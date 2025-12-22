AI 에이전트의 진화

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하지만 인간은 단순히 생각하고 말하는 것 이상의 일을 할 수 있습니다. 반세기 이상 동안 AI 연구자와 철학자들은 '인공 지능이 생각하고 말할 수 있을 뿐만 아니라 '행동'할 수도 있다면 어떨까?'라는 명백한 질문을 던졌습니다. 인공 지능이 단순히 고립된 인공 두뇌가 아니라 실시간으로 환경에 자율적으로 반응하고 행동할 수 있다면 어떨까요?
이러한 일련의 질문은 현재 우리가 경험하고 있는 에이전틱 AI의 시대로 이어졌습니다. AI의 역사는 에이전트 이야기의 한 측면에 불과하며, 지난 1세기 동안 연구, 로보틱, 계산, 인지 이론 등의 연구는 모두 병렬로 발전해 왔습니다.
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수백 년 전부터 난해한 문헌과 공상 과학 소설은 자율적으로 생각하고 행동할 수 있는 인공 지능과 자동 기계라는 개념을 탐구해 왔습니다. 이러한 초기 사색은 언젠가 AI 에이전트라고 불리게 될 메커니즘을 상상할 수 있는 토대를 마련했습니다.
AI 분야는 일반적으로 20세기 중반에 본격적으로 시작된 것으로 간주됩니다. 생명체와 기계의 통신 및 제어 시스템에 초점을 맞춘 Norbert Wiener의 사이버네틱스 연구는 피드백 루프라는 개념을 도입했습니다.1 이러한 시스템을 통해 엔티티는 환경을 감지하고 정보를 처리하며 그에 따라 행동을 조정할 수 있었습니다. 온도 조절기처럼 아주 단순한 메커니즘도 이 능력을 가지고 있습니다. 즉, 온도를 감지하고, 설정과 비교한 후 이에 반응하여 보일러를 작동하거나 작동하지 않습니다. 비록 단순한 반사 에이전트이긴 하지만, 이 역시 에이전트로 간주될 수 있습니다. 자동 온도 조절기는 적어도 1600년대부터 기본적인 형태로 존재해 왔지만, 이제 우리는 이를 더 잘 설명할 수 있는 언어를 갖게 되었습니다.2
1943년 Warren S. McCulloch와 Walter Pitts는 Bulletin of Mathematical Biophysics에 "A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity(신경 활동에 내재된 아이디어의 논리적 계산)"을 발표했습니다. 3 신경과학 및 AI 분야의 중요한 연구 중 하나로 여겨지는 이 논문은 뇌를 계산 시스템으로 분석할 수 있다는 아이디어를 제시했습니다. 오늘날 흔히 볼 수 있는 신경망의 개념은 이 연구로 거슬러 올라갑니다.
1950년에는 Alan Turing의 기념비적인 논문 "컴Computing Machinery and Intelligence"가 Mind에 게재되었습니다.4 이 논문은 사고 기계의 본질과 오늘날 "튜링 테스트"로 알려진 프로세스를 통해 사고 기계의 지능을 측정하는 방법에 대해 탐구했습니다.
Oliver Selfridge는 1959년에 발표한 논문 "Pandemonium - A Paradigm for Learning"에서 이후 에이전틱 아키텍처에 반영될 개념적 구조를 확립했습니다. 5 팬더모니엄은 "악마", 즉 작고 특화된 컴퓨팅 개체를 중심으로 구축되었습니다. 각 악마는 좁은 볌위의 책임을 맡았고, 동시에 활동했습니다. 팬더모니엄은 단순한 의사 결정 ㅔㄴ티티 간의 경쟁과 협력을 통해 지능이 등장할 수 있음을 보여주었습니다.
