노코드란 무엇인가요?

게시일: 2024년 8월 16일
기고자: Tasmiha Khan, Michael Goodwin
노코드는 사용자가 코드를 작성하지 않고도 애플리케이션을 만들고 비즈니스 프로세스를 자동화할 수 있는 소프트웨어 개발 접근 방식입니다.
시각적 인터페이스와 드래그 앤 드롭 도구를 사용하여 기술에 익숙하지 않은 사용자도 프로그래밍 지식이 거의 또는 전혀 없이 기능적인 소프트웨어를 구축할 수 있습니다.
노코드 개발의 힘은 소프트웨어 제작을 민주화하고 LOB(Line of Business) 사용자가 특정 요구 사항에 맞는 솔루션을 신속하게 개발할 수 있도록 지원하는 능력에 있습니다. 예를 들어 고객 설문조사 앱을 구축하려는 마케팅 팀을 생각해 보세요. 노코드 플랫폼을 사용하면 질문 필드, 버튼, 데이터 수집 도구와 같은 모듈을 시각적 캔버스로 드래그 앤 드롭하여 몇 주가 아닌 몇 시간 만에 앱을 만들 수 있습니다.
노코드 플랫폼은 드래그 앤 드롭 인터페이스, 시각적 워크플로 및 사전 구축된 구성 요소를 사용하여 기술 전문가가 아닌 사용자(일반 개발자 또는 비즈니스 기술자라고도 함)가 IT의 개입 없이 맞춤형 솔루션을 설계, 구축, 테스트 및 실행할 수 있도록 합니다.
이러한 신속한 애플리케이션 개발 접근 방식은 애플리케이션의 프로토타이핑 및 배포를 가속화하여 기업이 전례 없는 속도로 아이디어를 테스트하고 솔루션을 구현할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 시장 요구에 신속하게 대응하고 개발 비용과 IT 팀의 부담을 줄이며 보다 복잡한 프로젝트를 위한 기술 리소스를 확보할 수 있습니다. 결과적으로 기업은 더 빠르게 혁신하고 변화하는 수요에 더 효율적으로 적응할 수 있습니다.
노코드 개발은 기술력이 부족한 비즈니스 사용자에게 개발 도구를 제공함으로써 기술 환경을 재편합니다. 업계 분석 기관인 Gartner는 2025년까지 신규 애플리케이션의 70%가 로우코드/노코드 기술로 개발될 것으로 예측했는데, 이는 2020년 25% 미만에서 증가한 수치입니다(ibm.com 외부 링크).
이러한 변화는 마케팅에서 운영에 이르기까지 모든 조직 수준에서 혁신 문화를 조성합니다. 기업이 워크플로를 디지털화하고 프로세스를 자동화해야 한다는 압박이 점점 더 커지고 있는 가운데, 노코드 플랫폼은 확장 가능하고 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 이러한 툴은 비즈니스 리더가 광범위한 코딩 전문 지식이나 추가 기술 리소스 없이도 디지털 혁신 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.
노코드 개발은 1980년대와 1990년대의 시각적 프로그래밍 도구와 4세대 프로그래밍 언어(4GL)에서 그 기원을 찾을 수 있습니다. 그러나 현대의 노코드 발전은 클라우드 컴퓨팅과 UI 디자인의 발전에 힘입어 2000년대 후반에 본격적으로 주목을 받기 시작했습니다.
2010년대 초에는 시각적 앱 빌더가 도입되어 오늘날의 노코드 환경의 토대를 마련했습니다. 10년이 지나면서 웹사이트 제작부터 비즈니스 프로세스 자동화까지 다양한 요구 사항을 충족하는 전문 노코드 도구가 등장했습니다 . 2010년대 중반에는 드래그 앤 드롭 인터페이스와 사전 구축된 구성 요소가 크게 개선되어 기술 전문가가 아닌 사용자도 이러한 플랫폼에 점점 더 많이 액세스할 수 있게 되었습니다.
노코드 채택이 증가함에 따라 이러한 플랫폼의 진화가 가속화되어 그 어느 때보다 강력하고 다재다능한 플랫폼이 되었습니다. 그 결과, 기업은 기존 코딩 전문 지식에만 의존하지 않고도 다양한 부문에서 디지털 혁신을 주도하며 더 빠르고 효율적으로 혁신할 수 있습니다.
