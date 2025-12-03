AI 에이전트는 외부 도구와 데이터 소스를 활용해 최소한의 인간 개입으로 작업을 수행할 수 있는 시스템입니다. AI 에이전트는 강화 학습(RL)이나 명시적 규칙에 의해 구동될 수도 있지만, 오늘날 용어로는 보통 대규모 언어 모델(LLM)을 엔진으로 사용하는 시스템을 가리킵니다. 거의 모든 기술 전문 지식 수준에 적합한, LLM을 사용하여 AI 에이전트를 구축하기 위한 프레임워크와 플랫폼은 많지만, 모두 에이전트의 사용자와 목적에 대한 심층적인 이해가 있어야만 성공할 수 있습니다.
LLM 기반 에이전트는 사용자 입력의 의도를 이해할 수 있을 뿐만 아니라, 이에 대응하여 취해야 할 조치를 식별하고 이를 수행할 수 있는 아웃풋을 생성할 수도 있습니다.
가장 기본적인 수준에서 생성형 AI 에이전트는 해당 에이전트가 연결된 외부 도구 및 데이터 소스에 대한 입력으로 기능할 수 있는 텍스트를 출력하는 데 그 자연어 처리(NLP) 능력이 사용되는 환경에서 작동하는 LLM에 불과합니다. 예를 들어, 에이전트를 구동하는 LLM은 회사 데이터베이스에서 정보를 추출하기 위해 SQL 쿼리를 출력하거나 외부 애플리케이션에서 특정 작업을 트리거하는 API 호출을 수행하기 위해 구조화된 JSON 객체를 출력할 수 있습니다.
이러한 LLM 아웃풋은 그 자체로는 조치가 아니며, 외부 도구로 전송되는 즉시 조치를 트리거할 뿐입니다. 환경으로부터 받은 특정 피드백에 대응해 어떤 조치를 발동해야 하는지에 대한 명확한 논리 집합이 LLM에게 제공되면 LLM은 로보틱 프로세스 자동화(RPA)와 같은 기존의 명시적 규칙 기반 시스템보다 더 동적인 방식으로 자율적으로 계획을 세우고 수행할 수 있습니다.
LLM을 외부 도구 호출 및 데이터 소스용 API에 연결하고 어떤 출력을 언제 생성해야 하는지에 대한 로직을 설정하는 등 에이전틱 아키텍처를 설정하는 한 가지 방법은 Python이나 Javascript와 같은 일반 프로그래밍 언어를 사용하여 처음부터 코딩하는 것입니다. 이를 통해 가장 높은 수준의 제어, 맞춤 설정과 투명성을 실현할 수 있지만, 이러한 방식에는 가장 많은 수작업과 기술 지식이 요구되기도 합니다.
이의 대안으로 자체 AI 에이전트를 구축하고 배포하는 프로세스를 가속화하도록 고안된 여러 서비스가 있습니다. AI 에이전트 프레임워크는 미리 정의된 구성 요소를 통해 코딩 프로세스를 간소화하는 반면, AI 에이전트 플랫폼은 에이전트 구축 및 배포를 위한 엔드투엔드 솔루션을 제공합니다. 첫 에이전트를 위한 최적의 선택은 기술 및 경험 수준과 의도한 사용 사례의 특성에 따라 달라집니다.
어떤 경우 및 어떤 기술 수준에서든 자체적인 AI 에이전트를 구축하는 프로세스는 동일한 방식, 즉 AI 에이전트의 목적을 신중하게 정의하고 그 목적을 달성하는 데 필요한 도구와 정보를 식별하는 것으로 시작해야 합니다.
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AI 에이전트를 구축하는 데 있어 가장 중요하고 첫 번째 단계는 사용자의 요구 사항을 이해하고, AI 에이전트가 이러한 요구 사항을 해결할 수 있는 방법 및 에이전트의 성능을 객관적으로 측정하는 방법을 파악하는 것입니다. 당면한 작업에 적합하지 않은 워크플로를 지닌 고도로 정교한 에이전트보다 해결해야 할 문제가 명확하게 정의되어 있고 그 문제에 대한 해결책이 잘 매핑된 단순한 에이전트가 성공할 가능성이 더 높습니다.
