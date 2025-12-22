AI 에이전트 기술이 빠르게 발전하면서 이러한 자율형 에이전트를 조직 전반에 도입하는 데 부담을 느끼는 기업도 있습니다.1 주요 과제로는 거버넌스, 윤리, 사람과 AI의 협업, 배포, 확장성 등이 있습니다. 하지만 신뢰할 수 있는 AI 에이전트를 구축하는 과정이 반드시 복잡할 필요는 없습니다. IBM® watsonx Orchestrate를 사용하면 이러한 과제를 하나의 플랫폼에서 효과적으로 해결할 수 있습니다. 이 튜토리얼에서는 Langflow와 watsonx Orchestrate를 사용하여 안정적이고 확장 가능한 엔터프라이즈용 에이전트를 구축하는 방법을 알아봅니다.
Langflow는 오픈 소스 Python 기반 프레임워크로, AI 에이전트와 다양한 AI 애플리케이션을 구축하는 데 사용됩니다. Langflow는 상위 프레임워크인 LangChain을 기반으로 개발되었습니다. 같은 생태계에 속한 또 다른 플랫폼인 LangGraph는 그래프 기반 아키텍처를 사용해 에이전틱 시스템을 구축하는 데 활용됩니다. Langflow의 가장 큰 장점은 사용하기 쉬운 드래그 앤드 드롭 인터페이스입니다. 사용자는 에이전트 컴포넌트를 연결해 자신만의 워크플로를 설계하거나, 미리 제공되는 템플릿으로 빠르게 시작할 수 있습니다. 이러한 로우코드 또는 노코드 방식 대신, 개발자는 Langflow API를 사용하여 사용자 지정 컴포넌트를 개발하고 단계별 에이전트 플로를 기존 애플리케이션 코드에 통합할 수도 있습니다. 이 Langflow 튜토리얼에서는 다음 두 가지 방법으로 에이전트를 구축하고 배포하는 방법을 알아봅니다.
각 방법은 이 튜토리얼의 별도 섹션에서 다룹니다. 참고로 이 튜토리얼은 GitHub에서도 확인할 수 있습니다.
그럼 시작해 보겠습니다.
이 튜토리얼을 진행하려면 다음이 필요합니다.
이러한 요구 사항을 충족하지 않으면 이 튜토리얼을 그대로 재현할 수 없습니다.
터미널에서 다음 명령을 실행합니다. IBMid를 사용하여 IBM Cloud 계정에 로그인하라는 메시지가 표시됩니다. 여러 계정을 사용하는 경우에는 사용할 계정을 선택해야 합니다.
참고: 자격 증명이 거부되나요? 페더레이션 사용자일 수 있습니다. 기업 또는 엔터프라이즈 싱글사인온(SSO) ID를 사용하려면
다음과 비슷한 출력이 표시되면 로그인이 성공한 것입니다.
아웃풋:
참고: 리전이 올바르지 않은 경우
Cloud 리소스를 확인하려면
아웃풋:
다음으로
다음과 비슷한 출력이 표시됩니다.
아웃풋:
IBM® Cloud Code Engine을 사용하면 서버나 인프라를 직접 관리하지 않고도 거의 모든 컨테이너화된 워크로드를 실행할 수 있습니다. 이 플랫폼은 마이크로서비스와 웹 애플리케이션부터 배치 작업과 이벤트 기반 함수까지 다양한 워크로드를 지원합니다. 또한 소스 코드에서 이미지를 생성하는 기능도 기본으로 제공합니다. 모든 워크로드는 동일한 Kubernetes 환경을 공유하므로 자연스럽게 통합됩니다. Code Engine은 인프라 관리에 신경 쓰지 않고 애플리케이션 개발에 집중할 수 있도록 설계되었습니다. 다음 단계는 Code Engine CLI를 설치하는 것입니다. 터미널에서 다음 명령을 실행합니다.
아웃풋:
좋습니다! 이제 Code Engine에서 사용할 프로젝트를 지정해 보겠습니다. 먼저
아웃풋:
Code Engine 프로젝트는 애플리케이션, 작업(Job), 빌드(Build)와 같은 리소스를 하나의 단위로 묶어 관리합니다. 또한 이러한 리소스를 관리하고 접근 권한을 제어하는 기본 단위 역할을 합니다. 활성화된 Code Engine 프로젝트가 없는 경우,
특정 프로젝트를 대상으로 지정하려면
아웃풋:
참고: 이 단계에서 오류가 발생하면
Code Engine CLI에서 Langflow를 사용하려면 다음 명령을 실행합니다.
