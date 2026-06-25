AI 에이전트 테스트는 배포 전에 에이전틱 AI 시스템을 평가하여 안정적이고 안전하게 의도한 대로 작동하는지 확인하는 프로세스입니다.
AI 에이전트는 여러 부분으로 구성된 작업을 독립적으로 계획하고 외부 도구를 사용하며 다른 에이전트와 상호 작용하기 때문에 자율 시스템을 엄격하게 테스트하는 것은 특히 중요합니다. 강력한 테스트 프로세스는 에이전트 개발 라이프사이클(ADLC)로 알려진 지속적인 생성 및 평가 루프의 일부입니다.
에이전트는 자율적으로 작업을 계획하고 실행하여 기업이 AI를 사용하는 방식을 빠르게 변화시킵니다. 하지만 빠른 채택은 기술 에코시스템을 파편화시키고 기존 테스트 프로세스에 상당한 변화를 강요할 수 있습니다. IBM 기업가치연구소(IBV)의 최근 연구에 따르면 설문조사에 참여한 CIO 및 CTO의 80%가 CEO 중심의 AI 혁신 과제를 보고했습니다. 하지만 11%만이 내년에 예상되는 대규모 AI 에이전트 배포에 대비할 준비가 되었다고 답했습니다.
IBM의 Matt Lyteson CIO는 "CIO와 CTO의 경우 현재 당면 과제는 지속적이고 자율적으로 운영되는 AI 시스템을 확장하는 것입니다. 이는 종종 훨씬 느리고 예측 가능한 환경을 위해 설계된 거버넌스 모델과 아키텍처를 사용하는 경우가 많습니다."라고 말했습니다.
기존의 소프트웨어 테스트는 정적 시스템에 중점을 두었습니다. 에이전틱 AI는 대규모 언어 모델(LLM)의 확률적 특성에 따라 달라집니다. 즉, 유사한 프롬프트라도 실행마다 다른 도구 호출 시퀀스를 생성할 수 있으며, 다단계 워크플로 초기에 발생하는 문제는 훨씬 나중에야 나타날 수 있습니다. 또한 머신 러닝 기반 에이전트가 시간 경과에 따른 변화에 따라 회귀 또는 드리프트 징후가 나타날 수 있습니다.
AI 에이전트를 테스트할 때는 최종 답변이 올바른지 여부뿐만 아니라 추론 경로와 중간 아웃풋이 적절한지 여부도 고려해야 합니다. 이러한 종류의 테스트는 이전 형태의 소프트웨어 검증과는 근본적으로 다른 질문에 답하는 것이 이상적입니다. 테스트의 핵심은 에이전트가 예상 아웃풋과 일치하는 것이 아니라 입력에 관계없이 아웃풋이 일관되게 합리적이고 정확하며 안전한지 확인하는 것입니다. 즉 기존의 단위 테스트와 더불어 에이전트의 동작을 검증합니다.
또한 에이전틱 테스트 주기가 연속적입니다. AI 에이전트 테스트에는 성공을 위한 단순하고 고정된 벤치마크를 개발하기보다는 효과적인 피드백 루프를 만드는 것이 포함됩니다. 확장 가능하고 통합된 테스트 전략을 수립하는 조직은 안정적이고 안전하게 운영되는 자율 시스템을 개발할 수 있습니다. 또한 나머지 ADLC 내에서 원활하게 작동하는 테스트 프레임워크를 배포하여 AI 에이전트가 다양한 모델, 플랫폼 및 공급업체에서 예측 가능한 방식으로 통합할 수 있도록 할 수 있습니다.
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제대로 테스트되지 않은 AI 에이전트는 심각한 운영 및 거버넌스 위험을 초래합니다. 엄격한 테스트를 필수로 만드는 몇 가지 요소는 다음과 같습니다.
요약이나 설명과 같이 AI 에이전트가 생성하는 일부 아웃풋은 간단한 규칙으로 평가할 수 없습니다. 이는 어느 정도의 판단력이 필요합니다. 응답이 사용자의 의도를 올바르게 전달하고 어조가 적절한가요? LLM-as-a-Judge는 두 번째 LLM을 사용하여 에이전트의 아웃풋 품질을 평가하는 관행입니다.