사고하는 기계에 대한 철학적 토대는 이미 마련되었지만, 이러한 아이디어를 실행할 수 있었던 것은 1950년대 디지털 컴퓨팅이 탄생한 이후였습니다. Marvin Minsky와 Dean Edmunds는 1951년 최초의 인공 신경망 중 하나인 확률적 신경 아날로그 강화 계산기(SNARC)를 구축했습니다.6 이는 강화 학습을 통해 인간 두뇌의 학습 과정을 모델링하려는 초기 시도였습니다. 이 하드웨어는 40개의 뉴런 유사 단위를 시뮬레이션하기 위해 시냅스 가중치와 함께 3000개의 진공관 네트워크를 필요로 했습니다.
1955년, “A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence”이라는 제목의 워크숍 제안서에서 “인공 지능”이라는 용어가 처음 만들어졌습니다.7 다트머스 대학의 John McCarthy, 하버드 대학의 Marvin Minsky, IBM의 Nathaniel Rochester, Bell Telephone Laboratories의 Claude Shannon이 제출한 이 제안서는 다음 해에 개최된 워크숍으로 실현되었습니다.
또한 다음 해에 Allen Newell과 Herbert A. Simon은 인간의 문제 해결 능력을 모방하려는 초기 시도인 Logic Theorist와 General Problem Solver를 개발했습니다.
연구는 10년 동안 계속되었으며 연구자들은 기초적인 AI 에이전트까지 개발했지만, 이러한 에이전트는 여전히 현대적인 의미의 '학습'을 할 수는 없습니다. 예를 들어, 에이전트가 퍼즐의 현재 상태를 분석하고, 해결된 상태와 비교하고, 알려진 움직임 순서를 적용하여 해결된 상태에 더 가까워지도록 하여 퍼즐을 풀도록 설계할 수 있습니다. 이러한 에이전트는 단순히 가능성 공간을 검색하기 위해 알고리즘을 실행했습니다. 그러나 이러한 에이전트는 이전에는 인간의 인지에만 국한된 것으로 생각되었던 행동을 기계가 보일 수 있음을 입증했습니다.
1970년대에는 상징적 의사 결정 논리를 사용하는 새로운 종류의 원시 에이전트가 등장했습니다. 이러한 '전문가 시스템'은 지식 기반과 추론 엔진을 결합하여 인간 전문가의 지식과 추론 능력을 포착하기 위해 만들어졌습니다. 스탠포드에서 개발한 MYCIN은 이러한 시스템의 초기 예였습니다.8 MYCIN은 박테리아 감염을 진단하고 항생제를 권장하여 좁은 영역에서 성공을 거둘 수 있습니다. 그러나 모든 새로운 데이터는 인간 전문가가 수작업으로 코딩해야 했고, 이러한 시스템은 엄격한 지식 기반 밖에서 작동하는 경우 어려움을 겪었습니다.
이러한 한계와 기타 문제로 인해 AI 연구에 대한 자금 지원 및 더 나아가 AI 연구가 제한되는 “AI의 겨울”로 알려진 시기가 찾아왔습니다.
AI의 겨울이 완전히 녹으려면 수십 년이 걸리지만, 이 기간 동안에도 진전은 있었습니다.
1973년 컴퓨터 과학자 Carl Hewitt은 행위자를 순차적 계산이 아닌 동시에 동시에 수행하는 컴퓨팅의 한 형태인 동시 계산의 기본 구성 요소로 취급하는 행위자 모델을 개발했습니다.
행위자는 메시지를 받고 보내며, 새로운 행위자를 생성하고, 내부 상태에 따라 다음에 어떻게 응답할지 결정합니다. 행위자 모델은 에이전트를 수동적인 데이터 구조가 아닌 능동적인 엔티티로 정의하는 데 도움이 되었으며, 컴퓨팅은 행동에서 비롯됩니다.9 이 이론적 프레임워크는 오늘날 우리가 AI 에이전트의 기능과 아키텍처에 대해 생각하는 방식과 매우 유사합니다.