이 명령은 실행하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 실행이 완료될 때까지 중단하지 말고 그대로 기다립니다.
아웃풋:
Langflow 설정 명령이 실행되는 동안 로컬 시스템 및 SaaS 호스팅 솔루션과 연동할 환경을 추가할 수 있습니다.
새 터미널 창을 열고 선택한 디렉터리에서 가상 환경을 활성화합니다.
다음 명령으로 가상 환경을 활성화합니다. 다른 이름을 사용했다면
macOS/Linux:
Windows:
이제 원하는 브라우저에서 IBM® Cloud 리소스 목록으로 이동한 다음, AI/Machine Learning 드롭다운을 펼쳐 활성화된 wxO 리소스를 선택합니다. 예를 들어 이름은 "Watson Orchestrate-itz"와 비슷한 형식입니다. 해당 리소스를 연 다음 Credentials 창에 있는 URL을 복사합니다. 곧 다시 사용할 예정이므로 이 페이지는 브라우저에서 열린 상태로 유지합니다. 다음 명령에서
아웃풋:
wxO API 키를 입력하라는 메시지가 표시되면 브라우저에 열려 있는 리소스 페이지로 돌아갑니다. 복사한 URL 위에 있는 API 키는 입력하지 마세요. 대신 Launch watsonx Orchestrate 버튼을 클릭합니다. 그런 다음 화면 오른쪽 위에 있는 이니셜 아이콘을 클릭하고 Settings를 엽니다. API details 탭을 선택한 다음 Generate API key 버튼을 클릭합니다. 다음으로 API 키의 이름과 설명을 입력한 다음 "Leaked action" 섹션에서 "Disable the leaked key"를 선택합니다. 가장 중요한 단계로, "Session management" 섹션에서 "Yes"를 선택하여 CLI 로그인에 대한 세션 관리를 활성화한 다음 "Create"를 클릭합니다. API 키가 표시됩니다. 조금 전에 사용하던 터미널로 돌아가 API 키를 붙여 넣어 wxO API 키 입력을 완료합니다.
아웃풋:
좋습니다! 이제 Langflow를 사용할 준비가 되었습니다.
일정 시간이 지나도 Langflow 애플리케이션이 삭제되지 않는 안정적인 Code Engine 환경을 구성하려면 브라우저를 다시 엽니다. IBM Cloud의 containers overview에 접속합니다. 가장 최근에 생성한 Code Engine 프로젝트가 표시됩니다. 프로젝트를 엽니다. 다음으로 Langflow 애플리케이션을 엽니다. Configuration 탭에서 Resources and scaling 컴포넌트를 엽니다. 여기에서는 최소 인스턴스 수를 0에서 1로 변경하기만 하면 됩니다. 마지막으로 Deploy 버튼을 클릭하여 변경된 구성을 적용합니다.
이 단계를 완료한 후 Test application 버튼을 클릭한 다음 Application URL 하이퍼링크를 클릭합니다. 그러면 IBM Cloud에서 실행 중인 Langflow 인스턴스가 열립니다.
Langflow 플로를 구축하는 방법은 여러 가지입니다. 미리 제공되는 템플릿을 사용하거나 처음부터 직접 만들 수 있습니다. 이 튜토리얼에서는 후자의 방법을 살펴보겠습니다. 시작하려면 + Blank Flow를 클릭합니다. 이 예제에서는 구축할 수 있는 하나의 플로를 소개하지만, Langflow에 기본 제공되는 다양한 컴포넌트와 통합 기능도 자유롭게 살펴보세요.
Chat Input - 채팅에서 사용자 입력을 받습니다.
Chat Output - 플로의 출력 결과를 채팅에서 사용자에게 반환합니다.
