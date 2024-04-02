비즈니스 프로세스 자동화란 무엇인가요?

성공적인 BPA 구현을 위해서는 조직의 고유한 요구 사항, 프로세스 및 목표를 고려해야 합니다. 다음의 간단한 가이드를 통해 비즈니스 프로세스 자동화의 복잡성을 살펴보겠습니다.

자동화 수요 및 요구 사항 평가: 조직은 자동화에 대한 조직의 준비 상태를 이해하는 것부터 시작하여 이러한 변화가 직원에게 어떤 영향을 미칠지에 대해 소통합니다. 자동화는 시간이 많이 소요되는 수동 작업이나 오류가 발생하기 쉬운 프로세스에 초점을 맞춰야 합니다. 비즈니스 프로세스 자동화는 설계상 일상적인 워크플로우를 혁신할 것입니다. 따라서 영향을 받는 직원이 새로운 워크플로우가 제공하는 비즈니스 가치를 이해하기 위해 교육과 훈련을 받아야 하기 때문에 경영진과 직원 간의 변화에 대한 욕구를 이해하는 것이 성공에 매우 중요합니다.



자동화 프로세스 파악: 조직의 프로세스를 분석하여 잠재적인 자동화 후보를 파악합니다. 대규모 작업, 반복 작업, 시간 민감도가 높은 작업, 여러 사람이 실행하는 프로세스가 좋은 후보입니다. 일반적인 예로는 이메일 알림, 헬프데스크 지원, 데이터 마이그레이션, 급여 및 송장 발행 등이 있습니다.

프로젝트 범위 설정: 자동화 프로젝트의 범위는 조직의 자동화 성숙도와 연계되어야 합니다. 자동화가 거의 또는 전혀 없는 조직은 추진력을 확립할 수 있는 프로세스를 자동화하여 소규모로 시작해야 합니다. 이를 통해 리소스를 관리하고 현실적인 기대치를 설정할 수 있습니다.



주요 이해관계자 참여: 참여도가 높은 이해관계자는 조직의 요구 사항을 파악하고, 우선 순위가 높은 프로세스, 최적화해야 할 프로세스, 제거할 수 있는 프로세스, 자동화를 통해 가장 큰 이점을 얻을 수 있는 프로세스에 대해 가장 효과적으로 소통할 수 있습니다. 비즈니스 리더를 조기에 참여시켜 조직의 요구 사항을 명확히 파악하고 문제점을 해결하는 자동화 목표를 정의합니다.



프로세스 단계의 명확한 정의: 자동화를 위해 식별된 모든 프로세스에는 관련 작업, 책임 당사자 및 실행 일정을 정의하는 명확한 문서가 있어야 합니다. 자동화 기회를 파악하고 효과적인 자동화 워크플로우를 설계하려면 현재 프로세스를 심층적으로 이해하는 것이 필수적입니다.



명확한 목표 설정: 각 대상 프로세스에 대해 명확하고 측정 가능한 목표를 설정합니다. 목표에는 프로세스 시간 단축, 오류율 감소, 고객 지원 및 만족도 향상이 포함됩니다. 구체적인 목표를 설정하면 노력에 집중하고 결과를 측정하는 데 도움이 됩니다.



측정 및 적응: 단계적 접근 방식은 자동화 결과를 측정하는 데 유용하며 필요에 따른 조정을 가능하게 합니다. 성공은 시간이 흐르면서 이루어지므로 초기 결과로는 충분하지 않을 수 있습니다. 그러나 설정된 목표에 대한 성과를 정기적으로 검토하면 자동화 전략을 구체화하는 데 도움이 됩니다.



직원 교육 및 지원: 교육에 충분한 시간을 할애하고 직원들에게 적응 기간을 부여하세요. 조직은 직원들이 비즈니스 프로세스 자동화 소프트웨어에 익숙하고 자동화의 이점을 잘 이해하고 있는지 확인해야 합니다.



기성 솔루션 도입: 가능한 경우 이미 존재하는 솔루션을 활용하세요. 구현 속도를 높이고 비용을 절감할 수 있습니다. 많은 공통 프로세스에는 고유한 조직 요구 사항에 맞게 맞춤화할 수 있는 자동화 플랫폼이 설정되어 있습니다.



장기적 철학 도입: 장기적인 관점에서 BPA에 접근하세요. 초기에는 상당한 시간과 리소스를 투자해야 할 수 있지만, 시간이 지나면서 효율성 향상, 오류 감소 및 규정 준수 개선에 따른 상당한 투자 수익(ROI)을 누릴 수 있습니다.



기업은 다양한 자동화 기술을 구분하는 데 도움이 되는 자동화 프레임워크를 구축해야 합니다. 이 프레임워크에서는 각 기술의 역할을 명확히 정의하고, 시장의 과대 광고를 걸러내며, 포괄적인 비즈니스 프로세스 자동화를 달성하기 위해 다양한 툴을 함께 사용할 수 있는 방법을 이해해야 합니다. 이러한 전략적 접근 방식을 도입함으로써 조직은 복잡한 BPA 환경을 더 수월하게 탐색하고 올바른 기술 조합을 활용할 수 있습니다.