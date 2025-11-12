모델 기반 반사 에이전트란 무엇인가요?

모델 기반 반사 에이전트와 단순 반사 에이전트 의 차이점은 두 AI 에이전트 유형 모두 AI 에이전트의 인식 을 활용해 변화하는 환경에 실시간으로 대응할 수 있지만, 모델 기반 반사 에이전트는 환경에 대한 지속적인 기억을 유지한다는 점입니다. 단순 반사 에이전트는 환경의 현재 상태만을 기반으로 의사 결정을 내리는 보다 단순한 형태의 에이전틱 AI 입니다.

단순 반사 에이전트는 현재 인식한 정보만 활용할 수 있으므로 충분한 정보를 바탕으로 의사 결정을 내리는 데 한계가 있습니다. 즉, 이전 정보를 기억하지 못하며, 자신의 행동이나 외부 요인으로 인해 환경이 어떻게 변화할지도 예측할 수 없습니다.

단순 반사 에이전트와 달리 모델 기반 반사 에이전트는 과거의 인식 결과와 환경에 대해 추론한 정보를 기록하는 상징적 내부 상태를 유지합니다. 내부 모델을 통해 부분적으로만 관찰 가능한 환경이나 동적인 환경도 더욱 효과적으로 처리할 수 있습니다. 이러한 에이전트는 자신의 행동이 환경을 어떻게 변화시킬지 예측할 수 있으므로 상황에 적응하는 의사 결정이 가능합니다.