리소스 활용이란 무엇인가요?

팀의 활용도를 모니터링하고 개별 성능 생산성을 추적함으로써 프로젝트 관리자는 효과적인 리소스 계획을 위한 핵심 KPI 중 하나를 확보할 수 있습니다. 이러한 계산은 풀타임 또는 파트타임 리소스가 과도하게 활용되는지 또는 충분히 활용되지 않았는지 확인하는 데 도움이 됩니다.

과잉 사용(예: 사용 가능한 시간보다 더 오래 근무)은 직원 번아웃으로 이어질 수 있습니다. 활용도가 낮아지면(예: 사용 가능한 시간보다 적게 근무하는 경우) 계획되지 않은 지연이 발생할 수 있습니다.

일반적인 리소스 활용 공식은 실제 시간 또는 할당된 시간을 리소스 용량으로 나누어 계산합니다. 프로젝트 관리자는 이 공식을 조정하여 시간, 일 또는 백분율로 측정되는 사용률을 얻을 수 있습니다.

사용률을 사용하면 프로젝트 관리자가 리소스 성능을 추적하고 리소스 사용률 프로젝트 계획을 작성할 수 있습니다. 그런 다음 리소스 관리자는 새 프로젝트에서 청구 가능한 작업을 계산하고 전략적 용량 계획에 참여할 수 있습니다.