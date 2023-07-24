IT 운영 분석이란 무엇일까요?

최근 몇 년 동안 IT 시스템의 복잡성이 크게 증가함에 따라 IT 팀은 운영 상황을 파악하는 것이 더욱 시급해졌습니다. 개별 애플리케이션에 연결하는 디바이스의 증가,클라우드 컴퓨팅의 부상, 신제품 개발로 인해 기업들은 고객의 요구를 충족하기 위해 디지털 서비스에 투자하고 있습니다.

예를 들어, McKinsey에서 조사한 조직 중 99%가 2020년 이후 대규모 기술 혁신을 추진해왔다고 답했습니다. 하지만 2023년 Gartner 설문조사에서 CIO들이 답변한 바에 따르면 경영진이 디지털 이니셔티브의 59%가 완료하는 데 너무 오래 걸리고 52%는 가치를 실현하는 데 너무 오래 걸린다고 생각합니다.

복잡성이 증가함에 따라 모든 조직의 IT 서비스의 상황과 최적화를 보장하기 위한 체계적인 접근 방식이 필요해졌습니다. 이로 인해 조직이 IT 서비스에서 생성된 데이터를 수집, 저장, 분석하는 데이터 기반 프로세스인 IT 운영 분석(ITOA)의 중요성이 증가했습니다.

ITOA는 운영 데이터를 실시간 인사이트로 전환합니다. 이는 종종 인공지능(AI)과 머신 러닝을 사용하여 조직의 전반적인 DevOps를 개선하여 조직이 더 나은 서비스를 제공할 수 있도록 하는 AIOps의 일부입니다. 자동화 및 머신 러닝 기능을 사용하면 운영 워크플로를 신속하게 처리하여 즉시 인사이트를 생성하고 전체 상황에서 잠재적인 인적 오류를 제거할 수 있습니다.

ITOA는 기술을 사용하여 대규모 데이터 세트를 분석하고 올바른 IT 전략을 식별함으로써 ITOps가 의사 결정 프로세스를 간소화할 수 있도록 지원합니다.

IT 시스템이 점점 더 복잡해짐에 따라 조직은 데이터를 더 잘 모니터링하고 분석하여 더 나은 의사 결정을 내려야 할 필요성이 대두되었습니다. 각 조직에는 일반적으로 네이티브 소프트웨어와 클라우드 플랫폼으로 구성된 고유한 기술 스택이 있습니다. 현대 조직의 IT 인프라는 상호 의존적인 대규모 에코시스템으로 구성되어, 하나의 인시던트나 오류로 인해 전체 시스템이 위험해질 수 있습니다.

기업은 소프트웨어, 인프라, 네트워크 서비스로 구성된 조직의 기술 스택을 통해 고객에게 더 많은 서비스를 제공할 수 있지만, 복잡성이 증가하면 더 많은 문제가 발생할 수 있으며 이러한 오류는 기하급수적인 영향을 미칠 수 있습니다. 다운타임으로 인해 서비스가 중단되고 고객 및 파트너와의 평판이 위태로워지기 때문에 조직은 이를 최소화하기 위해 노력합니다. IT 부서는 새로운 문제를 해결하고 가동 시간을 늘리며 조직의 IT 운영 관리(ITOM)를 원활하게 운영하기 위해 리소스를 가장 잘 할당하는 방법을 파악해야 합니다.

다행히 IT 시스템은 자체 데이터를 생성하고 고객, 파트너 및 직원으로부터 더 많은 데이터를 수집합니다. 조직은 이 모든 데이터를 사용하여 IT 운영 분석을 통해 시스템의 전반적인 상태를 파악할 수 있습니다.