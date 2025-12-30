AI 관측 가능성이란 무엇인가요?

기존의 관측 가능성 툴은 관측 가능성의 세 가지 핵심 요소인 로그, 트레이스, 지표를 사용하여 복잡한 시스템의 내부 상태 또는 조건을 이해합니다. AI 애플리케이션과 AI 에이전트는 고유한 관측 가능성 툴을 필요로 하는 추가적인 복잡성 계층을 도입하며, 이를 통해 AI 관련 아웃풋을 모니터링하고 (종종 AI가 생성한) 시각화를 생성하여 모델 성능을 최적화할 수 있습니다.

기존 소프트웨어와 달리, 대규모 언어 모델(LLM)과 기타 생성형 인공 지능 애플리케이션의 아웃풋은 확률적입니다. 동일한 입력이 서로 다른 응답을 낼 수 있어, 입력이 아웃풋에 어떤 영향을 미치는지 추적하기 어려우므로 기존 관측 가능성 툴에 문제가 발생할 수 있습니다. 결과적으로, 문제 해결, 디버깅 및 성능 모니터링은 생성형 AI 시스템에서 더 복잡합니다.

또한 많은 AI 모델의 '블랙 박스'라는 특성을 줄이기 위해 성장하고 있는 분야인 AI의 설명 가능성은 모델이 광범위한 IT 시스템 및 워크플로와 상호 작용하는 방식을 아직 완벽하게 설명할 수 없습니다. AI 관측 가능성 솔루션은 효과적으로 측정하고 분석할 수 있는 항목에 우선순위를 두어야 합니다. 이러한 우선순위 지정은 모델을 비공개로 실행하고 관리하는 OpenAI 또는 Google과 같은 타사의 모델을 사용할 때 특히 중요합니다.

AI 에이전트는 IT 에코시스템 전반에 걸쳐 워크플로를 자율적으로 설계하고 실행하는 시스템으로, 관측 가능성에 고유한 도전 과제를 제기하며 그에 맞는 독특한 데이터 수집 접근법을 요구합니다. 2025년 IBM 기업가치연구소(IBV) 설문 조사에서 경영진의 거의 절반은 에이전트 AI의 '주요 구현 장벽으로 에이전트 의사 결정에 대한 가시성 부족'을 꼽았습니다. 이러한 시스템의 관측 가능성은 도입에 있어 매우 중요합니다.