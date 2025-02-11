BeeAI: 멀티에이전트 시스템의 미래에 대한 IBM의 오픈 소스 투자

요즘은 AI 에이전트가 대세입니다. 사용자를 대신하여 작업을 수행할 수 있는 이러한 프로그램은 AI의 미래로 간주됩니다. 그리고 Oracle, Microsoft, Salesforce, 그리고 OpenAI 및 Perplexity와 같은 AI 대기업은 물론 IBM을 포함한 주요 기술 기업의 AI 전략의 핵심 부분이 되고 있습니다.
지난해 12월 언론에 널리 보도된 Salesforce의 CEO Marc Benioff는 AI 에이전트를 사용하여 문제를 해결하고 의사 결정을 내리는 것은 1조 달러 규모의 기회가 될 수 있다고 말했습니다.
BeeAI를 입력합니다. 작년에 IBM Research는 에이전트를 시작할 수 있는 완전 오픈 소스 및 노코드 플랫폼인 Bee Agent Framework를 출시했습니다. "Bee"라 불리는 AI 에이전트는 LLM에 연결하여 도구에 액세스하여 사용자 쿼리에 응답하고 작업을 수행할 수 있습니다. 또한, 에이전트는 자신이 하고 있는 일을 되돌아보고 새로운 접근 방식을 생각해 낼 수도 있습니다. 이제 팀은 Python 프레임워크, 멀티에이전트 및 개발자 경험 개선 사항을 추가하여 BeeAI의 개선 사항을 작업 및 릴리스하고 있습니다.
BeeAI 업데이트는 멀티에이전트 확장을 통해 아이디어를 더욱 발전시킵니다. IBM의 수석 엔지니어인 Michael (Max) Maximilien에 따르면 가장 중요한 비전은 "간단한 것을 단순하게, 복잡한 것을 가능하게 만드는 것"입니다.
"BeeAI는 질문에 답하는 데 에이전트 하나만 필요하지 않은 모델을 확장하고 있습니다. 여러 에이전트가 필요할 수도 있습니다."
에이전트 접근 방식은 사람이 실제 생활에서 상호작용하고 업무를 처리하는 방식을 모방하려고 합니다.
일반적으로 성과가 높은 팀은 특정 작업에 집중하고 있지만 다른 팀원이 작업 중인 병렬 종속성을 관리할 수도 있는 사람들로 구성됩니다. 효과적이려면 작업자는 일부 작업을 동시에 수행해야 하는 반면, 다른 작업은 순차적으로 실행해야 합니다.
Maximilien은 "BeeAI는 여러 에이전트뿐만 아니라 서로 다른 구현의 에이전트도 허용합니다."라고 설명합니다. "모두 같은 유형의 에이전트일 필요는 없습니다. 협업을 통해 쿼리에 답변하거나 사용자를 위한 워크플로를 실행할 수 있다는 아이디어죠."
Maximilien은 또한 하나의 에이전트가 모든 작업을 수행하는 대신 여러 전문 에이전트가 협력하여 여러 에이전시를 재사용하는 요소도 있다고 말합니다. 한 가지 중요한 점은 BeeAI가 오픈 소스이며 타입스크립트와 Python으로 구현된다는 것입니다. Agent Bee Framework와 BeeAI 팀은 사용자 피드백을 통합하고자 합니다. "우리는 플랫폼이 즉시 사용 가능하기를 원하므로 이를 사용하는 사람들의 의견을 원합니다."라고 그는 말합니다.
Maximilien은 "다기관이 어떻게 수행되어야 하는지에 대해 명확한 의견을 가지고 있지만, 공개적으로 수행하는 것이 가장 좋다고 생각합니다."라고 말합니다. "프로그래밍이 절차 언어에서 개체 지향 언어로 진화한 것과 비슷합니다. 이러한 새로운 패러다임은 Java와 같은 많은 언어가 개방성을 수용하고 창의성과 사용 편의성을 촉진했기 때문에 성공할 수 있었습니다."
많은 조직에서는 더 큰 규모와 성능을 달성하기 위해 멀티에이전트 프레임워크를 사용하는 방법을 이미 모색하고 있습니다. 특히, 더 복잡하거나 도메인별 작업을 실행할 때 더욱 그렇습니다.
"대부분의 기업은 특정 문제를 해결해야 합니다. AI로 이러한 문제를 해결하려면 에이전트 솔루션을 만들고 LLM과 도구를 사용하여 워크플로를 체계화해야 합니다."라고 Maximilien은 말합니다. "일상적인 워크플로를 해결하고 사용자의 역량을 강화하며 운영을 개선해야 합니다."
조직에서는 AI를 워크플로를 자동화할 뿐만 아니라 직원의 역량을 강화하는 방법으로도 보고 있다고 그는 믿고 있습니다. 이것이 진정한 가치입니다.
"개별 사용자가 더 복잡한 문제를 해결하는 데 더 많은 가치를 발견할 수 있기 때문에 멀티 에이전트가 추가될수록 이러한 기능은 계속 성장할 것으로 예상합니다."라고 그는 말하며 개발자들에게 BeeAI를 사용해 툴에 통합할 것을 권유했습니다.