노코드 플랫폼은 코딩 언어, 논리 및 구문을 추상화하고 기술 지식이 없는 사용자도 직관적인 드래그 앤 드롭 인터페이스를 통해 애플리케이션을 구축할 수 있도록 지원하여 소프트웨어 개발을 혁신합니다. 노코드 플랫폼에서 사용자가 상호 작용하는 인터페이스와 구성 요소는 코드 줄로 구축된다는 점을 고려하면 '노코드'는 다소 잘못된 이름입니다.
차이점은 사용자가 코드를 작성할 필요가 없으며 플랫폼에 사전 구축되어 있다는 것입니다. 대신 사용자는 양식, 목록, 버튼과 같은 시각적 구성 요소를 캔버스에 배열하여 애플리케이션을 디자인합니다. 이러한 작업은 필요한 코드를 자동으로 생성하여 백그라운드에서 데이터 저장, 검색 및 처리를 진행합니다.
이러한 추상화를 통해 사용자는 플랫폼이 구성을 기능 코드로 변환하는 동안 기능과 디자인에 집중할 수 있습니다. 구조화된 데이터 모델과 사전 구축된 커넥터를 통해 데이터 처리가 간소화되어 외부 시스템 및 API와의 원활한 통합이 용이해집니다.
원클릭 옵션으로 배포가 간소화되어 복잡한 설정 없이 애플리케이션을 빠르게 시작할 수 있습니다. 이 플랫폼은 서버 프로비저닝, 확장 및 업데이트를 관리하여 애플리케이션을 안전하게 최신 상태로 유지합니다.
노코드 플랫폼은 계속 발전하여 더 많은 고급 기능을 제공하지만, 비전문가인 사용자도 코딩 없이 비교적 간단한 애플리케이션과 워크플로를 구축할 수 있다는 것이 가장 큰 강점입니다.
노코드 툴은 기존 소프트웨어 개발을 대체하기보다는 보완합니다. 일부는 더 복잡한 작업을 처리할 수도 있지만, 기존 개발 또는 로우코드 솔루션이 보통 더 우수하고, 더 정교한 솔루션에 필요한 경우가 많습니다.
업계 분석 기관인 McKinsey의 보고서(ibm.com 외부 링크)에 따르면, 시민 개발자의 역량을 강화하기 위해 로우코드 및 노코드 플랫폼을 채택한 조직은 최하위 기업에 비해 혁신 점수가 33% 더 높은 것으로 나타났습니다. 노코드 개발의 몇 가지 주요 특징은 다음과 같이 코드가 필요 없는 개발에 큰 영향을 미칩니다.
노코드 플랫폼은 효율적인 앱 개발을 위한 직관적인 시각적 앱 디자인 툴을 제공합니다. 노코드 플랫폼은 양식, 버튼 및 데이터 테이블과 같은 사전 구축된 구성 요소의 포괄적인 라이브러리를 제공하여 기능적이고 미적으로 만족스러운 애플리케이션을 신속하게 만들 수 있습니다.
노코드 플랫폼은 비즈니스 운영을 간소화하는 강력한 워크플로 자동화 툴을 제공합니다. 이러한 툴을 통해 조직은 반복적인 작업과 프로세스를 자동화하여 수동 오류를 줄이고 효율성을 높일 수 있습니다. 직관적인 드래그 앤 드롭 인터페이스를 통해 기업은 승인 프로세스, 알림 및 작업 할당과 같은 기능에 대한 자동화된 워크플로를 쉽게 만들 수 있습니다. 이러한 자동화는 운영을 간소화하고, 수동 오류를 줄이며, 전반적인 효율성을 개선하는 데 도움이 됩니다.
노코드 플랫폼은 맞춤형 대시보드와 대화형 보고서를 만들 수 있는 툴을 제공합니다. 이러한 플랫폼을 통해 사용자는 클릭 몇 번으로 분석 대시보드를 설계하고, 다양한 소스에서 데이터를 가져와서 성과 메트릭을 시각화하고 핵심 성과 지표(KPI)를 추적할 수 있습니다. 이를 통해 데이터 분석이 간소화되어 조직이 데이터 기반 의사 결정을 빠르고 효율적으로 내릴 수 있습니다.
