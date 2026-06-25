AI 에이전트는 여러 부분으로 구성된 작업을 독립적으로 계획하고 외부 도구를 사용하며 다른 에이전트와 상호 작용하기 때문에 자율 시스템을 엄격하게 테스트하는 것은 특히 중요합니다. 강력한 테스트 프로세스는 에이전트 개발 라이프사이클(ADLC)로 알려진 지속적인 생성 및 평가 루프의 일부입니다.

에이전트는 자율적으로 작업을 계획하고 실행하여 기업이 AI를 사용하는 방식을 빠르게 변화시킵니다. 하지만 빠른 채택은 기술 에코시스템을 파편화시키고 기존 테스트 프로세스에 상당한 변화를 강요할 수 있습니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 최근 연구에 따르면 설문조사에 참여한 CIO 및 CTO의 80%가 CEO 중심의 AI 혁신 과제를 보고했습니다. 하지만 11%만이 내년에 예상되는 대규모 AI 에이전트 배포에 대비할 준비가 되었다고 답했습니다.

IBM의 Matt Lyteson CIO는 "CIO와 CTO의 경우 현재 당면 과제는 지속적이고 자율적으로 운영되는 AI 시스템을 확장하는 것입니다. 이는 종종 훨씬 느리고 예측 가능한 환경을 위해 설계된 거버넌스 모델과 아키텍처를 사용하는 경우가 많습니다."라고 말했습니다.