객체 지향 프로그래밍(OOP)도 마찬가지입니다. 1970년대와 80년대에 OOP는 두각을 나타냈습니다. 이 프로그래밍 패러다임에서 각 객체(프로그램의 기본 구성 요소)는 자체 내부 상태를 가지며 스스로를 관리합니다. 객체는 서로에 대한 동작을 호출하여 통신하며, 여러 소프트웨어 엔티티가 메모리를 공유하는 것이 아니라 메시징을 통해 조정된다는 기대치를 설정합니다.
80년대와 90년대에 연구자들은 '행동할 수 있는' 인공 지능을 설명하기 위해 '에이전트'라는 단어를 공식적으로 사용하기 시작했습니다. 이 기간 동안 여러 가지 이론적 에이전트 프레임워크가 도입되었습니다. 믿음-욕구-의도(BDI) 모델은 동적 환경을 탐색할 수 있는 자율 시스템에 대해 체계적으로 사고하는 방법을 제공했습니다. 분산 AI는 협력 프로세스 네트워크를 탐색했으며, 모바일 에이전트 분야는 소프트웨어가 기계 간에 이동하여 작업을 수행할 수 있도록 했습니다.
로보틱은 아직 실용화되지는 않았더라도 연구자들에게도 유익한 결과를 가져다주었습니다. 1966년만 해도 로봇은 엄밀히 말하면 초보적인 에이전트 역할을 했습니다. 'Shakey'는 AI, 감지 및 논리적 추론을 결합하여 실제 환경에서 작업을 탐색하고 완료한 세계 최초의 모바일 로봇이었습니다.
또 다른 예로는 Rodney Brooks의 포함(subsumption) 아키텍처가 있습니다. 반응형 로봇 아키텍처는 완전한 세계 모델에 의존하지 않는 계층화되고 분산된 행동을 강조하는 반응형 로봇 아키텍처입니다.10 포함 '에이전트'는 오늘날의 AI 에이전트처럼 반응형 인식-행동 루프 내에서 모듈식 행동을 수행합니다.
로보틱의 이러한 발전은 집단적으로 현대 에이전트의 지적 기반인 자율성, 반응성, 능동성을 갖춘 시스템을 형성했습니다.
이러한 개념적 발전에도 불구하고 에이전트는 AI의 광범위한 기능으로 인해 여전히 제한을 받았습니다. 머신 러닝이 로보틱 에이전트가 유용한 도구가 될 수 있을 정도로 발전하려면 수십 년이 걸릴 것입니다.
컴퓨팅 성능이 향상되고 데이터 세트가 증가했으며, 머신 러닝의 발전은 연구자들이 이론을 실제로 적용하는 데 도움이 되었습니다.
1986년 David Rumelhart, Geoffrey Hinton, Ronald Williams는 역전파(Backpropagation) 알고리즘을 설명하는 'Learning representations by back-propagating errors'를 발표했습니다.11 역전파는 신경망을 효율적으로 학습할 수 있는 방법을 제공함으로써 신경망에 대한 새로운 관심을 불러일으켰습니다. "오차 역전파"의 줄임말인 역전파는 신경망의 가중치 또는 편향에 대한 변경이 모델 예측의 정확도에 어떤 영향을 미치는지 계산하는 효율적인 방법입니다.
1989년, AT&T Bell Labs의 Yann LeCun과 연구팀은 합성곱 신경망(CNN)을 이용한 이미지 인식에 역전파를 적용했습니다, 이는 CNN에 사용되는 여러 층의 뉴런 때문에 이러한 명칭으로 불린 딥 러닝의 초기 응용 중 하나였습니다. 딥 러닝 모델은 원시 데이터에서 계층적 특징을 추출하여 모델이 더 복잡한 데이터를 인식하고 해석할 수 있도록 합니다. 딥 러닝은 2000년대와 2010년대 내내 계속 발전했습니다.