노코드 플랫폼은 API 지원 및 타사 통합 기능을 제공하여 외부 시스템 및 서비스와의 원활한 연결을 가능하게 합니다. 이러한 플랫폼은 내부 및 외부 통합을 용이하게 하기 위해 API 사용과 게시를 모두 지원합니다. 사전 구축된 커넥터와 직관적인 API 툴이 함께 제공되어 사용자가 애플리케이션을 데이터베이스, CRM 플랫폼, 결제 게이트웨이 및 기타 소프트웨어와 같은 시스템과 연결할 수 있습니다.
엔터프라이즈급 노코드 플랫폼은 인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML)을 제품에 통합하여 기업이 전문 지식 없이도 이러한 기술을 활용할 수 있도록 지원합니다. AI/ML 기능은 예측 분석, 자연어 처리, 데이터 분류 및 컨텍스트 개인화와 같은 강력한 기능을 제공합니다.
내장된 AI/ML 툴은 기업이 숨겨진 패턴을 발견하고, 추세를 예측하고, 운영을 자동으로 최적화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 통합은 단순히 과거 이벤트를 설명하는 것을 넘어 미래의 결과를 예측하고 실행 가능한 단계를 제안함으로써 데이터 분석을 향상시킵니다. 이는 조직이 보다 지능적인 데이터 기반 예측 및 의사 결정을 내리고 AI 및 ML이 제공하는 인사이트를 활용할 수 있도록 지원합니다.
노코드와 로우코드 플랫폼은 모두 개발 프로세스를 가속화하는 것을 목표로 하는 공통적인 기능을 가지고 있습니다. 이들은 시각적 인터페이스, 사전 구축된 구성 요소 및 드래그 앤 드롭 기능을 사용하여 사용자가 애플리케이션을 빠르고 효율적으로 구축할 수 있도록 합니다.
노코드 플랫폼과 로우코드 플랫폼 모두 애플리케이션 개발을 단순화하는 것을 목표로 하지만 서로 다른 사용자 그룹을 대상으로 합니다. 일반적으로 노코드 플랫폼은 비기술적인 비즈니스 사용자를 위해 설계되어 코딩 지식이 없어도 애플리케이션을 구축할 수 있도록 지원합니다.
일부 시민 개발자는 로우코드 플랫폼으로도 작업을 할 수 있습니다. 그러나 이러한 플랫폼은 전문 개발자와 프로그래밍 기술이 어느 정도 있지만 로우코드 솔루션이 제공하는 속도와 효율성을 활용하고자 하는 기술에 정통한 비즈니스 사용자를 대상으로 합니다.
로우코드 개발 플랫폼은 필요한 수동 코딩의 양을 줄이면서도 개발자가 필요할 때 기본 코드에 액세스하고 수정할 수 있는 시각적 개발 환경을 제공합니다. 이 기능은 더 많은 유연성과 사용자 지정 옵션을 제공하므로 로우코드 툴은 특정 사용자 지정이 필요한 더 복잡한 애플리케이션에 적합합니다. 반면, 노코드 플랫폼은 사용자 지정이 제한적이지만 표준 비즈니스 프로세스를 위한 신속한 애플리케이션 개발에는 탁월합니다.
노코드 플랫폼을 사용하면 플러그 앤 플레이 구성 요소로 신속하게 개발할 수 있어 코딩 오류를 최소화하고 출시 시간을 단축할 수 있습니다. 로우코드 플랫폼은 일부 코드를 작성해야 한다는 점을 감안할 때 더 많은 교육과 약간의 기술적 노하우가 필요합니다. 그러나 로우코드 애플리케이션은 여전히 기존 방법을 통해 개발된 소프트웨어보다 더 빠르게 배포할 수 있으며 속도와 사용자 지정 간의 균형을 더 잘 유지할 수 있습니다. 이러한 속도와 유연성 간의 균형은 두 가지 접근 방식을 현대 개발에서 모두 가치 있게 만듭니다.
