LLM 기반 에이전트는 사용자 입력의 의도를 이해할 수 있을 뿐만 아니라, 이에 대응하여 취해야 할 조치를 식별하고 이를 수행할 수 있는 아웃풋을 생성할 수도 있습니다.

가장 기본적인 수준에서 생성형 AI 에이전트는 해당 에이전트가 연결된 외부 도구 및 데이터 소스에 대한 입력으로 기능할 수 있는 텍스트를 출력하는 데 그 자연어 처리(NLP) 능력이 사용되는 환경에서 작동하는 LLM에 불과합니다. 예를 들어, 에이전트를 구동하는 LLM은 회사 데이터베이스에서 정보를 추출하기 위해 SQL 쿼리를 출력하거나 외부 애플리케이션에서 특정 작업을 트리거하는 API 호출을 수행하기 위해 구조화된 JSON 객체를 출력할 수 있습니다.

이러한 LLM 아웃풋은 그 자체로는 조치가 아니며, 외부 도구로 전송되는 즉시 조치를 트리거할 뿐입니다. 환경으로부터 받은 특정 피드백에 대응해 어떤 조치를 발동해야 하는지에 대한 명확한 논리 집합이 LLM에게 제공되면 LLM은 로보틱 프로세스 자동화(RPA)와 같은 기존의 명시적 규칙 기반 시스템보다 더 동적인 방식으로 자율적으로 계획을 세우고 수행할 수 있습니다.

LLM을 외부 도구 호출 및 데이터 소스용 API에 연결하고 어떤 출력을 언제 생성해야 하는지에 대한 로직을 설정하는 등 에이전틱 아키텍처를 설정하는 한 가지 방법은 Python이나 Javascript와 같은 일반 프로그래밍 언어를 사용하여 처음부터 코딩하는 것입니다. 이를 통해 가장 높은 수준의 제어, 맞춤 설정과 투명성을 실현할 수 있지만, 이러한 방식에는 가장 많은 수작업과 기술 지식이 요구되기도 합니다.

이의 대안으로 자체 AI 에이전트를 구축하고 배포하는 프로세스를 가속화하도록 고안된 여러 서비스가 있습니다. AI 에이전트 프레임워크는 미리 정의된 구성 요소를 통해 코딩 프로세스를 간소화하는 반면, AI 에이전트 플랫폼은 에이전트 구축 및 배포를 위한 엔드투엔드 솔루션을 제공합니다. 첫 에이전트를 위한 최적의 선택은 기술 및 경험 수준과 의도한 사용 사례의 특성에 따라 달라집니다.

어떤 경우 및 어떤 기술 수준에서든 자체적인 AI 에이전트를 구축하는 프로세스는 동일한 방식, 즉 AI 에이전트의 목적을 신중하게 정의하고 그 목적을 달성하는 데 필요한 도구와 정보를 식별하는 것으로 시작해야 합니다.