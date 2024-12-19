gRPC란 무엇인가요?

RPC(원격 프로시저 호출)는 원격 호출이 로컬 호출로 표시되고 작동할 수 있도록 하는 클라이언트/서버 상호 작용을 위한 통신 모델입니다. 개념적으로는 1970년대로 거슬러 올라가는 오래된 기술로, ARPANET 및 Xerox PARC와 같은 선구적인 컴퓨팅 프로젝트에서 초기에 적용되었습니다.

RPC에서 클라이언트는 로컬로 보이지만 실제로는 중개자 역할을 하는 서버의 표현과 상호 작용합니다. 이 중개자는 일반적으로 스텁이라고 하며, 데이터 마샬링 및 언마샬링(데이터를 전송에 적합한 형식으로 변환하고 서버에서 받은 결과를 원래 형식으로 다시 변환하는 작업)을 처리합니다. 클라이언트/서버 통신을 위한 아키텍처 스타일이기 때문에 API 설계에 일반적으로 사용됩니다.

XML-RPC 및 JSON-RPC를 포함하여 RPC 프레임워크에는 다양한 구현이 있습니다. 이러한 구현은 HTTP를 전송 프로토콜로 사용하며, 대부분 형식 유형이 다릅니다. 1990년대와 2000년대로 거슬러 올라가는 이러한 구현은 RPC의 강점을 잘 보여줍니다. 즉, 개발을 단순화하고, 네트워크 통신 복잡성을 추상화하고, 가볍고, 비교적 사용하기 쉽고, 사람이 읽을 수 있다는 것입니다.

그러나 많은 최신 환경, 특히 마이크로서비스 아키텍처, 다국어 환경 및 데이터 부하가 많은 시스템을 사용하는 환경에서는 분산된 애플리케이션을 연결하기 위해 더 빠른 고성능 프레임워크가 필요합니다. 이 프레임워크는 서로 다른 환경과 데이터 센터에서 실행되는 서비스 간에 보다 효율적인 실시간 데이터 전송을 가능하게 하는 것이 이상적입니다.

gRPC는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 개발되었으며, 데이터 직렬화 및 HTTP/2 프로토콜 사용, 양방향 스트리밍 능력, 코드 생성 등을 통해 낮은 대기 시간과 높은 처리량을 제공합니다.

gRPC는 HTTP/2가 출시된 해와 같은 해인 2015년에 처음 출시되었습니다. 주로 IDL(인터페이스 정의 언어)인 프로토콜 버퍼 또는 Protobuf를 사용하여 이전 RPC 구현의 제한 사항을 해결합니다. Protobuf는 구조화된 데이터를 직렬화하고 바이너리로 인코딩합니다. 이를 통해 데이터를 더욱 압축하여 더 빠른 전송과 더 높은 성능을 구현할 수 있습니다.

또한 Protobuf를 사용하면 코드 중단 없이 데이터 필드를 변경할 수 있습니다. 이를 통해 오류를 줄이고 실시간 데이터 공유 및 처리를 가능하게 합니다. 이러한 기능 덕분에 gRPC로 구축된 API는 최신 분산 환경, 마이크로서비스 아키텍처, 스트리밍 애플리케이션, 사물인터넷 시스템 및 디바이스 연결을 위한 강력한 옵션이 되었습니다.

gRPC가 'Google 원격 프로시저 호출'의 약자라면 이해가 될 것입니다. 하지만 grpc.io의 gRPC 팀은 'gRPC 원격 프로시저 호출'의 약자라고 건방지게 주장합니다. GitHub에 따르면 'g'는 각 버전마다 다른 것을 의미합니다('gregarious'에서 'goose', 'Guadalupe River Park Conservancy'에 이르기까지). 어쨌든 Google은 gRPC를 개발하여 2015년에 오픈 소스 프로젝트로 출시했습니다.

