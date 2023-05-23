스마트 교통이란 무엇인가요?

매일 사람들은 목적지로 이동하는 동안 여러 가지 장애물을 만나게 됩니다. 교통 체증, 버스가 예정보다 15분 늦게 도착하는 기다림, 주차 공간을 찾기 위해 30분 동안 운전을 헤매는 현대 사회는 교통 시스템의 근본적인 비효율성으로 인해 불편함으로 가득합니다.
그러나 정체된 차량과 괴로워하며 대중교통을 기다리는 사람들이 겪는 문제는 단순한 개인의 불편을 넘어섭니다 최적화되지 않은 교통 인프라는 경제에 부정적인 영향을 미치고 환경에 악영향을 가속화하며 전반적인 삶의 질을 저하시킵니다. 도시 계획가들은 더 빠르고 더 많은 사람들이 이용할 수 있는 교통 시스템을 구축하고자 밤잠을 설치고 있습니다.
좋은 소식은 새로운 기술과 교통 관리 시스템 접근 방식 덕분에 이러한 불편함을 해결하기 시작하고, 그 밖의 후속 교통 개선을 이룰 수 있다는 점입니다. 해결책은 스마트 교통입니다.
사물인터넷(IoT), 전기 자동차, 지리적 위치 및 모바일 기술과 같은 상호 연결된 기술의 등장으로 특히 인구 밀도가 높은 도시 지역에서 사람과 상품이 한 곳에서 다른 곳으로 이동하는 방식을 효율적으로 조직할 수 있게 되었습니다.
런던, 파리, 암스테르담,리우데자네이루 등여러 글로벌 도시에서는 스마트 시티 이니셔티브의 핵심 구성 요소로 스마트 교통에 투자가 이루어지고 있습니다. 현재 스마트 교통 사용 사례를 연구하는 대학(예: 뉴욕대학교 , 뉴저지 공과대학교 등)이 있습니다. 전 세계가 교통 문제를 해결하고 이동성을 높이는 데 혈안이 되어 있는 것 같은데, 이는 시민과 경제에 많은 혜택을 주기 때문입니다.
많은 도시들이 세계 최초의 '스마트 시티'라고 주장합니다. 무엇이 단순한 도시를 스마트한 도시로 만드는지 정확히 논쟁의 여지가 있지만, 인터넷과 모바일 기술의 부상으로 차세대 스마트 도시 구축에 대한 광범위한 관심이 생겼다는 점은 부인할 수 없습니다.
도시가 기존 구조를 개선하여 더 많은 데이터 기반 또는 연결 기술을 통합할 때마다 도시는 더욱 똑똑해집니다. 스마트 교통을 넘어 스마트 시티로 발전된 사례로는 대기 질 및 온도 변화를 모니터링하는 센서, 에너지 절약을 위한 공공 건물의 IoT 기술, 데이터 기반 폐기물 수거 관리 등이 있습니다. 스마트 도시의 핵심은 스마트 교통이 도시 운영 방식과 시민들의 이동 방식을 혁신하는 데 있습니다.
스마트 모빌리티라고도 알려진 유비쿼터스 데이터 수집 및 자동화의 부상으로 지방 정부는 스마트 교통을 채택하게 되었습니다. 이는 거의 모든 시민과 통근자가 메시지와 데이터를 송수신할 수 있는 스마트폰을 가지고 있기 때문에 가능합니다.
또한, 그 어느 때보다 쉽고 저렴하게 공공 Wi-Fi 네트워크를 구축할 수 있어 정부가 스마트 교통 이니셔티브를 구현할 수 있는 새로운 기회가 많이 생겼습니다.
스마트 교통에는 일반적으로 자동차 배기가스로 인한 오염, 혼잡, 취약 계층과 노인을 위한 대중교통의 중요성 등 교통과 관련된 여러 문제를 긍정적으로 해결할 수 있는 공공-민간 파트너십이 포함됩니다.
몇 가지 스마트 교통 솔루션은 이미 존재해 왔습니다. 예를 들어, 도시 교통국이 제공하는 버스와 기차의 실시간 도착 정보, 전자 요금 징수, 자전거 공유 시스템, 도시로 진입하는 자동차에 대한 동적 가격 책정, 그리고 대중교통 스마트 카드 등이 있습니다. 그러나 여러 가지의 다양한 기술이 있다고 해서 지능형 교통 시스템을 구축할 수 있는 것은 아닙니다. 이를 위해서는 포괄적인 전략과 함께 작동하는 여러 스마트 기술이 필요합니다.
스마트 교통은 자원을 더 효율적으로 할당하여 도시가 더 적은 비용으로 더 많은 일을 할 수 있도록 하고 불필요한 에너지 소비와 자원 비용을 피할 수 있도록 도와줍니다.
스마트 교통을 우선시하는 도시는 모든 시민에게 보다 포용적이고 공평한 생활 경험을 제공합니다.
다음은 스마트 교통의 몇 가지 예와 이것이 도시에 어떤 이점을 줄 수 있는지를 설명합니다.
