구축되는 AI 에이전트의 수가 날마다 증가함에 따라 기업은 의사 결정과 운영 워크플로를 지원하기 위한 자율 시스템을 모색하고 있습니다. 동시에 조직은 설명 가능성, 거버넌스 및 프로덕션 준비 상태에 대한 우려를 자주 제기하며, 특히 추론에 대규모 언어 모델(LLM)을 사용하는 멀티 에이전트 시스템에서 이러한 우려가 더욱 큽니다. 명확한 설명 없이 응답하거나 일관되지 않은 동작을 보이는 에이전트를 비즈니스 환경에서 사용하는 것은 어려운 과제입니다.

이러한 문제는 사용자 지정 오케스트레이션 코드 없이도 셀프 호스팅, 툴 기반 추론, API 호출 및 엔터프라이즈급 제어를 지원하는 구조화된 플랫폼인 IBM watsonx Orchestrate를 사용하여 해결할 수 있습니다.

Dynamiq는 주요 보험사 고객을 위해 멀티 에이전트 법률 조사 도우미를 구축했으며, 질의를 먼저 저비용 IBM Granite 분류기로 전달한 후 더 복잡한 조사 에이전트로 전달하도록 구성했습니다. 이러한 중요한 워크플로를 실제로 운영하려면 모든 추론 단계와 툴 호출에 대한 높은 수준의 가시성이 필요했습니다. Dynamiq는 IBM watsonx Orchestrate를 통합하여 모든 의사 결정을 완전히 추적 가능하고, 감사 가능하며, 근거를 확인할 수 있도록 함으로써 거버넌스를 유지하면서 계약 검토 시간을 90분에서 45분으로 단축했습니다.

이 튜토리얼에서는 watsonx Orchestrate Agent Development Kit(ADK)를 사용하여 watsonx Orchestrate에서 AI 에이전트를 만드는 방법을 알아봅니다. LangChain 또는 LangGraph 기반 AI 시스템에서는 개발자가 재시도, 상태 관리 및 비동기 실행을 직접 처리하는 경우가 많습니다. watsonx Orchestrate ADK는 일관된 엔터프라이즈급 에이전트 배포를 지원하는 통합 수명 주기 관리를 통해 이러한 과정을 간소화합니다.

Python을 사용하여 위험 평가 로직을 만들고, 에이전트 동작을 정의하며, Langfuse를 통합하여 실제 실행 추적을 기반으로 에이전트 동작을 모니터링하고 개선합니다. 이 튜토리얼은 GitHub에서도 확인할 수 있습니다.