LLM은 매우 유용할 수 있지만, 그 활용에는 윤리적 및 사회적 위험이 따릅니다. 이러한 위험은 설계 결함이나 개발자의 오류에서 비롯된 것이 아니라, 인간의 본성과 LLM을 학습시키는 방식에서 비롯된 근본적인 결과입니다.

LLM은 방대한 양의 레이블이 없는 텍스트 샘플에 대한 자기지도 사전 학습을 통해 핵심 지식과 언어 능력을 습득합니다. 훈련 데이터에 포함된 수십억 개 이상의 문장에서 발견된 패턴을 “학습”한 후, LLM은 이러한 패턴을 따르는 문법적으로 일관된 텍스트를 생성할 수 있습니다.

그러나 이 과정에서 모델의 출력은 해당 훈련 데이터 세트에 포함된 유해한 콘텐츠를 그대로 재현할 수도 있습니다. 훈련 데이터에 편향, 부정확한 정보, 유해한 콘텐츠 또는 차별적인 관점이 포함되어 있다면, LLM이 생성하는 텍스트에도 동일한 문제가 반영됩니다. 인터넷을 무차별적으로 스크래핑하여 수집한 훈련 데이터에 개인 정보나 민감한 정보가 포함되어 있는 경우, LLM이 해당 정보를 유출할 수 있습니다. 일반적으로 LLM이 출력을 생성하는 확률적 특성은 유해한 AI 할루시네이션을 초래할 수 있습니다.

또한 LLM이 악용될 가능성 자체도 추가적인 위험을 야기합니다. 훈련 데이터에 무기나 위험한 화학 물질의 제조와 관련된 정보가 포함되어 있다면, LLM이 개인이 타인에게 해를 가하는 데 도움을 줄 수도 있습니다. 가드레일이 없다면, LLM은 위험하면서도 설득력 있는 허위 정보를 생성하는 데 사용될 수 있습니다. 가장 극단적인 가상 시나리오에서는, 정렬되지 않은 AI 모델이 이론적으로 핵전쟁을 유발할 수도 있습니다.

정렬 문제는 예상치 못한 방식으로 발생할 수 있습니다. AI 분야에서 유명한 사고 실험으로는 철학자 Nick Bostrom의 “클립 최대화기” 시나리오가 있습니다. Bostrom은 클립을 생산하도록 설계된 인공 초지능이 목표를 달성하는 최선의 방법으로 “먼저 지구 전체를, 그리고 이후에는 점점 더 많은 우주 공간을 클립 생산 시설로 변환하기 시작하는 것”이라고 판단하는 상황을 설명했습니다.2

LLM 정렬은 이러한 위험을 완화하여 LLM을 실제 환경에서 실용적으로 사용할 수 있도록 하고, 지속적인 발전이 가능할 만큼 안전하게 만들기 위한 시도로 등장한 분야입니다. LLM이 일상생활에 더욱 깊이 통합될수록, 인간의 이익과의 잠재적 불일치를 이해하고 이에 대비하는 것이 더욱 중요해집니다.