모든 운전자는 30분 이상 주차할 공간을 찾은 경험이 있으며, 주차 공간을 찾기 전에도 이미 만차라고 확신합니다. 골치 아픈 문제이긴 하지만, 분명한 해결책이 있습니다. 주차 공간에 센서를 추가하면 됩니다. 이렇게 하면 운전자는 목적 없이 헤매지 않고 스마트폰이나 대시보드 콘솔을 사용하여 빈 자리를 미리 찾아 바로 그 장소로 이동할 수 있습니다.
많은 지방 및 국가 교통 부서들이 이제 중앙 집중식 통제 시스템을 통해 대중교통 일정의 실시간 업데이트와 유지보수로 인한 운행 중단 정보를 방송하고 있습니다. 시민과 통근자는 애플리케이션, 소셜 미디어 또는 브라우저를 통해 스마트폰, 태블릿 및 컴퓨터에서 이 정보에 접근할 수 있지만, 이는 단지 기본 요건에 불과합니다.
차세대 스마트 교통 시스템을 통해 기차나 버스가 고장날 가능성이 있는 경우 이를 알리고 통신할 수 있게 되어, 승객이 탑승 중인 상태에서 고장이 발생하기 전에 운영자가 해당 차량의 운행을 중단하고 수리할 수 있게 됩니다. 교통망에 대한 투자는 고속철도 건설을 포함하는데, 고속철도는 목적지 간 더 많은 사람들을 빠르게 운송하여 교통 체증과 개인 차량 운전으로 인한 환경 영향을 완화합니다.
교통 혼잡은 차량 사고, 경직된 교통망, 악천후, 인구 증가 및 표준 이하의 인프라와 같은 여러 가지 개별 문제로 인해 발생합니다. 각 문제마다 해결 방법이 다르고 다양한 수준의 복잡성을 지니지만, 스마트 교통은 다음과 같은 모든 문제를 해결할 수 있습니다.
기차가 정체되거나 멈춰 서는 바람에 꿈에 그리던 직업을 놓친 구직자가 얼마나 많을까요? 버스 정류장에 인쇄된 시간표가 매일 얼마나 빨리 무용지물이 될까요? 모든 도시에서 수천 명에서 수백만 명의 사람들이 매일 대중교통에 의존합니다. 대중교통은 노인, 일선 근로자, 장애인에게 생명줄과도 같은 존재입니다. 도시가 이러한 중요 차량을 스마트 그리드에 연결하여 시민들이 버스 서비스 및 기타 대중교통 수단이 언제 사람들을 태우고 필요한 목적지로 데려다 줄 것인지에 대한 실시간 정보를 얻을 수 있다면 세상을 바꿀 수 있습니다.
도시를 쾌적하게 만들고 전기차 운전자를 유치하려는 지도자들은 운전자가 전기차를 충전하는 동안 잠시 멈춰서 산책하거나 음식을 먹을 수 있는 교통량이 많은 지역에 전기차 충전소를 설치해야 합니다. 이는 운전자에게 서비스를 제공할 뿐만 아니라 지역 기업이 새로운 비즈니스를 확보하는 데도 도움이 됩니다. 스마트 교통에 대해 기억해야 할 중요한 점은, 이것이 미래를 위한 구축이기도 하다는 것입니다. 자율 주행차는 아직 대량 보급될 준비가 되지 않았지만, 많은 사람들이 미래에 현실이 될 것으로 기대하고 있습니다. 따라서 의미 있는 스마트 교통 계획은 인간의 개입 없이 이동하는 차량 기술을 발전시켜 나가면서 미래 변화에 대응할 수 있도록 하는 계획도 포함합니다.
거의 모든 주요 도시에서 시민과 통근자를 위한 전반적인 서비스에 일부 스마트 교통 기술을 통합했지만, 이제는 사람들이 목적지에 더 빠르고 안전하게, 환경에 미치는 영향을 줄이면서 목적지에 도달할 수 있도록 돕는 전체적인 스마트 교통 전략을 수립해야 할 때입니다. 하이브리드 근무가 확산되면서 직원들이 자신이 선택한 도시에서 근무할 수 있는 환경이 조성되고 있습니다. 이에 따라, 포괄적인 스마트 교통 시스템을 갖추어 진정한 스마트 시티를 제공하는 지방 정부는 이러한 변화에 적응하지 못하는 도시를 대신해 더 많은 거주자를 유치할 수 있을 것입니다.
좋은 소식은 운영, 유지보수, 모니터링, 품질 및 신뢰성을 위한 전체 솔루션 제품군을 사용하여 정부가 더욱 포괄적인 스마트 교통 프레임워크를 구축할 수 있도록 돕는 솔루션이 존재한다는 것입니다. IBM® Maximo는 47억 명의 이용자에게 서비스를 제공하는 지하철, 가장 분주한 공항의 73%, 그리고 최대 규모의 자동차 회사의 75%가 시스템의 인텔리전스를 혁신해 고객 만족도를 향상하고 효율성을 높이도록 지원합니다.
