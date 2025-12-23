AI 에이전트가 더욱 정교하고 자율적으로 발전함에 따라, 신뢰성과 거버넌스를 보장하려면 에이전트의 동작, 성능 및 의사결정 프로세스를 이해하는 것이 매우 중요합니다. AgentOps는 프로덕션 환경에서 AI 에이전트를 모니터링, 관찰 및 관리하는 방식으로, 신뢰할 수 있는 에이전틱 AI 시스템을 구축하는 데 필요한 가시성을 제공합니다.

이 튜토리얼에서는 watsonx Orchestrate Developer Edition과 IBM® Telemetry를 설정하고 사용하여 AI 에이전트를 모니터링하고 거버넌스를 구현하는 방법을 단계별로 안내합니다. AI 에이전트의 관측 가능성을 활성화하고, 개별 LLM 호출부터 전체 다단계 워크플로까지 에이전트의 동작을 심층적으로 분석하는 방법을 알아봅니다.

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