일반적으로 테스트 대상 모델보다 규모가 크고 성능이 더 뛰어난 모델에 평가 기준이 주어지며, 해당 모델이 에이전트의 응답을 평가하도록 요청받습니다. 이러한 판단은 에이전트의 궤적 전반에 걸쳐 여러 지점에 적용할 수 있으므로 프로세스 전반에서 실패나 불일치를 포착할 수 있습니다. LLM-as-a-Judge는 인간 테스터와 협력하여 지속적이고 자동화된 품질 평가를 가능하게 합니다. 인간 평가를 대체하지는 않지만 LLM-as-a-Judge는 인간 팀이 할 수 없는 방식으로 테스트 프로세스를 확장합니다.
AI 에이전트의 정교함을 고려할 때, 탐색적 테스트만으로는 부족합니다. 에이전트 에코시스템에는 강력한 평가 기준과 명확한 성과 지표가 필요합니다. 효과적인 에이전트 테스트는 세 가지 수준에 따라 운영되며, 각 수준은 서로 다른 수준의 장애를 포착하도록 설계되었습니다. 이러한 요소들은 함께 초기 버그부터 실제 사용자 경험에 이르기까지 에이전틱 AI를 평가하는 계층적 방어 체계를 형성합니다.
엔터프라이즈 AI 에이전트는 직접 테스트하기에 비용이 많이 들거나 되돌릴 수 없는 환경에 배포되는 경우가 많습니다. 예를 들어, 고객 이메일을 보내는 에이전트는 실제 고객에게 테스트 이메일을 보낼 수 없거나, 클라우드 인프라를 관리하는 에이전트를 실제 클라우드 환경과 통합할 수 없습니다.
정교한 환경 시뮬레이션은 실제 상황을 제어 가능하고 재현 가능한 방식으로 재현함으로써 이러한 과제를 해결합니다. 최근 몇 년 동안 여러 회사에서 개발자가 사용자 스토리를 만들고 API 응답을 기록할 수 있는 시뮬레이션 환경을 출시했습니다. 또한 이러한 환경을 통해 테스터들은 실제 운영 환경에서는 발생하기 드물거나 유발하기 어려운 시나리오를 구성할 수 있습니다. 예를 들어, 데이터베이스가 유용한 결과를 반환하지 않거나 사용자가 긴 대화 중에 모순된 지침을 제공하는 경우입니다.
성공률은 에이전트가 할당된 작업을 완료한 테스트 사례의 비율을 측정합니다. 이는 에이전트 테스트의 기본 지표입니다.
도구 정확도는 에이전트가 특정 작업에 대해 올바른 도구를 선택하는지, 그리고 올바른 매개변수 내에서 도구를 호출하는지를 측정합니다. 예를 들어, 에이전트가 데이터베이스를 검색해야 한다는 것을 정확하게 파악했지만, 잘못된 쿼리를 구성할 수 있습니다.
에이전트 궤적 평가에는 최종 답변이 정확하더라도 에이전트의 추론 경로가 일관되고 적절한지 여부를 평가하는 작업이 포함됩니다. 일반적으로 다단계 추론을 살펴보고 에이전트가 목표의 일관성을 유지하고 각 단계를 논리적으로 처리하는지 확인합니다. 수동 테스트 프로세스는 사람이 정의한 기준 궤적과 에이전트가 실제로 수행하는 동작을 비교합니다. 또한 개발자는 LLM-as-a-Judge를 사용하여 이 프로세스의 일부를 자동화하는 경우가 많습니다.
지연 시간과 비용은 일반적으로 시스템이 근본적으로 사용 가능한지 여부를 결정하는 데 사용되는 어려운 요구 사항입니다. 지연 시간은 작업 제출부터 최종 결과까지의 시간을 측정합니다. 여러 도구를 순차적으로 호출하거나 속도가 느린 외부 API를 사용하는 에이전트는 지연 시간이 발생하여 사용자가 사용하기에 비실용적일 수 있습니다. 비용은 일반적으로 에이전트의 총 토큰 소비량과 작업별 API 호출량을 측정합니다. 예를 들어, 에이전트가 간단한 하위 작업에 값비싼 도구를 사용하면 규모가 커질수록 비용이 엄청나게 많이 들 수 있습니다.
