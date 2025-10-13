원격 측정이란 무엇인가요?

원격 측정은 의료, 항공우주, 자동차 및 정보 기술(IT)을 포함한 다양한 산업에서 핵심적인 역할을 하며 조직에 시스템 성능, 사용자행동, 보안 및 운영 효율성에 대한 귀중한 인사이트를 제공합니다. 농업, 유틸리티 및 운송과 같이 물리적 자산에 의존하는 산업에서 조직은 원격 측정을 사용하여 온도, 기압, 움직임 및 빛과 같은 측정값을 캡처합니다. 의료 분야의 원격 측정 시스템은 심박수, 혈압 및 산소 수준을 추적할 수 있습니다.

두 경우 모두 물리적 기기와 센서가 실제 데이터를 수집하여 중앙 저장소로 보냅니다. 데이터는 추가 분석을 위해 Modbus, PROFINET, OPC Unified Architecture 또는 EtherNet/IP와 같은 특수 통신 프로토콜을 사용하여 전송되는 경우가 많습니다.

그러나 물리적 센서는 오류율, 메모리 사용량, 응답 시간, 가동 시간 및 지연과 같은 디지털 성능 지표를 캡처하도록 설계되지 않았습니다. 대신 IT 팀은 관련 시스템 데이터를 자율적으로 모니터링하고 수집하도록 프로그래밍된 디지털 센서인 소프트웨어 기반 에이전트를 통해 장치 계측에 의존합니다. 이 데이터는 지표, 이벤트, 로그 및 추적(MELT)으로 구조화되는 경우가 많으며, 각각 시스템 동작, 워크플로 및 성능 타임라인에 대한 서로 다른 보기를 캡처합니다.

물리적 원격 측정 시스템과 디지털 원격 측정 시스템 사이의 경계가 모호해지기 시작했으며, 특히 기업이 비즈니스의 모든 영역에 디지털 기술을 주입하는 것을 목표로 하는 디지털 혁신 전략을 점점 더 많이 채택함에 따라 더욱 그렇습니다.



예를 들어, 제조업과 같은 전통적으로 물리적 산업에서는 센서를 사용하여 에너지 소비, 품질 관리 및 환경 조건을 캡처할 수 있습니다. 동시에 고급 자산 추적, 예방적 유지 관리 및 생산 흐름 모니터링을 위해 소프트웨어 에이전트에 의존할 수 있습니다. 이러한 이유로 이 기사에서는 주로 IT 원격 분석과 최신 엔터프라이즈 환경에서 IT 원격 분석의 역할 확장에 중점을 둡니다.

IT 원격 측정에는 기본적으로 다음과 같은 5가지 주요 단계가 포함됩니다.

센서 또는 소프트웨어 에이전트를 사용하여 다양한 원격 소스에서 지표, 이벤트, 로그 및 추적을 수집합니다.



Wi-Fi, 위성, 라디오 또는 다른 통신 매체를 통해 해당 데이터를 중앙 저장소 또는 라우터로 전송합니다.



수신 데이터를 쉽게 쿼리할 수 있도록 처리하고 구성합니다.



Time Series Database, 데이터 웨어하우스 또는 데이터 레이크와 같은 저장 솔루션을 사용하여 데이터를 유지 관리합니다.



종종 관측 가능성 플랫폼 의 도움을 받아 데이터를 분석, 해석 및 시각화하여 보다 정보에 입각한 비즈니스 결정을 내립니다.

효과적인 원격 측정 전략은 조직이 Full Stack Observability, 즉 외부 아웃풋을 기반으로 기술 스택의 내부 상태를 처음부터 끝까지 이해하는 능력을 달성하는 데 도움이 됩니다.

또한 원격 측정은 장치에 고급 센서, 소프트웨어 및 네트워크 연결을 제공하여 시스템 전체에서 통신하고 데이터를 교환할 수 있도록 하는 프레임워크인 사물인터넷(IoT)의 주요 구성 요소입니다.