Agent - 대규모 언어 모델(LLM) 통합을 사용하여 사용자 입력에 응답하며 여러 툴에 연결할 수 있습니다.2
MCP Tools - Model Context Protocol(MCP) 서버에 연결하고, MCP 서버의 기능을 에이전트가 입력에 응답하는 데 사용할 수 있는 툴로 제공합니다.2
IBM watsonx.ai - IBM watsonx.ai 모델에 액세스할 수 있도록 합니다. 텍스트 생성용3
News Search - Google 뉴스 콘텐츠를 가져와 각 기사의 제목, 링크, 게시 날짜 및 요약이 포함된 구조화된 DataFrame을 생성합니다.4
arXiv - arXiv.org에서 관련 논문을 검색하고 결과를 DataFrame 형식으로 출력합니다.5
마지막으로 메뉴 하단에서 + New Custom Component를 선택합니다.
보기 쉽도록 플로를 다음과 같이 배치합니다.
2. Chat Input 컴포넌트를 Agent 컴포넌트의 "Input" 필드에 연결합니다.
3. Chat Output 컴포넌트를 Agent 컴포넌트의 "Response" 필드에 연결합니다.
4. Agent 컴포넌트에서 드롭다운을 열고 "Model Provider"를 "Custom"으로 설정합니다. 사용 중인 Langflow 버전에 따라 대신 "Connect other models"가 표시될 수도 있습니다. 어느 옵션을 선택해도 됩니다.
5. In the IBM watsonx.ai 컴포넌트에서 API 자격 증명에 맞는 watsonx.ai API 엔드포인트를 선택합니다. 그런 다음 해당 입력란에 watsonx.ai 프로젝트 ID와 API 키를 붙여 넣습니다. 이어서 사용할 대규모 언어 모델(LLM)을 선택합니다. 이 튜토리얼에서는
6. arXiv, News Search, Custom Component의 토글을 사용하여 Tools Mode를 활성화합니다. 각 컴포넌트의 아무 곳이나 클릭하면 헤더 메뉴에 이 토글이 표시됩니다. 이 모드를 활성화하면 이제 이러한 컴포넌트를 Agent 컴포넌트의 "Tools" 필드에 연결할 수 있습니다. arXiv 및 News Search 컴포넌트는 이미 구성되어 사용할 준비가 되었습니다. 이제 나머지 컴포넌트를 구성해 보겠습니다.
7. Custom Component의 헤더 메뉴에서 <> Code를 선택합니다. 여기에서는 컴포넌트를 정의하는 Python 코드를 편집하여 컴포넌트의 동작을 사용자 지정할 수 있습니다.6 간단한 예로, LLM이 자체적으로는 알 수 없는 오늘 날짜를 반환하는 툴을 만들어 보겠습니다. 기본 제공 코드를 다음 코드로 바꿉니다.
변경 사항을 저장합니다. 이제 컴포넌트에 새 이름, 설명 및 아이콘이 반영된 것을 확인할 수 있습니다.
에이전트에 제공할 툴의 수는 자유롭게 결정할 수 있습니다. 다만 너무 많은 툴을 제공하면 성능과 정확도가 떨어질 수 있으므로 필요한 만큼만 추가하는 것이 좋습니다. 마지막으로 활성화할 툴은 MCP 서버입니다. 원하는 MCP 서버를 자유롭게 연결할 수 있습니다. 이 튜토리얼에서는 Alpha Vantage MCP 서버에 연결합니다.7 공식 Alpha Vantage MCP 서버를 사용하면 대규모 언어 모델(LLM)과 에이전트가 Model Context Protocol을 통해 실시간 및 과거 주식 데이터를 손쉽게 가져올 수 있습니다. 이 서버에 연결하려면 MCP Tools 컴포넌트에서 "MCP Server" 드롭다운을 열고 + Add MCP Server를 클릭합니다. STDIO 탭에서 서버 이름을 입력합니다. 예를 들어 "av_mcp"를 사용할 수 있습니다. 그런 다음 다음 명령을 붙여 넣습니다.
잘하셨습니다! 이제 플로가 완성되었으며 다음 화면과 비슷한 모습이어야 합니다.
연구 파이프라인이 예상대로 작동하는지 확인하려면 Playground를 열고 방금 만든 에이전트와 대화해 보세요. 연결된 툴 중 하나를 사용해야 하는 질문을 에이전트에게 해 보세요. 다음과 같은 입력 예제를 사용할 수 있습니다.
에이전트가 사용할 수 있는 툴을 호출하여 올바른 결과를 생성하는 것을 확인할 수 있습니다. 이 단계에서 문제가 발생하면 플로로 돌아가 자격 증명이 올바른지, 그리고 각 단계를 빠짐없이 수행했는지 확인하세요.
