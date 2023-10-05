서비스 수준 목표(SLO)란 무엇인가요?

SLO는 서비스의 일부 측면에 대한 정량적 메트릭인 서비스 수준 지표(SLI)를 사용하여 측정합니다. SLO는 서비스 제공자와 고객 간의 보다 광범위한 계약인 서비스 수준 계약(SLA)의 일부로, 고객이 제공자에게 기대할 수 있는 서비스 수준을 간략히 설명하고, 해당 목표를 달성하지 못할 경우 부과되는 위약금을 설정합니다.



서비스 수준이 비즈니스 요구 사항 및 고객의 요구와 일치하도록 하려면 사이트 안정성 엔지니어링(SRE) 팀, DevOps, IT 및 기타 관련 팀은 각 애플리케이션의 중요한 사용자 여정, 즉 최종 사용자가 원하는 결과를 얻을 수 있도록 하는 상호 작용을 파악해야 합니다.

SLO(즉, SLA)를 성공적으로 달성하려면 내부 합의가 매우 중요하므로 제품 관리자, DevOps 및 문제 관리 팀, 인프라 엔지니어를 비롯한 여러 이해관계자가 SLO 결정에 참여해야 합니다. 외부 고객은 포커스 그룹, 연구, 고객 불만 및 소셜 미디어를 통해 논의에 참여합니다.

SLO의 핵심 논리는 서비스 안정성이 사용자 만족으로 이어져 더 큰 사업 기회를 제공한다는 것입니다. 측정 가능한 안정성 목표를 설정하면 조직은 IT 예산을 초과하지 않으면서 필요하거나 기대되는 수준을 넘어서는 수준의 서비스를 제공하여 즐겁고 효율적인 사용자 경험과 합리적인 비용 사이에서 균형을 맞출 수 있습니다.

SLO가 필요한 이유는 서비스 품질(QoS) 및 안정성 목표를 구체적이고 측정 가능하며 객관적인 용어로 정의하기 때문입니다. 최고의 성능 수준을 정의하기 위한 것이 아니라, 가능한 최고의 성능 표준 및 용납 가능한 최소한의 성능 표준 범위를 정의하기 위한 것입니다.1개

O`Reilly Media의 97 Things Every Cloud Engineer Should Know(ibm.com 외부 링크)에 SLO의 목표가 잘 요약되어 있습니다. "어떻게 하면 경영진이 안정성, 혁신 속도, 비용 간의 상충 관계를 즉각적으로 이해할 수 있는 쉬운 방법을 제공할 수 있을까요? SLO가 그 해답입니다. SLO는 클라우드 비용, 변경 속도 및 외부 위험 간의 균형을 맞추는 명확한 안정성 가이드라인을 설정합니다.”