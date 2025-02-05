API 검색이란 무엇인가요?

API 디스커버리는 사용 중인 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)의 목록을 생성하고, 각 API가 무엇을 하는지, 누가 접근 권한을 가지고 있는지 등 다양한 정보를 제공합니다. 또한 숨겨져 있거나 잊힌 API를 찾아내는 데에도 도움이 되며, 이는 보안 위험을 완화하는 데 매우 중요합니다.

API는 현대 소프트웨어 개발의 중요한 부분이며 양방향 교환을 제공합니다. 즉, API는 개발자와 애플리케이션이 데이터를 요청하고, 서비스를 추가하고, 다른 애플리케이션의 능력을 활용할 수 있도록 하는 동시에 애플리케이션 소유자에게 제품을 공유, 홍보 및 마케팅할 수 있는 방법을 제공합니다. 이 필수 기능에는 복잡성과 취약성이 추가됩니다.

API 관리는 이러한 취약점을 보호하고 API 에코시스템이 의도한 대로 작동하는지 확인하는 데 중요합니다. API 보안, 인증, 효율성, 민감한 데이터 보호 및 특정 애플리케이션이 어떻게 사용되고 있는지에 대한 전반적인 비전을 유지하기 위해서는 API의 수, 유형 및 인기도를 정확히 파악하는 것이 중요합니다. 그렇다면 애플리케이션 소유자는 이 모든 정보를 어떻게 찾을 수 있을까요? 바로 여기에서 API 검색이 필요합니다.