딥 러닝은 인터넷이 확장됨에 따라 AI의 부활에 중요한 역할을 했습니다. 이러한 모든 데이터(이미지, 텍스트, 동영상)는 더욱 정교한 머신 러닝 알고리즘을 위한 연료가 됩니다.
1995년 Russell과 Norvig은 큰 인기를 얻은 'Artificial Intelligence: A Modern Approach'에서 에이전트가 "자율적으로 작동하고, 환경을 인식하고, 장기간 지속되며, 변화에 적응하고, 목표를 생성하고 추구한다"고 썼습니다.12 같은 해, Woolridge와 Jennings는 에이전트를 자율성, 사회적 능력, 반응성 및 능동성을 가진 것으로 정의함으로써 이 분야에 기여했습니다.13
80년대와 90년대에는 멀티 에이전트 시스템 연구가 발전하기도 했습니다. Craig Reynolds는 1986년에 '보이드(boids)'를 개발하여 간단한 에이전트 규칙이 전체적인 창발적 행동을 생성할 수 있음을 보여주었습니다. 이는 에이전트 사회가 구성 요소의 합을 초과하는 지능을 생산할 수 있다는 생각을 확립했습니다.14 이 기간 동안 Contract Net Protocol, Knowledge Query, Manipulation Language, 그리고 초기 에이전트 통신 언어가 등장했습니다.
ACT-R(2004년)과 Soar(2012년) 인지 아키텍처는 다단계 인지를 위해 기억, 추론 및 행동을 통합한 이 시기에 등장하거나 진화한 이론적 토대의 또 다른 예입니다.
동시에 음성 인식도 크게 향상되었습니다. 챗봇과 Siri 및 Alexa와 같은 가상 어시스턴트는 누구나 아는 이름이 되었습니다. 하지만 이러한 시스템은 독립적인 행위자라기보다는 인터페이스에 가까웠습니다. 특정 작업을 수행할 수는 있지만 여러 단계에 걸쳐 행동을 계획하거나 추론하거나 조정하지는 않았습니다.
LLM은 범용 추론 기능을 제공하여 에이전트의 잠재력을 극대화했습니다. 그 시점부터 엄청난 활동이 시작되었습니다.
현재 진행 중인 에이전트 혁명에 불을 붙인 가장 중요한 계기는 고전적인 에이전트 연구가 아니라 자연어 처리(NLP) 기능을 갖춘 대규모 언어 모델(LLM)에서 비롯되었습니다. 2018년 OpenAI의 GPT와 함께 BERT를 시작으로 LLM은 점점 더 일반적인 추론과 커뮤니케이션 능력을 갖추게 되었습니다.
이러한 모델들은 그 자체로 에이전트는 아니지만, 범용 인지 코어를 제공했습니다. 소프트웨어는 처음으로 개방형 지침과 계획을 이해할 수 있게 되었으며, 새로운 상황을 처리할 수 있는 적응력을 갖추게 되었습니다. 시간이 지남에 따라 LLM은 단순한 텍스트 생성기 및 패턴 매처('미화된 자동 완성')가 아니라 일반적인 문제 해결사로 인식되었습니다.
에이전트 시대를 가능하게 한 또 다른 주요 머신 러닝 기술은 적어도 1980년대까지 거슬러 올라가는 강화 학습입니다. 이 기술이 나오기 전에는 AI 시스템이 고정된 데이터 세트에서 학습했습니다. 강화 학습을 통해 에이전트는 환경에서 행동하고, 피드백을 받고, 행동을 조정하여 보상을 최대화하거나 처벌을 최소화할 수 있습니다. 이를 통해 고전적인 에이전틱 루프의 아키텍처가 확립되었으며, 이는 훗날 현대의 에이전틱 워크플로에 영감을 주었습니다. 강화 학습은 AI에 대리인을 위한 수학적 언어를 제공하여 물리적 로봇 또는 LLM 기반 코드 작성 에이전트가 나타내는 에이전트 행동을 설명할 수 있는 형식을 제공합니다.
