 상위 레벨 에이전트는 피크 주문 시간과 기타 관련 요인을 고려하여 배달 봇 인벤토리를 최적화합니다. 중위 레벨 에이전트는 할당된 영역 내에서 배달을 조율하고, 하위 레벨 에이전트는 개별 배달 봇을 조종합니다.
계층적 에이전트 시스템의 장점은 다음과 같습니다.
계층적 멀티 에이전트 시스템 내에서 각 에이전트 또는 에이전트 그룹은 개별 단위입니다. 따라서 테스트, 개발 및 구현을 단위별로 처리할 수 있습니다. 또한 모듈식 구조를 통해 전체 시스템에 영향을 주지 않고 개발, 업데이트 및 디버깅이 가능합니다.
계층 구조는 명확성을 제공합니다. 시스템의 각 에이전트에는 정의된 역할이 있습니다. 강제된 역할이 없으면 에이전트가 효과적인 조율을 수행하지 못해 병목 현상, 비용 증가, 생산 지연 및 더 혼란스러운 워크플로와 같은 이상적이지 못한 결과를 초래할 수 있습니다.
계층적 에이전트 시스템의 모듈성은 확장성을 향상합니다. 조직은 전체 시스템을 처음부터 다시 구축하지 않고도 필요에 따라 특정 그룹, 계층 또는 역할에 에이전트를 더 추가할 수 있습니다. 상위 레벨 에이전트는 상당한 재프로그래밍 없이도 점점 더 많아지는 중간 및 하위 레벨 에이전트를 조율할 수 있습니다.
계층적 시스템은 모듈식이므로, 조직은 주요 계층 내에 중복성을 추가하여 전반적인 내결함성을 개선할 수 있습니다. 여러 에이전트가 병렬로 작동하므로, 멀티 에이전트 시스템은 하나 이상의 에이전트에 장애가 발생하더라도 작업을 유지할 수 있습니다. 상위 레벨의 관리자 에이전트는 필요에 따라 작업을 재할당하고 워크플로를 재구성할 수 있습니다.
계층적 에이전트 시스템을 설계하고 구현하는 데 따르는 과제는 다음과 같습니다.
복잡성
경직성
통신 병목 현상
계층적 시스템은 설계가 복잡하며, 시스템이 관리하려는 프로세스나 운영에 대한 세밀한 이해가 필요합니다. 잘 구축된 계층적 에이전트 시스템은 원활한 자동화로 이어질 수 있습니다. 그러나 잘못 설계되면 비효율적인 운영, 충돌하는 에이전트 지시문, 과도한 비용 등의 단점이 발생할 수 있습니다.
연쇄적인 지연으로 인해 오래된 의사 결정과 행동이 초래되는 변동성이 큰 환경에서는 의사 결정 체인이 긴 고도로 계층적인 시스템이 어려움을 겪을 수 있습니다. 동적 시나리오의 경우, 더욱 분산된 멀티 에이전트 아키텍처가 더 적합할 수 있습니다.
비즈니스의 일부를 자동화하려는 기업은 AI 에이전트로 구성된 팀에 맡길 수 있을 만큼 안정적인 영역을 신중하게 선택해야 합니다. 예측할 수 없는 환경은 보다 적응력이 뛰어나고 빠르게 사고하는 인간 작업자 팀에 맡기는 것이 더 나을 수 있습니다.
계층적 멀티 에이전트 시스템은 통신 대역폭이나 지연 시간 제약에 따라 성능이 달라집니다. 시스템이 원활하게 작동하려면 에이전트가 명령 체인을 따라 데이터를 전송할 수 있어야 합니다.
통신 지연으로 인해 상위 레벨 에이전트가 더 이상 실제 상황을 반영하지 않는 데이터를 수신할 수 있습니다. 상위 레벨 에이전트가 계산 비용이 많이 드는 추론에 의존하는 경우, 지연 발생 시 하위 레벨 에이전트가 오래된 명령으로 작동할 수 있으므로 통신 병목 현상이 특히 심각한 문제입니다.
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