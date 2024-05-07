인재 확보 전략의 혁신: AI를 통해 적합한 후보자를 더 빠르게 찾을 수 있는 방법

대기업의 인재 확보 관리자로 일하고 있으며, 중요한 직책에 적합한 지원자를 찾는 데 어려움을 겪고 있다고 상상해 보세요. 여러 구인 게시판에 설명을 게시했음에도 불구하고 부적합하거나 흥미롭지 않은 이력서 수십 개가 접수되었으며, 모든 이력서를 분류하는 것은 큰 어려움이 되었습니다. 이로 인해 수동 심사에 귀중한 시간과 리소스가 낭비되어 채용 관리자 사이에서 불만이 발생합니다.
이 시나리오는 빠르게 변화하는 비즈니스 환경에서 흔히 볼 수 있습니다. 인재 경쟁이 치열해지면서 기업은 최고의 후보자를 빠르고 효율적으로 확보해야 한다는 엄청난 압박을 받고 있습니다. 그러나 기존의 채용 방식은 효과가 없는 것으로 드러나고 있으며, 인재 확보 팀은 이를 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다.
그것이 바로 IBM® Talent Optimizers with IBM Watson이 필요한 이유입니다. 선도적인 인공지능(AI) 솔루션은 적합한 후보자를 더 빠르고 효율적으로 찾을 수 있도록 설계되었습니다.
인재 확보 프로세스에 AI를 사용하면 채용 시간을 단축하고 후보자의 자질을 개선하며 포용성과 다양성을 높일 수 있습니다. IBM의 솔루션은 고객의 요구 사항을 최우선으로 생각하는 고객 우선주의를 바탕으로 이러한 이점 등을 달성할 수 있도록 설계되었습니다.
IBM Talent Optimizers와 IBM Watson을 차별화하는 점은 행동 과학자들에 의해 구축되었으며 국제 데이터 코퍼레이션(IDC)에서 시장 1위로 를 차지한 투명하고 추적 가능한 AI 솔루션이라는 것입니다. IBM 솔루션은 비즈니스와 이해관계자의 요구 사항이 계속 변화함에 따라 인재 전략을 발전시키는 데 필요한 적응성과 유연성을 제공합니다.
IBM 담당자 또는 IBM® Business Partner에 문의하여 성숙도 평가 또는 심층 대화를 예약하세요. IBM은 고객의 비즈니스 요구 사항, 인재 전략 및 원하는 결과를 이해하고 현재 비즈니스 전략과 우려 사항을 해결할 수 있는 맞춤형 솔루션을 만들기 위해 협력합니다.
AI와 데이터를 윤리적으로 사용하여 인사 부서를 더 효율적으로 만들고 인간적인 느낌을 더하는 방법에 대한 전문가의 이야기를 들어보세요.