AI 에이전트가 해결하고자 하는 문제는 설계 시의 논리적 결정과 기술적 결정을 모두 좌우합니다. 고객 지원 에이전트는 회사 매출 데이터를 쿼리하고 비즈니스 인텔리전스 인사이트를 제공하도록 설계된 자동화된 코드 검토 에이전트나 재무 에이전트와는 완전히 다른 프롬프트, 도구 및 환경을 수반합니다. 협의로 정의된 문제는 단일 에이전트로 해결할 수 있지만, 광범위하게 정의된 문제에는 멀티 에이전트 시스템이 필요할 수 있습니다.
에이전트에 관한 솔직한 질문부터 시작하세요.
누가 AI 에이전트를 사용할 예정인가요? 워크플로를 얼마나 적극적으로 관리해야 하는지부터 익숙한 사용자 인터페이스의 종류에 이르기까지, 기술 사용자와 기술 전문가가 아닌 사용자의 기대치는 서로 다릅니다.
AI 에이전트의 책임은 무엇인가요? AI 에이전트가 전체 문제를 해결하기 위한 것인지, 아니면 단순히 문제를 해결하는 데 필요한 번거로운 하위 작업 중 일부를 단순히 자동화하기 위한 것인지 결정해야 합니다.
AI 에이전트가 어떤 종류의 입력을 처리하나요? 텍스트, 오디오, 이미지, 비디오 등 다양한 데이터 양식을 처리하는 에이전트는 여러 모델이 필요할 수 있습니다. 멀티모달 모델도 존재하지만, 때로는 단일 AI 모델만으로는 모든 구체적인 필요 사항에 충분한 정확도를 제공하지 못할 수 있습니다. 예를 들어, 에이전트가 이미지와 PDF에서 텍스트를 추출해야 하는 경우 광학 문자 인식(OCR) 모델이 일반 시각 언어 모델(VLM)보다 성능이 뛰어날 수 있습니다. PDF에 복잡한 표, 차트, 수식이 포함되어 있는 경우 전용 문서 변환 모델이 필요할 수 있습니다. 에이전트가 매우 특수하거나 특정 도메인에 특화된 예제를 다룰 예정이라면 에이전트를 구성하는 모델들을 사용자 지정 데이터 세트를 사용하여 미세 조정해야 할 수도 있습니다.
어떤 데이터 소스 및 지식 기반에 액세스해야 하나요? 가장 기본적이고 필수적인 에이전틱 AI 기능 중 하나는 검색 증강 생성(RAG)입니다. 예를 들어, 고객 지원 챗봇은 회사의 CRM 플랫폼이나 FAQ의 정보를 참조해야 할 수 있습니다. 소프트웨어 엔지니어링 에이전트는 코드베이스를 참조해야 할 가능성이 높습니다. 많은 에이전트가 검색 엔진이나 특정 웹 서비스를 통해 실시간 정보에 액세스해야 합니다. AI 에이전트가 필요로 하는 정보뿐만 아니라, 이러한 정보를 어디서 찾을 수 있는지도 알아야 합니다.
어떤 도구에 액세스해야 하나요? AI 에이전트의 기본적인 이점 중 하나는 외부 도구 사용을 통해 LLM의 기능을 보완할 수 있다는 것입니다. 'AI 어시스턴트' 역할을 하는 에이전트는 캘린더 항목을 작성하고 수정할 수 있어야 합니다. 코딩 에이전트는 스크립트를 실행하기 위한 샌드박스 환경이 필요합니다. 영업 또는 마케팅 환경의 AI 에이전트는 이메일 및 기타 통신을 보내기 위해 외부 앱이 필요할 수 있습니다. 외부 계산기 또는 컴퓨팅 엔진(예: Wolfram Alpha)을 사용하면 수학적 연산을 높은 신뢰성으로 신속하게 수행할 수 있습니다.
어떤 기준으로 성공을 판단하나요? AI 에이전트 개발은 테스트, 배포, 평가 및 최적화를 반복적으로 수행하는 프로세스입니다. 사용 사례에 따라 '성공'은 절약된 시간, 검토된 사례, 완료율, 정확성 또는 직접적인 사용자 평가 등의 함수로 측정될 수 있습니다.
또한 실질적인 고려 사항도 감안해야 합니다.
AI 에이전트가 속도가 필수적인 시간에 민감한 환경에서 작동할 예정인가요? 아니면 정확성이 더 중요한가요? 우선순위가 다르면 많은 경우 필요한 모델과 워크플로 복잡성 수준도 달라집니다.