간결성은 에이전트의 아웃풋에 필요한 정보가 포함되어 있고 이를 효과적으로 전달하는지 여부를 측정합니다. 일관성은 결과가 논리적으로 일관되고 체계적이며 내부 모순이 없는지 여부를 측정합니다. 두 지표 모두 정확도와 상관없이 중요합니다. 아웃풋은 사실적으로는 정확할 수 있지만 장황하기 때문에 사용자는 관련 정보를 쉽게 추출할 수 없습니다. 또는 간결하지만 주제가 뒤죽박죽이고 같은 내용을 반복하는 등 일관성이 없을 수도 있습니다.
테스트 자동화는 에이전트를 수동으로 테스트하는 대신 자동화된 평가를 실행하는 방식입니다. 상호 의존적인 구성 요소와 자주 변경되는 에이전트 시스템의 경우 자동화를 통해 대규모 테스트를 지속 가능하게 만들 수 있습니다.
에이전트 시스템의 테스트 자동화 인프라는 다른 형태의 소프트웨어 엔지니어링에 사용되는 파이프라인과 유사한 CI/CD 파이프라인을 사용합니다. 소프트웨어 변경 사항이 파이프라인을 통해 진행되면 자동화된 테스트를 통해 문제를 식별하고 에이전트는 코드 변경 사항을 푸시하여 지속적인 피드백 루프를 만들 수 있습니다.
평가 프레임워크는 테스트 실행, 에이전트 궤적 로깅, 아웃풋 점수 산정, 시간 경과에 따른 지표 추적을 위한 기본 인프라를 제공합니다. 평가 프레임워크는 체계적인 테스트 관행의 기반이며 AI 에이전트를 위한 코치라고 생각할 수 있습니다.
대부분의 평가 프레임워크를 통해 기업은 이상적인 에이전트 성능을 구현하는 일련의 참조 예제를 정의할 수 있습니다. 그런 다음, 플랫폼은 이러한 예시를 기준으로 에이전트의 시뮬레이션된 궤적을 측정하여 여러 변수에 따라 성능을 평가합니다. 예를 들어, 대규모의 생성형 AI 기반 '사용자' 간의 대화를 시뮬레이션한 후 도구 호출 정확도와 에이전트 라우팅 정확도를 기준으로 에이전트를 평가하는 보고서를 생성할 수 있습니다.
이를 통해 조직은 에이전트의 개선이 필요한 부분과 잘 수행되고 있는 부분을 빠르게 확인할 수 있습니다. 평가 프레임워크는 팀이 개발 프로세스 초기에 성공을 정의하고 회귀 테스트를 위한 명확한 기준을 제공하는 데 도움이 됩니다.
관측 가능성 플랫폼은 에이전트 행동에 대한 실시간 및 역사적인 가시성을 제공합니다. 때로는 평가 프레임워크와 동일한 플랫폼에 통합되기도 하며, 에이전트 네트워크를 지속적으로 모니터링하여 이상과 회귀가 나타나면 이를 찾아냅니다. AI 관측 가능성 플랫폼은 에이전트 상호 작용을 추적하고, 지표를 집계하고, 불규칙성이 발견되면 팀원에게 경고합니다. 이 플랫폼은 복잡한 다중 에이전트 시스템을 모니터링하는 엔지니어에게 특히 유용하며, 문제의 근본 원인을 식별하기 위한 에이전트 추론에 대한 가시성을 제공할 수 있습니다.
에이전트 컨트롤 플레인은 개별 에이전트 위에 있는 관리 계층으로, 조직 전체에 에이전트가 배포되고 관리되는 방식에 대한 중앙 집중식 가시성과 제어를 제공합니다. 평가 프레임워크와 관측 가능성 플랫폼이 에이전트의 역할을 측정하는 데 초점을 맞추는 반면, 컨트롤 플레인은 에이전트가 수행할 수 있는 작업에 초점을 맞춥니다. 또한 에이전트 행동을 관리하는 규칙이 일관되게 적용되고 시행 가능하도록 보장합니다.
테스트 컨텍스트에서 에이전트 컨트롤 플레인은 각 에이전트의 구성을 기록하므로 정확한 조건을 재현할 수 있습니다. 많은 컨트롤 플레인이 에이전트의 버전 관리, 테스트 및 제어된 배포를 지원하여 다중 에이전트 에코시스템 전반의 반복을 지원합니다.