현대의 엔터프라이즈 기술 환경에서는 이 두 가지 접근 방식이 공존하며 다양한 개발 요구 사항에 맞는 다양한 솔루션을 제공합니다. 기업에서는 신속한 프로토타이핑과 간단한 부서별 앱을 위해 노코드 솔루션을 사용하는 경우가 많습니다. 로우코드 개발 플랫폼은 약간의 사용자 지정이 필요한 더 복잡하고 확장 가능한 애플리케이션에 사용됩니다.
로우코드와 노코드에 대한 자세한 비교는 "로우코드와 노코드: 차이점은 무엇인가요?"를 참조하세요.
노코드 플랫폼을 사용하면 다양한 비즈니스 요구 사항에 맞게 애플리케이션을 신속하게 개발할 수 있습니다. 노코드 개발의 몇 가지 주요 사용 사례는 다음과 같습니다.
노코드 툴은 기능적 프로토타입과 최소 기능 제품(MVP)을 빠르게 제작하는 데 매우 유용합니다. 스타트업 및 혁신 팀은 광범위한 코딩 없이 신속하게 아이디어를 검증하고, 시장 적합성을 테스트하고, 제품 설계를 반복할 수 있습니다. 이러한 빠른 개발 주기 덕분에 제품 출시 시간이 단축되고 비용 효율적인 실험이 가능해집니다.
노코드 플랫폼은 강력한 워크플로 자동화 기능을 제공하여 사용자가 인사, 재무, 운영 등 다양한 기업 기능 전반에서 비즈니스 프로세스를 생성, 최적화 및 자동화할 수 있도록 지원합니다. 기업은 내부 백오피스 프로세스와 고객 중심 워크플로를 디지털화함으로써 운영을 간소화하고, 개인화된 경험을 제공하며, 효율성을 높이고, 오류를 줄이고, 상당한 비용 절감을 달성할 수 있습니다.
예를 들어, 기업은 노코드 플랫폼을 사용하여 직원 온보딩을 자동화할 수 있습니다. 인사 부서는 신입 사원이 디지털 양식을 작성하면 관련 부서로 자동으로 전달되어 승인 및 처리되는 워크플로를 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 수동 작업이 줄어들고 온보딩 프로세스가 빨라집니다.
또 다른 예로는 재고 관리를 들 수 있습니다. 소매 기업은 노코드 플랫폼을 사용하여 재고 추적 및 재입고 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 재고 수준이 지정된 임계값 이상으로 감소하면 시스템이 자동으로 공급업체에 주문을 하고, 재고 수준을 업데이트하고, 관련 직원에게 알림으로써 수동 개입 없이 제품을 항상 사용할 수 있도록 할 수 있습니다.
노코드 플랫폼은 기존 엔터프라이즈 데이터베이스 및 시스템과 원활하게 통합할 수 있는 포괄적인 데이터 관리 기능을 제공합니다. 사전 구축된 커넥터와 사용자 지정 커넥터를 생성할 수 있는 옵션을 통해 노코드 애플리케이션은 엔터프라이즈 데이터에 효과적으로 액세스할 수 있습니다.
엔터프라이즈 환경에서 노코드 솔루션은 데이터 검증, 변환 및 보안 스토리지와 같은 기능을 제공하여 다양한 비즈니스 워크플로에서 데이터 무결성을 유지합니다. 노코드 플랫폼은 데이터 관리 및 통합을 간소화하여 사용자가 실시간 정보를 기반으로 정보에 입각한 의사 결정을 지원하는 정교한 데이터 기반 애플리케이션을 만들 수 있도록 도와줍니다. 이는 궁극적으로 기업 전체의 효율성과 생산성을 향상시킵니다.
No-code 솔루션은 모바일 앱, 프런트 엔드 웹 애플리케이션 및 셀프 서비스 플랫폼과 같은 고객 대면 애플리케이션을 구축하는 데 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이러한 툴은 특히 IT 리소스가 제한된 소규모 기업에서 인기가 높습니다. 이를 통해 기업은 고객 중심 솔루션을 신속하게 배포하고 반복하여 사용자 경험과 참여를 개선할 수 있습니다.
