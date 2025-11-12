효용 함수는 에이전트가 취할 수 있는 모든 조치의 이점을 평가하는 방법을 나타내는 수학 방정식입니다. 이는 본질적으로 에이전트의 가치 시스템이며, 에이전트가 선택을 할 때 관련 요소의 우선순위를 정하는 방법을 나타냅니다.

효용 함수는 잠재적 작업의 각 결과에 숫자 값을 할당하여 에이전트가 유지해야 하는 선호도를 정량화합니다. 효용 기반 에이전트는 효용 함수를 사용하여 복잡한 환경을 협상하고 장단점을 평가하며 선택의 유용성을 극대화합니다.