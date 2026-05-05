watsonx Orchestrate로 모든 AI 에이전트를 한곳에서 관리

watsonx Orchestrate의 새로운 에이전틱 컨트롤 플레인은 조직의 에이전트 환경을 실행, 관리 및 거버넌스하기 위한 중앙화된 방식을 제공합니다.
기업에는 또 다른 에이전트 구축 방식이 필요한 것이 아니라, 이미 구축한 에이전트를 운영에 적용할 수 있는 방식이 필요합니다. 대규모 조직에서는 서로 다른 팀, 툴, 프레임워크 전반에서 에이전트가 생성되고 있습니다. 일부는 자체 구축되고, 일부는 공급자로부터 제공되며, 또 다른 일부는 애플리케이션에 내장되어 있습니다. 도입이 확대될수록 이러한 다양성은 더욱 커지고 있습니다.
조직은 원하는 툴을 사용해 AI 에이전트를 구축하고 실행할 수 있는 유연성을 원합니다. 실제로 대부분의 기업은 여러 프레임워크와 개발 방식을 계속 함께 운영하게 될 것입니다. 부족했던 것은 이러한 현실을 관리할 수 있는 방식이었습니다.
IBM® watsonx Orchestrate는 개방형 접근 방식을 기반으로 구축되었으며, 팀이 기존 환경을 다시 구축하지 않고도 에이전트를 단일 운영 계층으로 통합할 수 있도록 지원합니다. 새로운 에이전틱 컨트롤 플레인 기능을 통해 Orchestrate는 에이전트의 구축 방식이나 실행 위치와 관계없이 조직의 에이전트 환경을 보다 간소화된 방식으로 관리하고 거버넌스할 수 있도록 지원합니다.
대부분의 기업은 단일한 에이전트 구축 방식으로 표준화하지 않을 것입니다. 대신 여러 팀 전반에서 다양한 기술과 프레임워크를 사용해 생성된 에이전트를 혼합해 계속 운영하게 될 것입니다.
Watsonx Orchestrate는 이제 자체 환경을 넘어 다양한 에이전트를 지원함으로써 이러한 문제를 해결하기 시작하고 있습니다. 현재는 IBM 네이티브 에이전트, Langflow 에이전트, LangGraph 에이전트, 그리고 개방형 A2A 프로토콜로 구축된 에이전트를 지원하며, 향후 더 폭넓은 상호운용성이 제공될 예정입니다. 이를 통해 기존 투자를 유지하면서도 분산 문제를 줄일 수 있는 실질적인 방안을 제공합니다.
실제로 이는 다음을 의미합니다.
이 접근 방식은 전체 환경을 다시 구축하거나 단일 개발 프레임워크로 전환하지 않고도 조직이 운영 가시성과 제어를 통합하기 시작할 수 있도록 지원합니다.
운영 환경에서 에이전트를 실행하려면 단순한 배포 이상의 요소가 필요합니다. 팀은 에이전트의 동작 방식, 성능 수준, 개선이 필요한 영역에 대한 가시성이 필요합니다. Watsonx Orchestrate는 이를 지원하기 위한 운영 기능을 제공합니다.
이러한 기능은 팀이 초기 배포 단계에서 지속적인 관리 단계로 전환할 수 있도록 지원하며, 시간이 지남에 따라 보다 일관된 성능과 더 나은 결과를 가능하게 합니다.
또한 이 플랫폼은 배포 전에 팀이 에이전트 동작을 설계, 테스트 및 이해하는 방식을 개선합니다. 새로운 기능은 다음과 같습니다.
이를 통해 개발 주기를 단축하는 동시에 에이전트가 운영 환경에 도달하기 전에 위험을 줄일 수 있습니다.
에이전트가 기업 시스템과 더욱 깊이 상호작용하게 되면서 보안과 거버넌스는 필수 요소가 되고 있습니다. Watsonx Orchestrate는 라이프사이클 전반에 걸쳐 기업 수준의 제어 기능을 제공합니다.
이러한 기능은 에이전트가 정의된 범위 내에서 적절한 수준의 감독 및 추적 가능성을 바탕으로 운영될 수 있도록 지원합니다.
통합 AI 게이트웨이는 지원되는 에이전트, 모델 및 툴이 운영 환경에서 어떻게 동작하는지에 대한 중앙화된 관리 기능을 제공합니다. 제공 기능은 다음과 같습니다.
이를 통해 조직은 일관된 운영 정책을 적용하고 에이전트 동작에 대한 제어를 유지할 수 있습니다.
거버넌스 기반 카탈로그는 AI 자산 전반에 걸쳐 구조와 가시성을 제공합니다. 제공 기능은 다음과 같습니다.
이는 조직 전반으로 AI 도입이 확대됨에 따라 재사용성, 가시성 및 거버넌스를 지원합니다.
기업이 AI 활용 규모를 확대함에 따라 에이전트의 수와 다양성은 계속 증가할 것입니다. 이러한 환경을 효과적으로 관리하는 것은 핵심 운영 요구사항이 되고 있습니다.
IBM watsonx Orchestrate는 전체 에이전트 에코시스템을 하나의 컨트롤 플레인으로 통합해 조직 전반에서 어떤 일이 일어나고 있는지 파악하고, 에이전트 간 협업 방식을 관리하며, 성과를 내는 요소를 확장할 수 있도록 지원합니다.
이 접근 방식은 단일 기술 스택으로의 표준화를 요구하는 대신, 조직이 에이전트 구축 방식의 유연성을 유지하면서도 이를 관리, 거버넌스 및 최적화하기 위한 일관된 방식을 마련할 수 있도록 지원합니다.
실험 단계를 넘어 AI를 대규모 운영 환경에 적용하려는 조직에게 이는 개별 에이전트 구축에서 통합 에이전트 에코시스템 운영으로의 중요한 전환을 의미합니다.