2017년에는 정렬 및 보상 모델링을 개선하기 위해 인간 피드백을 통한 강화 학습(RLHF)이 등장했습니다. 2017년 논문에서 OpenAI의 Paul F. Christiano는 OpenAI 및 DeepMind의 다른 연구원들과 함께 Atari 게임 플레이 및 로봇 운동 시뮬레이션과 같은 복잡한 작업을 수행하도록 AI 모델을 훈련시킨 RLHF의 성공에 대해 자세히 설명했습니다.15
2013년 이전에는 비디오 게임, 로봇 공학 또는 실제 인식과 같은 고차원 입력이 있는 환경에서는 표 형식이나 선형 방법을 사용하기에는 너무 복잡했습니다. 하지만 새로운 딥 러닝 기법이 등장하면서 이 기술이 지배적인 위치를 차지하게 되었습니다. Google Deepmind는 원시 픽셀과 보상을 통해 직접 Atari 게임을 플레이하는 방법을 학습할 수 있는 신경망인 Deep Q-Network의 첫 번째 버전을 출시했습니다. 이는 인공 에이전트가 완전한 엔드투엔드 방식으로 표현 학습과 강화 학습을 결합한 최초의 순간이었습니다. 이 10년 동안 AlphaGo와 같은 더욱 정교한 접근 방식과 고급 알고리즘이 등장했는데, 이는 심층 신경망과 몬테카를로 트리 탐색을 결합한 것입니다.
게임과 시뮬레이션과 같은 디지털 사용 사례에서 심층 강화 학습이 발전하는 동안, 로보틱 연구자들은 더 이상 픽셀이나 추상화가 아닌 사물, 카메라, 모터, 물리학 등 실제 환경과 상호 작용하는 구체화된 에이전트를 발전시키고 있었습니다. 2010년대 초, PR2 로봇은 오픈 소스 로봇 운영 체제(ROS) 와 함께 자율 조작, 내비게이션 및 다단계 작업 실행을 위한 표준 연구 플랫폼이 되었습니다. 이 시스템들은 장기적인 행동 실행, 작업 계획 및 다중 센서 통합 분야에서 선구적인 역할을 했습니다.
그 다음 주요 발전은 RT-1(Robotics Transformer)이었습니다. RT-1(Robotics Transformer)은 수백 개의 실제 로보틱 작업 데모를 바탕으로 학습된 대규모 트랜스포머 모델을 사용했습니다. RT-1은 멀티모달 파운데이션 모델이 새로운 기술, 사물, 환경에 일반화하여 로보틱 에이전트의 역할을 할 수 있다는 것을 보여 주었기 때문에 획기적이었습니다.
2020년대 초반에 진행된 초기 프롬프트 엔지니어링 실험은 에이전트의 새로운 행동 양상과 인간이 자연어를 통해 에이전트와 상호작용할 가능성을 시사했습니다. “먼저 단계별로 생각한 다음 질문에 답하세요” 또는 “추론 과정을 설명한 다음 최종 답을 제시하세요”와 같은 프롬프트는 LLM이 절차적 추론을 시뮬레이션할 수 있음을 보여주었습니다.
특히 생각의 연결고리(CoT) 프롬프팅은 에이전트가 복잡한 작업을 더 작고 관리하기 쉬운 여러 개의 작업으로 분해하는 작업 분해를 보여주었습니다. 이후 에이전트 프레임워크는 사고, 행동, 관찰, 반복과 같은 단계를 사용하게 되는데, 이 순서는 나중에 ReAct 프레임워크에서 공식화되었습니다. CoT는 본질적으로 에이전틱 루프의 인간 주도 버전이었고, 이후에는 AI가 주도하게 되었습니다.