노코드 솔루션은 고객 문의를 처리하고 즉각적인 지원을 제공하는 AI 기반 챗봇을 구축하는 데 사용됩니다. 이렇게 하면 인간 상담원은 더 복잡한 문제에 집중할 수 있습니다. 의료 서비스 제공자는 이러한 도구를 사용하여 일반적인 환자 문의에 답변하고, 예약 알림을 제공하며, 건강 조언을 제공하는 챗봇을 개발할 수 있습니다.
노코드 툴은 리드 생성 및 후속 조치를 자동화할 수도 있습니다. 예를 들어, 마케팅 팀은 디지털 어시스턴트가 캠페인의 리드를 자동으로 팔로업하는 워크플로를 설정할 수 있습니다. 이러한 자동화는 적시 대응을 촉진하고 전환율을 향상시킵니다.
노코드 툴은 다양한 비즈니스 문서에서 데이터를 추출하고 처리할 수 있는 강력한 기능을 제공합니다. 사용자는 송장, 영수증 또는 계약서에서 주요 정보를 자동으로 추출하는 애플리케이션을 만들 수 있습니다. 이러한 자동화를 통해 수동 데이터 입력이 줄어들고 정확도가 향상되며 문서 처리 워크플로가 빨라집니다.
노코드 플랫폼은 전자 상거래 플랫폼과 백엔드 시스템 간의 데이터 동기화를 자동화하여 공급망 관리를 간소화할 수 있습니다. 기업은 시각적인 드래그 앤 드롭 도구를 사용하여 온라인으로 주문이 접수되면 재고 관리 시스템을 자동으로 업데이트하는 워크플로를 만드는 등 공급망 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 이를 통해 기업은 수동 데이터 입력 없이도 정확한 재고 수준, 가격 및 배송 정보를 유지할 수 있습니다. 결과적으로 효율성이 향상되고 오류가 줄어듭니다.
노코드 소프트웨어 툴을 사용한 비즈니스 프로세스 자동화(BPA)는 단순한 작업 자동화를 넘어 보다 까다로운 부서 간 프로세스를 처리합니다. 조직은 노코드 도구를 사용하여 전체 워크플로를 매핑하고, 비효율적인 부분을 파악하고, 여러 부서에 걸쳐 자동화된 솔루션을 구현할 수 있습니다.
예를 들어, 기업은 승인 워크플로를 자동화하고 전사적 자원 관리(ERP) 시스템과 통합하여 조달 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 이를 통해 적시에 주문을 배치하고 승인할 수 있으며, 지연을 줄이고 부서 간 조율을 개선할 수 있습니다.
또 다른 예로는 재무 보고 프로세스의 자동화를 들 수 있습니다. 노코드 솔루션을 사용하여 다양한 소스의 데이터를 자동으로 통합, 검증 및 보고할 수 있습니다. 이렇게 하면 수동 입력 작업량과 관련 오류를 최소화할 수 있습니다.
노코드 플랫폼은 소프트웨어 애플리케이션 및 비즈니스 프로세스의 설계, 개발 및 자동화를 간소화합니다. 이러한 플랫폼을 통해 조직은 혁신을 주도하고 효율성을 높이며 디지털 혁신을 가속화할 수 있습니다. 노코드 개발의 주요 이점은 다음과 같습니다.
노코드 플랫폼은 기존 코딩 전문 지식의 필요성을 줄여 소프트웨어 개발 비용을 크게 절감합니다. 기업은 기존 직원을 활용하여 일부 애플리케이션을 만들고 수정할 수 있으므로 개발 팀에 대한 의존도를 최소화할 수 있습니다. 프로젝트 기간이 짧고 유연한 구독 모델을 갖춘 노코드 솔루션을 사용하면 모든 규모의 조직에서 맞춤형 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.
노코드 플랫폼은 애플리케이션 개발을 위한 학습 곡선을 줄여 사용자가 빠르게 생산성을 높일 수 있도록 지원합니다. 이 기능은 조직이 기존 직원의 기술을 빠르게 향상하고 프로젝트 시작을 가속화하며 디지털 이니셔티브에 대한 광범위한 참여를 촉진하는 데 도움이 됩니다. 교육 시간이 단축되면 회사 내에서 지속적인 학습과 혁신의 문화가 조성됩니다.
