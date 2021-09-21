리소스 활용이란 무엇인가요?

리소스 사용률은 사용 가능한 시간(또는 용량)에 따라 성능과 노력을 측정하는 KPI입니다. 최적의 리소스 활용을 통해 프로젝트 관리자는 여러 카테고리에 걸쳐 리소스 가용성을 예측할 수 있습니다. 이러한 통찰력을 통해 팀은 인력 일정을 전략적으로 계획하고 실시간 개선 노력을 기울여 새로운 프로젝트의 최적 상황을 보장할 수 있습니다.
팀의 활용도를 모니터링하고 개별 성능 생산성을 추적함으로써 프로젝트 관리자는 효과적인 리소스 계획을 위한 핵심 KPI 중 하나를 확보할 수 있습니다. 이러한 계산은 풀타임 또는 파트타임 리소스가 과도하게 활용되는지 또는 충분히 활용되지 않았는지 확인하는 데 도움이 됩니다.
과잉 사용(예: 사용 가능한 시간보다 더 오래 근무)은 직원 번아웃으로 이어질 수 있습니다. 활용도가 낮아지면(예: 사용 가능한 시간보다 적게 근무하는 경우) 계획되지 않은 지연이 발생할 수 있습니다.
일반적인 리소스 활용 공식은 실제 시간 또는 할당된 시간을 리소스 용량으로 나누어 계산합니다. 프로젝트 관리자는 이 공식을 조정하여 시간, 일 또는 백분율로 측정되는 사용률을 얻을 수 있습니다.
사용률을 사용하면 프로젝트 관리자가 리소스 성능을 추적하고 리소스 사용률 프로젝트 계획을 작성할 수 있습니다. 그런 다음 리소스 관리자는 새 프로젝트에서 청구 가능한 작업을 계산하고 전략적 용량 계획에 참여할 수 있습니다.
리소스 성능을 측정하고 사용률에 대한 실시간 가시성을 확보함으로써 기업 전체에서 경쟁 우위를 확보할 수 있는 이점을 누릴 수 있습니다. 성공적인 리소스 활용 계획은 다음을 수행할 수 있습니다.
올바른 리소스 관리 툴 없이 리소스 스케줄링을 모니터링하고 사용률을 계산하면 귀중한 시간이 소모될 수 있습니다. 환경을 최적화하고 여러 리소스에 대한 지표를 수동으로 가져오려고 할 때 특히 그렇습니다.
IT 인프라 환경의 복잡성이 증가함에 따라 기존 리소스 활용도가 발전해 왔습니다. 금융 서비스, 보험, 의료와 같은 산업 전반에서 인공 지능 기반 자동화가 가속화되고 하이브리드 클라우드 환경의 복잡성이 증가함에 따라 기존에는 사람이 관리할 수 없는 복잡하고 분산된 애플리케이션이 만들어지고 있습니다.
IT 운영팀은 의사 결정이 분산되고 애플리케이션 리소스가 과도하게 할당되어 귀중한 시간을 낭비하며 문제를 해결할 여유가 없습니다. 디지털 혁신을 추진 중인 IT 조직은 사람만으로는 달성할 수 없는 규모의 실시간 사용률 보고서와 프로젝트 관리 지표를 제공하는 지능형 애플리케이션 리소스 관리 소프트웨어 툴의 이점을 누릴 수 있습니다.
Turbonomic Application Resource Management는 팀이 애플리케이션 데이터를 활용하고 풀스택 하이브리드 클라우드 환경에서 지능적이고 자동화된 리소스 작업을 생성할 수 있도록 하여 시간을 절약하고 생산성을 높이는 AI 기반 소프트웨어 솔루션을 제공합니다.
ITOps를 AIOps로 전환할 때 얻을 수 있는 주요 이점인 애플리케이션 리소스 관리는 애플리케이션 성능을 개선하고 성공적인 애플리케이션 리소스 활용을 모니터링, 관리 및 결정합니다.
CIO와 DevOps 팀은 애플리케이션을 모니터링 및 최적화하고, 복잡한 인프라를 관리하고, 실시간 분석을 생성하고, 지능적이고 자동화된 조치를 취하는 데 필요한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 통찰력을 제공하는 애플리케이션 리소스 관리 솔루션을 통해 리소스를 성공적으로 활용할 수 있습니다.
