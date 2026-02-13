AI 에이전트는 여전히 인간이 필요하나요? 이번 주 Mixture of Experts에서는 Security Intelligence의 게스트 진행자 Matt Kosinski가 Mihai Criveti, Martin Keen, Kush Varshney와 함께합니다.

먼저 Google과 DeepMind의 인도 내 2000억 달러 규모 AI 인프라 투자, 즉 "역사상 최대 규모의 AI 인프라 계약"을 분석합니다. 이는 주권, 지리적 요인, 아니면 전혀 다른 무엇과 관련이 있나요? 다음으로 Anthropic 연구원 Nicholas Carlini는 Claude를 사용해 10만 줄 규모의 완전한 C 컴파일러를 자율적으로 구축했습니다. 전문가들은 이것이 놀라운 성과인지 아니면 필연적인 결과인지, 그리고 인간 개발자에게 어떤 의미가 있는지 논의합니다. 이어 현실적인 점검으로, AI 에이전트 기능의 36%에 보안 취약점이 포함되어 있다는 사실을 살펴봅니다. 마지막으로 IT 리더들이 AI ROI를 재검토하는 가운데 "어떻게"에서 "얼마나"로의 전환과 가치 기반 가격 모델이 모든 것을 바꿀 수 있는지 논의합니다. 이 모든 내용을 이번 주 Mixture of Experts에서 다룹니다.

00:00 - 소개

1:22 – Google의 인도 내 2000억 달러 AI 인프라 계약

7:54 – Claude의 자율적 C 컴파일러 구축

26:25 – AI 에이전트 기능의 보안 취약점

39:44 – AI ROI 문제: 가치와 비용의 측정

이 팟캐스트에 표현된 의견은 전적으로 참가자의 의견이며 반드시 IBM 또는 다른 조직의 견해를 반영하는 것은 아닙니다.