이 플로를 watsonx Orchestrate에 연결하는 방법 중 하나는 MCP 서버로 사용하는 것입니다. 오른쪽 위에 있는 Share 드롭다운을 클릭한 다음 "MCP Server"를 선택합니다. "JSON" 탭을 클릭합니다. 다음 예제와 비슷한 코드가 표시됩니다.
JSON 스니펫에 있는 URL을 복사합니다. 이 URL은 앞의 예시와 다를 수 있습니다. 터미널로 돌아가
아웃풋:
브라우저에서 watsonx Orchestrate로 이동한 다음 새 에이전트를 처음부터 만듭니다. 에이전트의 이름과 설명을 입력합니다. 에이전트를 만든 후 Toolset 탭을 열고 Add tool 버튼을 클릭합니다. 그런 다음 MCP 서버에서 툴을 가져오는 옵션을 선택합니다. Select MCP server 드롭다운에서 가져온 서버를 선택한 다음 활성화 토글을 켜서 툴을 활성화하고 창을 닫습니다. 다음으로 Deploy를 클릭합니다. 배포가 완료되면 Preview 채팅 창이나 접힌 페이지 메뉴에 있는 채팅 인터페이스에서 에이전트와 대화할 수 있습니다.
이제 에이전트에게 질문을 해보겠습니다! 예를 들어, "양자 컴퓨팅에 관한 연구 논문 5편을 찾아줘."라고 입력합니다.
잘하셨습니다! 에이전트형 챗봇이 올바른 응답을 생성할 뿐 아니라 적절한 arXiv 툴도 호출하여 예상대로 동작하는 것을 확인할 수 있습니다. 다양한 프롬프트를 자유롭게 시도해 보세요.
이 방법에서는 Code Engine이 필요하지 않습니다. 이 방법은 로컬 개발 서버로 동작하는 watsonx Orchestrate의 경량 버전인 watsonx Orchestrate Developer Edition SDK를 사용하여 로컬 개발 환경을 구성합니다.
Langflow를 사용하여 로컬에서 개발을 시작하기 전에 wxO ADK의 Developer Edition을 설치합니다. 이 튜토리얼의 첫 번째 방법에서는 이 Developer Edition이 필요하지 않았습니다.
선호하는 IDE에서 개발 환경을 설정합니다. 모든 에이전트와 툴을 저장할
wxo-langflow-agent/ ├── .env ├── tools/ └── agents/
2. 터미널을 열고 가상 환경을 활성화합니다. 원하는 환경 이름으로
다음 명령으로 가상 환경을 활성화합니다. 다른 이름을 사용했다면
macOS/Linux:
Windows:
3. .env 파일에서 다음 환경 변수를 설정합니다. 자세한 내용은 setup guide를 참조하세요.
4. 다음 명령을 실행하여 watsonx Orchestrate Developer Edition 서버를 설치합니다. Langflow는 ADK Developer Edition에 포함되어 있으므로 별도로 설치할 필요가 없습니다.
서버를 처음 활성화하는 경우 이 명령을 실행하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
Troubleshooting: 이전에 ADK 버전 2.0 이전의 watsonx Orchestrate Developer Edition을 설치했고 컨테이너 시작 중 오류가 발생하는 경우 다음 명령을 실행합니다.
출력의 마지막 부분은 다음 예제와 비슷하게 표시됩니다.
아웃풋:
watsonx Orchestrate ADK에서 환경은 연결할 수 있는 watsonx Orchestrate 인스턴스를 의미합니다. 이 튜토리얼에서는 노트북에서 실행 중인 Developer Edition 인스턴스를 환경으로 사용합니다.
orchestrate env list
local
local
orchestrate env activate local
아웃풋:
[INFO] - local tenant를 찾았습니다.
[INFO] - 'local' 환경이 활성화되었습니다.
다음으로 기본 브라우저에서 채팅 UI를 시작하려면 다음 명령을 실행합니다.
orchestrate chat start
아웃풋:
[INFO] - Chat UI 서비스가 성공적으로 시작되었습니다.
[INFO] - UI 컴포넌트가 초기화되기를 기다리는 중...
[INFO] - http://localhost:3000/chat-lite에서 채팅 인터페이스를 여는 중
앞의 출력에서 확인한 것처럼 Langflow 편집기는 watsonx Orchestrate Developer Edition의 포트 7861에서 사용할 수 있습니다.
