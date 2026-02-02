AgentGPT란 무엇인가요?

OpenAI의 ChatGPT 최신 버전과 달리, AgentGPT는 최소한의 수동 프롬프트만으로 사고, 계획, 행동 및 적응을 수행하는 자율 AI 에이전트를 생성할 수 있도록 합니다. AgentGPT를 특별하게 만드는 기능 중 하나는 사용자 친화적인 인터페이스로, 이를 통해 연구 및 데이터 수집, 탐색적 문제 해결, 아이디어 생성, 반복 작업 자동화, 챗봇 생성 등 다양한 사용 사례에서 AI 에이전트 기능을 쉽게 활용할 수 있습니다.

AgentGPT는 노코드 툴로, 사용자는 목표를 정의하고 모델을 선택하며 에이전트를 배포하기 위해 소프트웨어를 작성하거나 개발 환경을 설정할 필요가 없습니다. 초보자가 효과적인 목표를 설정하는 방법을 이해할 수 있도록 템플릿이 제공됩니다.

AgentGPT는 Reworkd AI 팀이 주도적으로 개발한 오픈 소스 프로젝트입니다. 샌프란시스코에 기반을 둔 이 스타트업은 2023년 4월에 이 툴을 출시했으며 현재도 이를 유지 관리하고 있습니다. 가격 측면에서 Reworkd는 무료 버전과 함께 유료 요금제가 포함된 호스팅 서비스를 제공합니다. 이 프로젝트는 코드와 문서가 GitHub에 공개되어 있어 접근성이 높다는 점에서 초기부터 주목을 받았습니다.

AgentGPT에서 “GPT”는 생성 사전 학습 트랜스포머를 의미하며, 이는 트랜스포머 기반의 딥러닝 아키텍처에 기반한 대형 언어 모델(LLM) 계열을 지칭합니다. AgentGPT라는 이름은 GPT가 ChatGPT처럼 단순한 챗봇이 아니라 자율 에이전트로 작동하기 때문에 붙여졌으며, 두 시스템 모두 내부적으로 GPT-3.5 및 GPT-4와 같은 동일한 OpenAI 모델을 기반으로 합니다.

AgentGPT는 웹이 아닌 사용자 개인 장치에서 실행되는 유사한 툴인 AutoGPT와 혼동해서는 안 됩니다. BabyAGI는 보다 기술적인 Python 기반 에이전트 플랫폼으로, 개발자들이 기초 툴로 자주 활용합니다.