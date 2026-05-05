watsonx Orchestrate로 모든 AI 에이전트를 한곳에서 관리

기업에는 또 다른 에이전트 구축 방식이 필요한 것이 아니라, 이미 구축한 에이전트를 운영에 적용할 수 있는 방식이 필요합니다. 대규모 조직에서는 서로 다른 팀, 툴, 프레임워크 전반에서 에이전트가 생성되고 있습니다. 일부는 자체 구축되고, 일부는 공급자로부터 제공되며, 또 다른 일부는 애플리케이션에 내장되어 있습니다. 도입이 확대될수록 이러한 다양성은 더욱 커지고 있습니다.

조직은 원하는 툴을 사용해 AI 에이전트를 구축하고 실행할 수 있는 유연성을 원합니다. 실제로 대부분의 기업은 여러 프레임워크와 개발 방식을 계속 함께 운영하게 될 것입니다. 부족했던 것은 이러한 현실을 관리할 수 있는 방식이었습니다.

IBM® watsonx Orchestrate는 개방형 접근 방식을 기반으로 구축되었으며, 팀이 기존 환경을 다시 구축하지 않고도 에이전트를 단일 운영 계층으로 통합할 수 있도록 지원합니다. 새로운 에이전틱 컨트롤 플레인 기능을 통해 Orchestrate는 에이전트의 구축 방식이나 실행 위치와 관계없이 조직의 에이전트 환경을 보다 간소화된 방식으로 관리하고 거버넌스할 수 있도록 지원합니다.