Langflow 플로를 로컬 watsonx Orchestrate 서버로 가져오는 두 가지 방법을 살펴보겠습니다.
a) 플로를 로컬 MCP 서버로 가져옵니다.
b) 플로를 JSON으로 가져옵니다.
이 단계는 약간의 차이만 있을 뿐 이 튜토리얼 전반부의 7단계와 거의 동일합니다.
Langflow 오른쪽 위에 있는 Share 드롭다운을 클릭한 다음 "MCP Server"를 선택합니다. "JSON" 탭을 클릭합니다. 다음 예제와 비슷한 코드가 표시됩니다.
{
"mcpServers": {
"lf-starter_project": {
"command": "uvx",
"args": [
"mcp-proxy",
"http://localhost:7861/api/v1/mcp/project/41c9434f-67bf-439e-8dac-b7bb09b1d1ca/sse"
]
}
}
}
JSON 스니펫에 있는 URL을 복사합니다. 이 URL은 앞의 예시와 다를 수 있습니다. 터미널로 돌아가 아래 예시 URL 대신 복사한 URL을 사용하여 다음 명령을 붙여 넣습니다. IBM Cloud에서 실행했던 명령과 달리, 여기서는
localhost
host.docker.internal
orchestrate toolkits add \
--kind mcp \
--name langflow_research_mcp \
--description "LangFlow MCP Server" \
--command "uvx mcp-proxy http://host.docker.internal:7861/api/v1/mcp/project/41c9434f-67bf-439e-8dac-b7bb09b1d1ca/sse" \
--tools "*"
아웃풋:
[INFO] - 툴킷 langflow_research_mcp를 성공적으로 가져왔습니다.
브라우저에서 실행 중인 로컬 watsonx Orchestrate 인스턴스에서 "Create new agent"를 클릭한 다음 새 에이전트의 이름과 설명을 입력합니다. 그런 다음 Create 버튼을 클릭합니다.
4. Toolset 탭에서 Add tool 버튼을 클릭합니다. 이미 가져온 MCP 서버를 추가하려면 "local instance"를 선택하고, 가져온 MCP 서버의 확인란을 선택한 다음 Add to agent를 클릭합니다.
5. 이제 대화를 시작합니다!
플로를 MCP 서버로 가져오는 대신 ADK를 사용하여 내보낸 JSON 파일 형태로 가져올 수도 있습니다.
1. 이 방법은 단순한 플로에 가장 적합합니다. 예제로 다음 플로를 사용해 보겠습니다.
Share 버튼을 클릭한 다음 Export를 선택하여 플로를 JSON으로 내보냅니다. 툴 또는 플로의 이름과 설명을 원하는 대로 입력합니다. 툴 이름에는 영문자, 숫자 및 밑줄만 사용할 수 있으며, 숫자나 밑줄로 시작해서는 안 됩니다.
2. 새로 내보낸 JSON 파일을
3. 다음 명령을 실행하여 플로를 watsonx Orchestrate로 가져옵니다.
4. Langflow 플로를 툴로 가져온 후에는 다음 단계로 이를 에이전트 시스템에 연결합니다. watsonx Orchestrate UI에서 새 에이전트를 만들거나, 다음 에이전트 정의를
이제 다음 명령을 실행하여 간단한 에이전트를 가져옵니다.
5. 변경 사항이 반영되도록 로컬에서 실행 중인 watsonx Orchestrate 채팅 UI의 브라우저를 새로 고칩니다. Agents 드롭다운 메뉴에서 "ArXiv Agent"를 선택한 다음 arXiv 툴을 사용해야 하는 질문을 해 보세요!
예시 프롬프트: "양자 컴퓨팅에 관한 연구 논문 5편을 찾아줘."