사용 가능한 하드웨어와 예산은 어느 정도인가요? LLM마다 API 가격(비공개 소스 모델의 경우) 또는 하드웨어 및 클라우드 컴퓨팅 비용 등 다양한 비용과 계산 요구 사항이 수반됩니다.
AI 에이전트가 응답할 입력 프롬프트는 매우 다양하고 복잡한가요? 아니면 단순하고 반복적인가요?
LLM의 세계에서 흔히 그렇듯이, '최고'의 에이전트는 반드시 가장 정교한 에이전트가 아니라 요구 사항과 제한 사항에 가장 효율적으로 부합하는 에이전트입니다. 보다 단순한 에이전트 시스템은 운영이 더 쉽고 저렴하고, 디버깅이 더 쉬우며, 이를 사용해야 하는 사람들에게 더 쉽게 설명할 수 있습니다.
가장 중요한 결정 중 하나는 어떤 모델(들)을 자율 에이전트의 의사결정 엔진으로 사용할 것인지입니다.
일반적으로 우선순위가 다르면 LLM도 달라야 합니다. 일부 사용 사례에서는 속도가 전체적인 정확도보다 우선시될 수 있습니다. 또 다른 환경에서는 정밀도가 가장 중요합니다. 전자의 경우 더 작고 빠른 LLM이 필요합니다. 후자는 더 크고 성능이 뛰어난 모델이 도움이 됩니다. 에이전틱 워크플로에 특히 복잡한 세부 사항이나 다단계 계획이 수반되는 경우, 추론 모델을 고려하는 것이 좋습니다. 하지만 워크플로에 단순하고 반복적인 작업이 수반되는 경우, 추가적인 지연 시간과 컴퓨팅 비용을 감수할 가치가 없을 수 있습니다.
많은 경우 멀티 에이전트 시스템이 워크플로에 도움이 될 수 있습니다. 일반적인 멀티 에이전트 설정에서는 더 큰 LLM에 의해 구동되는 에이전트가 초기 요청을 받아 이를 하위 작업으로 나눈 다음, 특수 작업을 신속하게 실행하는 더 작은 LLM에 의해 구동되는 에이전트에 위임합니다.
다른 유형의 모델을 선택할 때도 같은 사항을 고려해야 합니다. 사용 사례가 객체 감지나 이미지 분할과 같은 컴퓨팅 비전 작업을 수반하나요? 실시간 응답이 필수적이라면 빠른 CNN(콘볼루션 신경망) 기반 모델이 가장 적합할 수 있습니다. 최대 정확도가 가장 중요하다면, 느리지만 성능이 뛰어난 비전 트랜스포머(ViT)가 더 알맞을 수 있습니다.
에이전틱 AI의 맥락에서는 챗봇 기반 애플리케이션의 맥락에서 우선시하는 것과는 다른 LLM 성능 지표를 고려해야 합니다. 예를 들어, 세계 지식과 창의적인 글쓰기를 반영하는 벤치마크에 대한 성과는 챗봇에게는 유용할 수 있지만, 외부 데이터 소스에 액세스하고 목적 중심의 간략한 텍스트를 출력하는 AI 에이전트에게는 그다지 중요하지 않습니다. 일반적으로 에이전틱 AI의 경우 모델의 함수 호출 및 명령 순응 기능이 우선합니다.
AI 에이전트를 처음부터 코딩할 준비가 되지 않았다면 다양한 AI 에이전트 프레임워크 또는 AI 에이전트 플랫폼을 살펴보는 것이 좋습니다.
AI 에이전트 프레임워크는 본질적으로 에이전트 워크플로로 결합되도록 설계된 모듈식 구성 요소를 제공하는 코드 라이브러리입니다. 개발자는 모든 요소를 처음부터 코딩하는 대신 에이전트 프레임워크의 사전 정의된 코드 스니펫, 클래스 및 함수를 구성 요소로 사용하여 프로세스를 단순화하고 간소화할 수 있습니다. 프레임워크는 원시 코드보다 더 빠르고 확장가능한 접근 방식을 제공하면서도 여전히 높은 수준의 제어 및 사용자 지정을 가능하게 하는 것이 이상적입니다. 에이전틱 워크플로로 결합되도록 설계된 구성 요소. 개발자는 모든 요소를 처음부터 코딩하는 대신 에이전트 프레임워크의 사전 정의된 코드 스니펫, 클래스 및 함수를 구성 요소로 사용하여 프로세스를 단순화하고 간소화할 수 있습니다. 프레임워크는 원시 코드보다 더 빠르고 확장가능한 접근 방식을 제공하면서도 여전히 높은 수준의 제어 및 사용자 지정을 가능하게 하는 것이 이상적입니다.
