노코드란 무엇인가요?

시각적 인터페이스와 드래그 앤 드롭 도구를 사용하여 기술에 익숙하지 않은 사용자도 프로그래밍 지식이 거의 또는 전혀 없이 기능적인 소프트웨어를 구축할 수 있습니다.

노코드 개발의 힘은 소프트웨어 제작을 민주화하고 LOB(Line of Business) 사용자가 특정 요구 사항에 맞는 솔루션을 신속하게 개발할 수 있도록 지원하는 능력에 있습니다. 예를 들어 고객 설문조사 앱을 구축하려는 마케팅 팀을 생각해 보세요. 노코드 플랫폼을 사용하면 질문 필드, 버튼, 데이터 수집 도구와 같은 모듈을 시각적 캔버스로 드래그 앤 드롭하여 몇 주가 아닌 몇 시간 만에 앱을 만들 수 있습니다.

노코드 플랫폼은 드래그 앤 드롭 인터페이스, 시각적 워크플로 및 사전 구축된 구성 요소를 사용하여 기술 전문가가 아닌 사용자(일반 개발자 또는 비즈니스 기술자라고도 함)가 IT의 개입 없이 맞춤형 솔루션을 설계, 구축, 테스트 및 실행할 수 있도록 합니다.

이러한 신속한 애플리케이션 개발 접근 방식은 애플리케이션의 프로토타이핑 및 배포를 가속화하여 기업이 전례 없는 속도로 아이디어를 테스트하고 솔루션을 구현할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 시장 요구에 신속하게 대응하고 개발 비용과 IT 팀의 부담을 줄이며 보다 복잡한 프로젝트를 위한 기술 리소스를 확보할 수 있습니다. 결과적으로 기업은 더 빠르게 혁신하고 변화하는 수요에 더 효율적으로 적응할 수 있습니다.

노코드 개발은 기술력이 부족한 비즈니스 사용자에게 개발 도구를 제공함으로써 기술 환경을 재편합니다. 업계 분석 기관인 Gartner는 2025년까지 신규 애플리케이션의 70%가 로우코드/노코드 기술로 개발될 것으로 예측했는데, 이는 2020년 25% 미만에서 증가한 수치입니다(ibm.com 외부 링크).

이러한 변화는 마케팅에서 운영에 이르기까지 모든 조직 수준에서 혁신 문화를 조성합니다. 기업이 워크플로를 디지털화하고 프로세스를 자동화해야 한다는 압박이 점점 더 커지고 있는 가운데, 노코드 플랫폼은 확장 가능하고 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 이러한 툴은 비즈니스 리더가 광범위한 코딩 전문 지식이나 추가 기술 리소스 없이도 디지털 혁신 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.