watsonx Orchestrate를 사용하여 프로덕션 환경에 배포 가능한 AI 에이전트 구축

Agent Development Lifecycle(ADLC)는 엔터프라이즈 환경에서 AI 에이전트를 설계, 개발, 배포하고 지속적으로 개선하기 위한 체계적인 프레임워크를 제공합니다.

AI 에이전트는 데이터, 사용 방식 및 컨텍스트에 따라 동작이 변화하는 데이터 기반의 확률적 시스템입니다. 따라서 AI 에이전트는 일회성 구현이 아니라 지속적으로 운영되는 시스템으로 관리해야 합니다.

이 수명 주기는 다음과 같은 반복적인 순서로 진행됩니다.

계획 → 구축 → 테스트 → 배포 → 모니터링 → 운영

각 단계에서는 변화하는 요구 사항에 맞춰 에이전트의 신뢰성, 확장성, 관찰 가능성 및 적응성을 유지하도록 합니다.

이 구현에서는 ADLC의 Build 단계에 중점을 둡니다.

Build 단계에서는 IBM watsonx Orchestrate를 사용하여 계획된 엔터프라이즈 사용 사례를 기능을 갖추고 프로덕션 환경에 배포 가능한 AI 에이전트로 구현하는 데 중점을 둡니다.

에이전트는 먼저 엔터프라이즈 사용 사례에 맞게 운영 역할과 비즈니스 목표를 명확히 정의하여 생성됩니다. 그런 다음 주문, 재고 및 비즈니스 규칙과 같은 운영 데이터세트를 활용한 근거 기반 추론이 가능하도록 엔터프라이즈 지식 소스를 에이전트에 연결합니다.

에이전틱 워크플로는 다단계 추론, 운영 분석 및 권장 사항 생성을 지원하는 오케스트레이션 계층으로 구성됩니다. 이 워크플로는 사용자 입력을 처리하고, 지연된 주문과 재고 상태를 분석하며, 운영 비즈니스 규칙을 적용하고, 설명 가능한 권장 사항을 생성합니다.

에이전트의 동작은 에이전트가 운영 질의를 해석하고, 워크플로를 호출하며, 비즈니스 로직을 적용하고, 근거 기반 응답을 생성하는 방식을 안내하는 구조화된 엔터프라이즈 프롬프트를 통해 정의됩니다.

이 워크플로는 다음과 같은 전체 운영 실행 파이프라인을 구성합니다.

사용자 입력 → 주문 분석 → 재고 분석 → 비즈니스 규칙 평가 → 권장 사항 생성 → 출력

그런 다음 대표적인 운영 시나리오를 사용하여, 에이전트가 엔터프라이즈 운영 요구 사항에 부합하는 정확하고 설명 가능하며 구조화된 출력 결과를 생성하는지 검증합니다.