2. Chat Input 컴포넌트를 Agent 컴포넌트의 "Input" 필드에 연결합니다.

3. Chat Output 컴포넌트를 Agent 컴포넌트의 "Response" 필드에 연결합니다.

4. Agent 컴포넌트에서 드롭다운을 열고 "Model Provider"를 "Custom"으로 설정합니다. 사용 중인 Langflow 버전에 따라 대신 "Connect other models"가 표시될 수도 있습니다. 어느 옵션을 선택해도 됩니다.

5. In the IBM watsonx.ai 컴포넌트에서 API 자격 증명에 맞는 watsonx.ai API 엔드포인트를 선택합니다. 그런 다음 해당 입력란에 watsonx.ai 프로젝트 ID와 API 키를 붙여 넣습니다. 이어서 사용할 대규모 언어 모델(LLM)을 선택합니다. 이 튜토리얼에서는 openai/gpt-oss-120b 을 선택합니다. 컴포넌트가 "Model Response"가 아니라 "Language Model"로 설정되어 있는지 확인합니다. 이 모델을 에이전트의 언어 모델로 사용할 것이므로 이 설정이 중요합니다. 따라서 이제 IBM® watsonx.ai를 연결할 수 있습니다.컴포넌트를 Agent 컴포넌트의 "Language Model" 필드에 연결할 수 있습니다.

참고: API 자격 증명을 직접 붙여 넣는 대신 전역 변수를 사용하려면 화면 오른쪽 상단의 프로필 아이콘을 클릭한 다음 Settings를 선택합니다. Global Variables 섹션에서 이 튜토리얼의 사전 준비 단계에서 생성한 watsonx.ai 연결용 WATSONX_PROJECT_ID 과 WATSONX_APIKEY 을 추가합니다. 플로로 돌아오면 "watsonx.ai Project ID"와 "API key" 입력 필드에 지구본 아이콘이 표시됩니다. 지구본 아이콘을 클릭한 다음 드롭다운에서 사용할 키를 선택합니다.

6. arXiv, News Search, Custom Component의 토글을 사용하여 Tools Mode를 활성화합니다. 각 컴포넌트의 아무 곳이나 클릭하면 헤더 메뉴에 이 토글이 표시됩니다. 이 모드를 활성화하면 이제 이러한 컴포넌트를 Agent 컴포넌트의 "Tools" 필드에 연결할 수 있습니다. arXiv 및 News Search 컴포넌트는 이미 구성되어 사용할 준비가 되었습니다. 이제 나머지 컴포넌트를 구성해 보겠습니다.

7. Custom Component의 헤더 메뉴에서 <> Code를 선택합니다. 여기에서는 컴포넌트를 정의하는 Python 코드를 편집하여 컴포넌트의 동작을 사용자 지정할 수 있습니다.6 간단한 예로, LLM이 자체적으로는 알 수 없는 오늘 날짜를 반환하는 툴을 만들어 보겠습니다. 기본 제공 코드를 다음 코드로 바꿉니다.

from langflow.custom.custom_component.component import Component

from langflow.io import MessageTextInput, Output

from langflow.schema.data import Data

from datetime import date



class CustomComponent(Component):

display_name = “Date”

description = “Returns today’s date.”

documentation: str = “https://docs.langflow.org/components-custom-components”

icon = “calendar-check”

name = “CustomDateComponent”



inputs = [] # No input needed



outputs = [

Output(display_name=”Today’s Date”, name=”output”, method=”build_output”),

]



def build_output(self) -> Data:

today = date.today()

data = Data(value=today)

self.status = data

return data

변경 사항을 저장합니다. 이제 컴포넌트에 새 이름, 설명 및 아이콘이 반영된 것을 확인할 수 있습니다.