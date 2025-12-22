AI 에이전트의 진화

수백 년 전부터 난해한 문헌과 공상 과학 소설은 자율적으로 생각하고 행동할 수 있는 인공 지능과 자동 기계라는 개념을 탐구해 왔습니다. 이러한 초기 사색은 언젠가 AI 에이전트라고 불리게 될 메커니즘을 상상할 수 있는 토대를 마련했습니다.

AI 분야는 일반적으로 20세기 중반에 본격적으로 시작된 것으로 간주됩니다. 생명체와 기계의 통신 및 제어 시스템에 초점을 맞춘 Norbert Wiener의 사이버네틱스 연구는 피드백 루프라는 개념을 도입했습니다.1 이러한 시스템을 통해 엔티티는 환경을 감지하고 정보를 처리하며 그에 따라 행동을 조정할 수 있었습니다. 온도 조절기처럼 아주 단순한 메커니즘도 이 능력을 가지고 있습니다. 즉, 온도를 감지하고, 설정과 비교한 후 이에 반응하여 보일러를 작동하거나 작동하지 않습니다. 비록 단순한 반사 에이전트이긴 하지만, 이 역시 에이전트로 간주될 수 있습니다. 자동 온도 조절기는 적어도 1600년대부터 기본적인 형태로 존재해 왔지만, 이제 우리는 이를 더 잘 설명할 수 있는 언어를 갖게 되었습니다.2

1943년 Warren S. McCulloch와 Walter Pitts는 Bulletin of Mathematical Biophysics에 "A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity(신경 활동에 내재된 아이디어의 논리적 계산)"을 발표했습니다. 3 신경과학 및 AI 분야의 중요한 연구 중 하나로 여겨지는 이 논문은 뇌를 계산 시스템으로 분석할 수 있다는 아이디어를 제시했습니다. 오늘날 흔히 볼 수 있는 신경망의 개념은 이 연구로 거슬러 올라갑니다.

1950년에는 Alan Turing의 기념비적인 논문 "컴Computing Machinery and Intelligence"가 Mind에 게재되었습니다.4 이 논문은 사고 기계의 본질과 오늘날 "튜링 테스트"로 알려진 프로세스를 통해 사고 기계의 지능을 측정하는 방법에 대해 탐구했습니다.

Oliver Selfridge는 1959년에 발표한 논문 "Pandemonium - A Paradigm for Learning"에서 이후 에이전틱 아키텍처에 반영될 개념적 구조를 확립했습니다. 5 팬더모니엄은 "악마", 즉 작고 특화된 컴퓨팅 개체를 중심으로 구축되었습니다. 각 악마는 좁은 볌위의 책임을 맡았고, 동시에 활동했습니다. 팬더모니엄은 단순한 의사 결정 ㅔㄴ티티 간의 경쟁과 협력을 통해 지능이 등장할 수 있음을 보여주었습니다.