노코드 플랫폼은 애플리케이션 개발 시간을 크게 단축하고 기업이 아이디어를 기능적인 제품으로 빠르게 전환할 수 있도록 지원합니다. 이러한 속도 덕분에 기업은 시장 수요에 신속하게 대응하고 기회를 포착할 수 있습니다. 조직은 며칠 또는 몇 주 만에 애플리케이션의 프로토타입을 제작하고 테스트하고 출시할 수 있습니다. 이러한 민첩성은 혁신 속도가 주요 차별화 요소가 될 수 있는 오늘날의 디지털 환경에서 매우 중요합니다.
노코드 플랫폼은 기술 지식이 없는 사용자가 IT 부서의 가용성을 기다릴 필요 없이 특정 요구 사항에 맞는 솔루션을 만들 수 있도록 지원하여 조직의 생산성을 높입니다. 이러한 셀프 서비스 방식의 애플리케이션 개발 방식은 비즈니스 사용자가 워크플로를 자동화하고, 프로세스를 간소화하고, 문제를 신속하게 해결하는 데 도움이 됩니다.
선도적인 노코드 플랫폼은 모범 사례를 준수하는 일관된 고품질 코드를 보유하고 있습니다. 고품질 코드는 버그 및 보안 취약성의 위험을 줄이는 데 도움이 되고, 유지 관리 및 문제 해결이 덜 필요하며, 조직이 기술 부채를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 강력한 노코드 플랫폼은 기업이 기술 부채에 대한 걱정 없이 진화하는 요구 사항에 맞게 소프트웨어 솔루션을 조정할 수 있도록 지원합니다.
최신 노코드 플랫폼은 강력한 확장성과 유연성을 제공하여 기업이 소규모로 시작하여 요구 사항이 증가함에 따라 애플리케이션을 확장할 수 있도록 합니다. 변화하는 비즈니스 요구 사항에 따라 노코드 애플리케이션을 신속하게 수정하고 조정할 수 있는 기능 덕분에 노코드 솔루션은 역동적인 비즈니스 환경에서 효과적입니다.
노코드 개발 플랫폼의 장점은 기업에게 매력적이지만, 잠재적인 단점과 숨겨진 위험을 고려하는 것이 중요합니다. 처음에는 비용 효율적인 솔루션으로 보였던 것이 향후 예상치 못한 문제를 야기할 수 있습니다. 노코드 플랫폼을 사용하는 프로젝트를 포함하여 모든 소프트웨어 프로젝트의 시작 단계부터 총 소유 비용을 평가하는 것이 중요합니다.
노코드 플랫폼의 등장은 의도치 않게 조직 내 섀도우 IT에 기여할 수 있습니다. 기술 전문가가 아닌 사용자가 IT 감독 없이 애플리케이션을 만들면 표준화 부족, 잠재적 보안 취약성 및 통합 문제가 발생할 수 있습니다.
이러한 분산된 접근 방식은 조직 전체에서 데이터 사일로와 일관성 없는 사용자 경험을 초래할 수 있습니다. 노코드 개발의 이점을 활용하면서 이러한 위험을 완화하려면 적절한 거버넌스와 명확한 정책을 구현하는 것이 필수적입니다.
노코드 플랫폼은 인상적인 기능을 제공하지만 매우 구체적이거나 복잡한 요구 사항이 발생할 경우 부족할 수 있습니다. 또한 노코드 개발에 액세스할 수 있는 사전 구축된 구성 요소와 템플릿은 사용자 지정 및 통합이 가능한 정도를 제한합니다.
고유한 프로세스나 특수한 요구 사항이 있는 비즈니스의 경우 이러한 제약으로 인해 기능이나 사용자 경험에 타협이 필요할 수 있습니다. 특정 노코드 플랫폼에 의존하면 공급업체에 종속되어 향후 다른 시스템이나 플랫폼으로 마이그레이션하기 어려워질 수도 있습니다.