이 기간 동안 연구원들은 에이전트가 더 이상 조치를 취하도록 안내할 필요가 없는 자율적 도구 호출 및 도구 사용의 획기적인 발전도 도입했습니다. OpenAI의 WebGPT는 LLM이 인터넷을 검색하고 링크를 클릭하고 정보를 검색할 수 있음을 보여주었습니다. 더욱 흥미로운 점은 RAG(검색 증강 생성) 기능을 갖춘 LLM이 자체 학습 데이터에 기반한 아웃풋을 외부에서 가져온 새로운 정보와 병합할 수 있다는 것입니다. 또한 에이전트가 도구를 사용하여 외부 정보를 검색할 수 있을 뿐만 아니라 외부 환경에서 작업을 수행할 수 있게 되었습니다.
2022년과 2024년 사이에 이 새로운 AI 기반 인지 기능은 지금의 에이전트 시대를 열었습니다. 개발자들은 LLM을 API, 지식 기반 및 기타 소프트웨어에 대한 액세스를 제공하기 위해 모든 종류의 스캐폴딩으로 둘러싸기 시작했습니다.
2023년 Meta AI는 외부 도구를 호출할 시기와 방법을 자율적으로 선택할 수 있는 최초의 LLM인 Toolformer를 출시했습니다. 이는 LLM이 자체 작업 인터페이스를 생성하고 사용할 수 있음을 입증한 최초의 시연이자 본격적인 에이전트 프레임워크의 전신입니다.
그해 말, OpenAI는 함수 호출을 도입했습니다. LLM은 처음으로 체계적이고 예측 가능한 프로그래밍 가능한 형식으로 도구를 호출하고, JSON으로 매개변수를 전달하고, 명시적 작업 공간을 통해 외부 시스템과 인터페이싱할 수 있게 되었습니다.
대규모 멀티모달 생성형 AI 모델의 개발은 2023~2024년에 GPT-4 및 GPT-4o와 함께 이루어졌습니다. 이제 에이전트는 인터페이스를 '보고', 이미지를 해석하고, 공간 레이아웃을 이해하고, 실시간으로 대화하고, 멀티모달 신호를 계획에 통합할 수 있습니다.
플랫폼과 프레임워크를 통해 소프트웨어 개발 기술이 부족한 사용자도 에이전트를 쉽게 구축할 수 있습니다. AutoGPT, BabyAGI, ReAct, AutoGen, AgentGPT는 LLM이 인간의 개입 없이 자율적으로 목표를 생성하고, 전략적으로 행동 계획을 세우며, 그 전략의 결과로부터 학습할 수 있음을 보여주었습니다. 기성 템플릿으로 사용자 경험을 간소화함으로써 LangChain은 최초의 주류 에이전트 오케스트레이션 프레임워크가 되었습니다.
2024년 말, Anthropic은 에이전트가 외부 도구, 시스템 및 데이터 소스와 데이터를 통합하고 공유하는 방식을 표준화하기 위한 오픈 소스 프레임워크인 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP)을 도입했습니다. 이듬해 IBM은 에이전트가 서로 통신하는 방식을 표준화하는 것을 목표로 하는 에이전트 통신 프로토콜(ACP)을 도입했습니다. ACP는 이후 Linux Foundation에서 Google의 Agent2Agent(A2A) 프로토콜과 통합되었습니다. 이러한 AI 에이전트 프로토콜은 AI 에이전트 개발을 위한 활발한 에코시스템 조성에 기여해 왔습니다.
2025년까지 '에이전틱 AI'가 업계의 유행어가 되었고, 이 분야의 모든 플레이어가 어떤 형태로든 에이전트 플랫폼이나 솔루션에서 작업하고 있었습니다. 에이전트는 이제 공급망에서 의료에 이르기까지 겉보기에 모든 산업에서 도입되고 있습니다. 에이전트가 자신을 둘러싼 엄청난 과대 광고에 부응할 수 있을지는 아직 지켜봐야 합니다. 우리가 아는 삶에 혁명을 일으킬지는 알 수 없지만, 이는 여전히 지구상에서 가장 유망한 기술 중 하나입니다.
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