IBM watsonx.Orchestrate와 같은 AI 에이전트 플랫폼은 더 포괄적입니다. 여기에는 에이전트를 구축하는 도구뿐만 아니라 이러한 에이전트를 대규모로 호스팅, 배포, 모니터링 및 관리하기 위한 인프라도 포함됩니다. 많은 AI 에이전트 플랫폼은 로우코드 또는 노코드 사용자 인터페이스(UI)를 제공하여 초보자나 기술 전문가가 아닌 사용자도 템플릿 기반 접근법으로 실제 애플리케이션에 AI 에이전트를 구축하고 사용할 수 있도록 합니다.
많은 경우 프레임워크와 플랫폼은 상호 배타적이지 않습니다. 일부 플랫폼은 노코드 워크플로로 사용자를 제한하거나 특정 모델 또는 프레임워크와만 호환되도록 설계되었지만, watsonx.Orchestrate를 비롯한 다른 플랫폼은 프레임워크 비종속적이며 다양한 기술 수준에 적합합니다. 이러한 플랫폼은 일반적으로 에이전트 구축을 위한 전용 UI를 포함하지만, 사용자가 원하는 프레임워크를 통해 에이전트를 구축하고 플랫폼을 사용하여 배포 및 관리할 수 있는 옵션도 제공합니다.
IBM의 AI 에이전트 가이드는 AI 에이전트 구축을 위한 다양한 오픈 소스 프레임워크에 관한 개요, 단계별 가이드 및 튜토리얼을 제공합니다. 다음은 익히 알려진 여러 프레임워크에 대한 설명서 및 튜토리얼로 연결되는 링크를 알파벳순으로 나열한 것입니다.
Autogen은 Microsoft에서 유지 관리하는 오픈 소스 프레임워크으로, 확장가능한 멀티 에이전트 AI 시스템을 위해 설계되었습니다. 이 AutoGen을 사용한 멀티 에이전트 RAG 튜토리얼을 살펴보고 보다 쉽게 시작해 보세요.
BabyAGI는 나카지마 요헤이가 구축하고 유지 관리하는 실험적인 오픈 소스 에이전트 프레임워크입니다.
ChatDev는 여러 AI 에이전트가 조직 구조 내에서 서로 다른 역할을 수행하는 가상의 소프트웨어 회사를 시뮬레이션하도록 설계된 오픈 소스 에이전트 프레임워크입니다. 이 프레임워크는 집단 지능을 연구하기 위한 이상적인 환경을 제공하기 위해 설계되었으며, 에이전트들은 역할극을 통해 서로에게 특정 작업을 해결하도록 유도합니다. 이 ChatDev의 협업 소프트웨어 개발에 관한 튜토리얼을 통해 자세히 알아보세요.
crewAI는 멀티 에이전트 워크플로에 최적화된 유명한 Python 기반 오픈 소스 오케스트레이션 프레임워크로, 모든 오픈 소스 LLM 또는 API와 함께 사용할 수 있게 구성할 수 있습니다. 이 프레임워크에 익숙해지려면 멀티모달 멀티 에이전트 시스템을 사용한 소매 선반 최적화 튜토리얼을 확인하세요.
IBM watsonx Orchestrate는 여러 가지 일반적인 업무 기능을 자율적으로 수행하도록 최적화된 다양한 watsonx Agents를 제공합니다.
LangChain은 오픈 소스 AI 에이전트를 위한 가장 먼저 개발되고 가장 인기 있는 오케스트레이션 프레임워크 중 하나입니다. LangChain은 선형 워크플로에서 작업을 '연결'하는 데 최적화된 반면, LangGraph는 보다 복잡한 비선형 워크플로를 위해 설계된 그래프 기반 프레임워크입니다. 이 도구 호출 튜토리얼을 통해 LangChain을 실험해 보거나, SQL 에이전트 구축 또는 IT 지원 ReAct 에이전트 구축 튜토리얼을 참조하여 LangGraph를 사용해 보세요.
LangFlow는 드래그 앤 드롭 방식의 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 기반으로 구축된 로우코드 및 노코드 오픈 소스 프레임워크입니다.
