인재 확보 전략의 혁신: AI를 통해 적합한 후보자를 더 빠르게 찾을 수 있는 방법

대기업의 인재 확보 관리자로 일하고 있으며, 중요한 직책에 적합한 지원자를 찾는 데 어려움을 겪고 있다고 상상해 보세요. 여러 구인 게시판에 설명을 게시했음에도 불구하고 부적합하거나 흥미롭지 않은 이력서 수십 개가 접수되었으며, 모든 이력서를 분류하는 것은 큰 어려움이 되었습니다. 이로 인해 수동 심사에 귀중한 시간과 리소스가 낭비되어 채용 관리자 사이에서 불만이 발생합니다.

이 시나리오는 빠르게 변화하는 비즈니스 환경에서 흔히 볼 수 있습니다. 인재 경쟁이 치열해지면서 기업은 최고의 후보자를 빠르고 효율적으로 확보해야 한다는 엄청난 압박을 받고 있습니다. 그러나 기존의 채용 방식은 효과가 없는 것으로 드러나고 있으며, 인재 확보 팀은 이를 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다.

그것이 바로 IBM® Talent Optimizers with IBM Watson이 필요한 이유입니다. 선도적인 인공지능(AI) 솔루션은 적합한 후보자를 더 빠르고 효율적으로 찾을 수 있도록 설계되었습니다.