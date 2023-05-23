스마트 교통이란 무엇인가요?

다음은 스마트 교통의 몇 가지 예와 이것이 도시에 어떤 이점을 줄 수 있는지를 설명합니다.

주차

모든 운전자는 30분 이상 주차할 공간을 찾은 경험이 있으며, 주차 공간을 찾기 전에도 이미 만차라고 확신합니다. 골치 아픈 문제이긴 하지만, 분명한 해결책이 있습니다. 주차 공간에 센서를 추가하면 됩니다. 이렇게 하면 운전자는 목적 없이 헤매지 않고 스마트폰이나 대시보드 콘솔을 사용하여 빈 자리를 미리 찾아 바로 그 장소로 이동할 수 있습니다.

지능형 교통 네트워크

많은 지방 및 국가 교통 부서들이 이제 중앙 집중식 통제 시스템을 통해 대중교통 일정의 실시간 업데이트와 유지보수로 인한 운행 중단 정보를 방송하고 있습니다. 시민과 통근자는 애플리케이션, 소셜 미디어 또는 브라우저를 통해 스마트폰, 태블릿 및 컴퓨터에서 이 정보에 접근할 수 있지만, 이는 단지 기본 요건에 불과합니다.

차세대 스마트 교통 시스템을 통해 기차나 버스가 고장날 가능성이 있는 경우 이를 알리고 통신할 수 있게 되어, 승객이 탑승 중인 상태에서 고장이 발생하기 전에 운영자가 해당 차량의 운행을 중단하고 수리할 수 있게 됩니다. 교통망에 대한 투자는 고속철도 건설을 포함하는데, 고속철도는 목적지 간 더 많은 사람들을 빠르게 운송하여 교통 체증과 개인 차량 운전으로 인한 환경 영향을 완화합니다.

더 나은 교통 체증 관리

교통 혼잡은 차량 사고, 경직된 교통망, 악천후, 인구 증가 및 표준 이하의 인프라와 같은 여러 가지 개별 문제로 인해 발생합니다. 각 문제마다 해결 방법이 다르고 다양한 수준의 복잡성을 지니지만, 스마트 교통은 다음과 같은 모든 문제를 해결할 수 있습니다.

차량 사고: 센서가 장착된 연결형 차량은 사고가 발생하기 전에, 심지어 운전자조차 위험을 인지하기 전에 사고를 예방할 수 있습니다.

센서가 장착된 연결형 차량은 사고가 발생하기 전에, 심지어 운전자조차 위험을 인지하기 전에 사고를 예방할 수 있습니다. 교통 통제: 역사적으로 신호등은 예상치 못한 영향에 관계없이 미리 결정된 시간대에 따라 변경되었습니다. 교통 신호의 신호등 변경 시간은 하루 중 시간대에 따라 다를 수 있지만(예: 혼잡 시간대를 고려하기 위해), 일반적으로 특정 교통 흐름에 따라 변하지는 않습니다. 드물게 해당 데이터에 따라 신호등 시간이 변경될 수 있는 드문 주요 대도시 지역에서 이는 일반적으로 사람의 개입을 통해 수동으로 수행됩니다. 미래의 교통 관리는 실시간 교통 흐름 데이터에 연결된 스마트 신호등에 머신 러닝과 인공 지능이 통합되어 수천 개의 변수에 따라 교차로 신호등을 변경할 수 있습니다.

스마트 대중교통

기차가 정체되거나 멈춰 서는 바람에 꿈에 그리던 직업을 놓친 구직자가 얼마나 많을까요? 버스 정류장에 인쇄된 시간표가 매일 얼마나 빨리 무용지물이 될까요? 모든 도시에서 수천 명에서 수백만 명의 사람들이 매일 대중교통에 의존합니다. 대중교통은 노인, 일선 근로자, 장애인에게 생명줄과도 같은 존재입니다. 도시가 이러한 중요 차량을 스마트 그리드에 연결하여 시민들이 버스 서비스 및 기타 대중교통 수단이 언제 사람들을 태우고 필요한 목적지로 데려다 줄 것인지에 대한 실시간 정보를 얻을 수 있다면 세상을 바꿀 수 있습니다.

전기 자동차 지원

도시를 쾌적하게 만들고 전기차 운전자를 유치하려는 지도자들은 운전자가 전기차를 충전하는 동안 잠시 멈춰서 산책하거나 음식을 먹을 수 있는 교통량이 많은 지역에 전기차 충전소를 설치해야 합니다. 이는 운전자에게 서비스를 제공할 뿐만 아니라 지역 기업이 새로운 비즈니스를 확보하는 데도 도움이 됩니다. 스마트 교통에 대해 기억해야 할 중요한 점은, 이것이 미래를 위한 구축이기도 하다는 것입니다. 자율 주행차는 아직 대량 보급될 준비가 되지 않았지만, 많은 사람들이 미래에 현실이 될 것으로 기대하고 있습니다. 따라서 의미 있는 스마트 교통 계획은 인간의 개입 없이 이동하는 차량 기술을 발전시켜 나가면서 미래 변화에 대응할 수 있도록 하는 계획도 포함합니다.