AI 에이전트에 관측 가능성이 필수적인 이유

인공 지능(AI)에 대한 열기가 비즈니스 세계를 휩쓸면서 이 기술의 최신 버전인 AI 에이전트에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

기존 AI 모델과 달리 AI 에이전트는 지속적인 사람의 감독 없이 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 또한 자율적인 작업을 통해 고객 질문에 답하고, 공급망을 최적화하고, 진단을 제공하기 위해 의료 데이터를 분석하는 등의 복잡한 목표를 달성합니다.

실제로 이는 AI 에이전트가 단순히 권장 사항을 제공하는 데 그치지 않고, 보험 청구를 자동으로 처리하거나 재고 수준을 관리하는 등 처음부터 끝까지 전체 워크플로를 처리할 수 있음을 의미합니다.

최근 추정치는 조직들이 AI 에이전트를 빠르게 도입하고 있음을 보여줍니다. KPMG 설문조사에 따르면 조직의 88%가 AI 에이전트 이니셔티브를 탐색 중이거나 적극적으로 시범 운영하고 있는 것으로 나타났습니다.1 Gartner는 2028년까지 엔터프라이즈 소프트웨어 애플리케이션의 3분의 1 이상이 에이전틱 AI, 즉 AI 에이전트를 지원하는 기반 기술을 포함할 것으로 예측합니다.2

하지만 AI 에이전트를 매우 가치 있게 만드는 그러한 기능으로 인해 모니터링, 이해 및 제어가 어려울 수도 있습니다.

AI 에이전트는 대규모 언어 모델(LLM)을 사용하여 추론하고, 워크플로를 생성하고, 작업을 하위 작업으로 세분화합니다. 또한 데이터베이스, 검색 엔진, 계산기와 같은 외부 툴에 액세스하고 메모리를 사용하여 이전 대화 및 작업 결과를 불러옵니다.

이 프로세스를 통해 AI 에이전트가 독립적으로 작동할 수 있지만, 명시적이고 사전 정의된 규칙과 논리를 기반으로 구축된 전통적인 애플리케이션에 비해 투명성이 훨씬 떨어집니다.

이러한 고유한 복잡성과 투명성 부족으로 인해 AI 에이전트가 특정 아웃풋을 생성하는 방법을 추적하기 어려울 수 있습니다. 이로 인해 조직은 다음과 같은 심각한 위험에 직면할 수 있습니다.

에이전트 추론에 대한 가시성이 없으면 팀이 근본 원인을 식별하거나 반복되는 오류를 방지하기 어려울 수 있습니다. 신뢰 약화: 에이전트가 중요한 비즈니스 결정을 내리거나 고객과 직접 상호 작용할 때 설명할 수 없는 에이전트 행동으로 인해 이해관계자의 신뢰가 손상될 수 있습니다.

이러한 위험을 완화하기 위해 조직은 AI 에이전트 관측 가능성을 활용하여 AI 에이전트의 행동 및 성능에 대한 인사이트를 얻어야 합니다.