MetaGPT는 각 에이전트가 간소화되고 엄격하게 전문화된 워크플로에 따라 직원의 역할을 수행하는 멀티 에이전트 프레임워크입니다. 이 멀티 에이전트를 통한 PRD(제품 요구 사항 문서) 생성 자동화 튜토리얼을 활용하여 MetaGPT를 실험해 볼 수 있습니다.
AutoGPT는 원래 OpenAI의 GPT 모델을 에이전트 워크플로에 통합하기 위해 설계된 오픈 소스 플랫폼입니다. 현재 AutoGPT는 다양한 개방형 모델뿐 아니라 Claude, Gemini와 같은 추가 독점 모델과의 통합도 제공합니다.
BeeAI는 에이전트 통신 프로토콜(ACP)을 기반으로 구축된 최초의 오픈 소스 플랫폼으로, 어떤 프레임워크에서든 AI 에이전트 간 원활한 통신을 가능하게 하는 개방형 표준입니다. 원래 IBM Research에서 개발한 BeeAI는 현재 Linux Foundation에서 호스팅됩니다. BeeAI를 사용한 멀티 에이전트 계약 관리 시스템 튜토리얼을 참조하여 보다 쉽게 시작해 보세요.
IBM® watsonX Orchestrate는 기업 전체의 에이전트를 구축, 배포 및 조정하기 위한 프레임워크 비종속 엔드투엔드 플랫폼입니다. 드래그 앤 드롭 노코드 AI 에이전트 빌더 UI부터 전체 프로코드 맞춤 설정에 이르기까지 다양한 워크플로를 제공합니다. 사용자는 사전 구축된 에이전트를 활용하거나, 플랫폼 내에서 자체 에이전트를 개발하거나, 필요에 따라 다른 곳에서 타사 에이전트를 가져올 수 있습니다.
복잡한 멀티 에이전트 시스템이 AI 에코시스템 전반에 걸쳐 확산됨에 따라, AI 에이전트와 다른 시스템의 API 간 통신을 표준화하기 위한 여러 AI 에이전트 프로토콜이 제안되었습니다. 업계는 결국 단일 표준을 중심으로 결집할 것으로 예상되지만, 현재는 여러 프로토콜이 사용되고 있습니다.
대다수의 프레임워크는 잘 알려진 모든 프로토콜을 수용하려고 노력하지만, 경우에 따라 선호하는 프로토콜로 인해 프레임워크 선택이 제한될 수 있으며 그 반대도 성립합니다. 다음은 대표적인 AI 에이전트 프로토콜입니다.
에이전트 통신 프로토콜(ACP): 원래 IBM의 BeeAI에 의해 도입된 ACP는 AI 에이전트가 작동하고 서로 통신하는 수단을 정의하고 표준화하는 것을 목표로 합니다. ACP는 표준 HTTP 규칙을 기반으로 하는 REST 기반 통신을 사용하므로 AI 에이전트를 프로덕션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 기본적으로 비동기 통신에 알맞게 설계되었으며, 특별한 라이브러리가 필요하지 않습니다. 이 프로토콜은 이 튜토리얼을 통해 살펴볼 수 있습니다.
Agent2Agent(A2A): 원래 2025년 4월 Google Cloud Platform에서 Google 및 여타 파트너들에 의해 출시되었으며, 현재는 Linux Foundation에서 오픈 소스 프로젝트로 호스팅됩니다. 검색, 인증, 통신의 3단계 워크플로로 구성된 클라이언트-서비스 모델 설정을 따릅니다. A2A를 직접 체험해 보려면 이 튜토리얼을 확인하세요. 주목할 만한 점은 현재 ACP와 A2A를 모두 운영하는 Linux Foundation이 ACP 기능을 A2A로 마이그레이션하여 두 프로토콜을 병합하는 작업을 하고 있다는 사실입니다.
MCP(모델 컨텍스트 프로토콜): Anthropic이 도입한 MCP는 JSON-RPC 형식으로 변환하는 시스템을 통해 통신을 표준화합니다. MCP는 Figma, Notion, Atlassian, Zapier, Striper, PayPal 및 Square를 포함한 여러 저명한 기술 제공업체에서 도입했습니다. MCP에 대해 자세히 알아보려면 MCP 튜토리얼을 확인하세요.
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IBM Consulting AI 서비스는 기업이 AI 활용 방식을 재구상하여 혁신을 달성하도록 지원합니다.