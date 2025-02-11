BeeAI: 멀티에이전트 시스템의 미래에 대한 IBM의 오픈 소스 투자

Maximilien은 "다기관이 어떻게 수행되어야 하는지에 대해 명확한 의견을 가지고 있지만, 공개적으로 수행하는 것이 가장 좋다고 생각합니다."라고 말합니다. "프로그래밍이 절차 언어에서 개체 지향 언어로 진화한 것과 비슷합니다. 이러한 새로운 패러다임은 Java와 같은 많은 언어가 개방성을 수용하고 창의성과 사용 편의성을 촉진했기 때문에 성공할 수 있었습니다."

많은 조직에서는 더 큰 규모와 성능을 달성하기 위해 멀티에이전트 프레임워크를 사용하는 방법을 이미 모색하고 있습니다. 특히, 더 복잡하거나 도메인별 작업을 실행할 때 더욱 그렇습니다.

"대부분의 기업은 특정 문제를 해결해야 합니다. AI로 이러한 문제를 해결하려면 에이전트 솔루션을 만들고 LLM과 도구를 사용하여 워크플로를 체계화해야 합니다."라고 Maximilien은 말합니다. "일상적인 워크플로를 해결하고 사용자의 역량을 강화하며 운영을 개선해야 합니다."

조직에서는 AI를 워크플로를 자동화할 뿐만 아니라 직원의 역량을 강화하는 방법으로도 보고 있다고 그는 믿고 있습니다. 이것이 진정한 가치입니다.

"개별 사용자가 더 복잡한 문제를 해결하는 데 더 많은 가치를 발견할 수 있기 때문에 멀티 에이전트가 추가될수록 이러한 기능은 계속 성장할 것으로 예상합니다."라고 그는 말하며 개발자들에게 BeeAI를 사용해 툴에 통합할 것을 권유했습니다.