AI 에이전트는 여전히 인간이 필요하나요? 이번 주 Mixture of Experts에서는 Security Intelligence의 게스트 진행자 Matt Kosinski가 Mihai Criveti, Martin Keen, Kush Varshney와 함께합니다.
먼저 Google과 DeepMind의 인도 내 2000억 달러 규모 AI 인프라 투자, 즉 "역사상 최대 규모의 AI 인프라 계약"을 분석합니다. 이는 주권, 지리적 요인, 아니면 전혀 다른 무엇과 관련이 있나요? 다음으로 Anthropic 연구원 Nicholas Carlini는 Claude를 사용해 10만 줄 규모의 완전한 C 컴파일러를 자율적으로 구축했습니다. 전문가들은 이것이 놀라운 성과인지 아니면 필연적인 결과인지, 그리고 인간 개발자에게 어떤 의미가 있는지 논의합니다. 이어 현실적인 점검으로, AI 에이전트 기능의 36%에 보안 취약점이 포함되어 있다는 사실을 살펴봅니다. 마지막으로 IT 리더들이 AI ROI를 재검토하는 가운데 "어떻게"에서 "얼마나"로의 전환과 가치 기반 가격 모델이 모든 것을 바꿀 수 있는지 논의합니다. 이 모든 내용을 이번 주 Mixture of Experts에서 다룹니다.
이 팟캐스트에 표현된 의견은 전적으로 참가자의 의견이며 반드시 IBM 또는 다른 조직의 견해를 반영하는 것은 아닙니다.
Google의 인도 내 2000억 달러 AI 인프라 계약, Claude의 2주 만에 C 컴파일러 구축, AI 에이전트 보안 취약점, 그리고 기업 ROI 문제
Microsoft의 Copilot 사용 보고서는 놀라운 AI 도입 동향과 Ralph Wiggum의 프롬프트, 인도 AI 회의 및 AI의 슈퍼볼 광고 공세를 보여줍니다.
Anthropic의 Claude Opus 4.6과 OpenAI의 GPT-5.3-Codex가 한 시간 전에 출시됐습니다. 기업 AI 경쟁 구도와 이것이 개발자들에게 가지는 의미를 분석해 보겠습니다.
코딩 에이전트를 위한 OpenAI Codex 앱이 출시되고, 에이전트 전용 소셜 네트워크인 Moltbook이 보안 위험을 노출합니다. 이번 주 Mixture of Experts를 조정하세요!
Moltbot(이전 Clawdbot)이 오픈 소스 에이전트 혁명을 일으켰고, Dario Amodei의 AI 청소년기 에세이, IBM 그래미 IQ 상 수상작, Microsoft의 Maia 200 칩이 공개되었습니다.
ChatGPT에 광고를 도입한 OpenAI, 돌파구를 마련한 Claude Code, 그리고 AI 혁신의 미래를 제시하는 IBV의 Enterprise 2030 보고서. 오늘의 Mixture of Experts의 이야기를 들어보세요!
Claude Cowork는 데스크톱에 AI 에이전트를 도입하고, Apple은 Siri를 위해 Google Gemini로 전환하며, Linus Torvalds는 바이브 코딩을 받아들입니다. 이 모든 것과 그 이상을 이번 주의 Mixture of Experts에서 확인하세요!
NVIDIA의 Rubin은 5배의 성능 향상을 약속했고, Meta는 Manus AI를 20억 달러에 인수했으며, DeepSeek의 MHC 아키텍처는 모델 교육 효율성을 재정의합니다.
AI 에이전트를 속이려면 무엇이 필요할까요? 결과적으로 그렇게 많은 것이 필요하지 않습니다. 패널 Nick Bradley, Claire Nuñez, Jeff Crume가 진행자 Matt Kosinski와 함께 AI 에이전트를 탈취하고 가드레일을 무력화하는 새로운 방법을 논의합니다.
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AI는 단순히 비즈니스 모델을 개선하는 데 그치지 않습니다. 2030년에는 AI가 비즈니스 모델 그 자체가 될 것입니다.
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