현재 여러 주요 AI 플랫폼은 인프라에 구축된 에이전트에 대한 기본 제공 테스트 및 평가 기능을 제공합니다. 이러한 플랫폼 내 도구는 배포 환경과의 긴밀한 통합 및 간소화된 설정이라는 이점을 제공합니다. 하지만 평가 요구 사항이 복잡한 팀의 경우 이러한 프레임워크는 일반적으로 독립형 프레임워크보다 유연성이 떨어집니다.
AI 에이전트 테스트는 지속적인 프로세스입니다. 개발 초기 단계부터 테스트하고 에이전트를 배포한 후에도 지속적으로 테스트하고 개선하면 장기적으로 품질을 보장하는 데 도움이 됩니다.
프롬프트가 변경되거나 새로운 도구가 추가될 때 고품질의 철저한 테스트 자동화 프로세스를 배포해야 하지만, 조직의 일상적인 에이전트 모니터링 프로토콜에도 포함되어야 합니다. 이를 위해서는 테스트를 빠르고 저렴하게 수행할 수 있는 인프라에 투자해야 합니다. 잘 구성된 테스트 데이터 세트와 지표 대시보드는 테스트 프로세스를 일상적인 업무에 통합하는 데 도움이 됩니다.
또한 조기 테스트는 에이전트를 구축하기 전에 성공 기준을 정의하는 것을 의미하기도 합니다. 달성하고자 하는 목표를 명확하게 이해하지 못한 채 개발을 시작하는 팀은 에이전트의 성능이 아닌 에이전트의 외형에만 의존하는 사후 대응식 디버깅 프로세스를 겪을 위험이 있습니다.
균형이 잡히지 않은 테스트 세트는 보기에 좋아 보이지만 실제 성능을 예측하지 못할 수 있는 지표를 생성합니다. 예를 들어, 쉬운 사례나 제한된 범위의 작업으로만 구성된 테스트는 에이전트 시스템이 보일 수 있는 모든 행동 양상을 제대로 반영하지 못할 것입니다.
균형이 잡힌 테스트 세트는 궤적이 발생해야 하는 경우와 발생하지 않아야 하는 경우를 모두 테스트합니다. 세트에는 단일 단계 쿼리와 다단계 상호 작용이 모두 포함되어야 하며, 입력 형식은 실제 사용자가 요청을 표현할 수 있는 다양한 방법을 포함해야 합니다. 또한 적대적 프롬프트나 빈 입력으로부터 보호하기 위해 엣지 케이스를 명시적으로 표현해야 합니다.
또한 사용 패턴이 발전함에 따라 테스트 세트를 활성 예시로 정기적으로 업데이트해야 합니다. 일부 기업은 개발자의 수고를 덜기 위해 자동화된 테스트 케이스 생성을 사용하며, 이때 AI를 사용하여 에이전트의 요구 사항을 분석하고 포괄적인 테스트 세트를 생성합니다.
모호한 테스트 세트 또는 불충분한 채점 기준과 같이 레이블이 잘못 지정된 데이터는 노이즈가 많고 오해의 소지가 있는 지표를 생성합니다. 테스트 데이터는 평가 세트의 변경 사항을 추적하고 테스트 결과와 비교하여 측정할 수 있도록 버전을 관리하고 감사해야 합니다. 여러 단계로 구성된 에이전트 작업의 경우 고품질 데이터는 테스트 케이스를 측정하기 위한 강력한 표준 참조 궤적을 갖는다는 의미이기도 합니다.
소프트웨어 개발 라이프사이클 전반에 걸쳐 테스트 스크립트를 생성하고 테스트 실행을 실행하는 데 AI가 점점 더 많이 사용되고 있지만, 자동화만으로는 정교한 에이전트 에코시스템을 구축하기에 충분하지 않습니다. 일부 판단에는 사람의 의견이 필요합니다. 예를 들어, 인간은 행위자의 반응이 민감한 상황에 적합한지 여부를 평가해야 한다. 인간 팀은 테스트에서 드러난 엣지 케이스가 좋은 추론을 반영하는지 아니면 우연의 일치를 반영하는지 판단할 수도 있습니다.
기업이 테스트 과정에 구조적인 인간 검토를 도입하는 것이 매우 중요합니다. 테스트 진행 중에는 테스트 프로세스의 여러 단계에서 구조화된 에이전트 아웃풋 샘플에 인간 검토를 적용해야 합니다.
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