아웃풋:
좋습니다! 에이전트는 이 사용자 질의를 처리하기 위해
이 튜토리얼에서는 Langflow와 watsonx Orchestrate를 활용하여 견고하고 확장 가능하며 엔터프라이즈 환경에 적합한 에이전트를 구축하는 데 필요한 핵심 기술을 익혔습니다. IBM Cloud와 함께 SaaS(Software as a Service) 형태의 watsonx Orchestrate를 사용하여 에이전트형 Langflow 플로를 MCP 서버로 가져오는 방법을 배웠습니다. 또한 IBM watsonx Orchestrate Agent Development Kit(ADK)를 로컬에서 사용할 때 기본 Langflow 플로를 가져오는 방법도 익혔습니다. 단계별 지침을 따라 사용자 지정 툴과 사전 구축된 툴을 호출하여 사용자 질의를 해결하는 에이전트를 설계, 개발 및 배포하는 방법을 익혔습니다. Langflow의 직관적인 시각적 인터페이스를 사용하여 복잡한 워크플로를 만들었으며, watsonx Orchestrate를 통해 이러한 에이전트를 효율적으로 관리하고 확장하는 방법을 익혔습니다. 다음 단계로 실제 사용 사례에 적용해 보면서 이 튜토리얼에서 배운 내용을 활용해 보세요. 자동화의 이점을 얻을 수 있는 조직 내의 특정 비즈니스 문제나 프로세스를 선택한 다음, 이를 해결할 Langflow 및 watsonx Orchestrate 기반 솔루션을 설계해 보세요. 이러한 실습을 통해 이해를 더욱 확고히 하고 추가로 개선하거나 탐색할 수 있는 영역을 찾는 데 도움이 될 것입니다.
문제가 발생하거나 궁금한 점이 있으면 설명서를 참조하세요. 가장 일반적인 문제는 troubleshooting guide에서 다루고 있습니다. 다른 사용자도 비슷한 문제를 겪었는지 GitHub 이슈를 확인해 볼 수도 있습니다.
현재 AI 모델 역전 공격은 미화 평균 600만 달러의 비용을 발생시키며, 이로 인해 AI 시스템 및 민감한 데이터를 보호하는 데 점점 더 많은 어려움을 겪고 있습니다.
수익 마진이 적을 때는 아주 작은 비효율도 치명적입니다. 레거시 시스템이 항공 업계 전반에서 AI의 잠재력을 계속해서 가로막고 있을 때, Riyadh Air 다른 길을 선택했습니다. Riyadh Air는 IBM과의 파트너십을 통해 세계 최초의 AI 네이티브 항공사를 구축하며, 더 스마트하고 빠르며 직관적인 여행의 기준을 새롭게 정의하고 있습니다.
2030년 가장 성공적인 기업을 결정짓는 다섯 가지 전망과, 리더가 AI 중심 경쟁 우위를 확보하기 위해 취해야 할 단계를 확인하세요.
변화하는 규제와 AI 에이전트의 등장이 어떻게 강력한 AI 거버넌스 프레임워크 구축의 필요성을 재편하고 있는지 알아보세요.
IBM의 Techsplainers에서 핵심 개념부터 실제 사용 사례까지 에이전틱 AI의 필수 요소를 분석합니다. 명확하고 간결한 에피소드를 통해 기본 개념을 빠르게 이해할 수 있습니다.
주요 사용 사례와 핵심 능력을 분석하여 단계별 권장 사항을 제공하는 이 종합 가이드를 통해 비즈니스에 적합한 솔루션을 선택하는 데 도움을 받으세요.
조직이 단편적인 AI 시범 사업에서 벗어나, 에이전틱 AI를 통해 핵심 비즈니스 혁신을 어떻게 이끌어내고 있는지 확인해 보세요.
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AI 추가를 통해 중요한 워크플로와 운영을 혁신함으로써 경험, 실시간 의사 결정 및 비즈니스 가치를 극대화합니다.
1 Satyadhar Joshi. “Review of Autonomous Systems and Collaborative AI Agent Frameworks.” International Journal of Science and Research Archive, 제14권, 제2호, 2025년 2월 28일, pp. 961–972, https://ijsra.net/content/review-autonomous-systems-and-collaborative-ai-agent-frameworks.
2 “Agents | Langflow Documentation.” Langflow.org, 2025, docs.langflow.org/components-agents.
3 “IBM | Langflow Documentation.” Langflow.org, 2025, docs.langflow.org/bundles-ibm.
4 “Data | Langflow Documentation.” Langflow.org, 2025, docs.langflow.org/components-data.
5 “ArXiv | Langflow Documentation.” Langflow.org, 2025, docs.langflow.org/bundles-arxiv.
6 “Components Overview | Langflow Documentation.” Langflow.org, 2025, docs.langflow.org/concepts-components.
7 “Alpha Vantage MCP for Stock Market Data.” Alphavantage.co, 2025, mcp.alphavantage.co/.