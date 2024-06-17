비즈니스 연속성이란 무엇인가요?

비즈니스 연속성에 대한 계획이 없으면 기업은 수많은 사고에 취약해집니다. 2020년 코로나19 팬데믹이 발생했을 때 전 세계 기업의 51%가 비즈니스 연속성 계획을 수립해두지 않았습니다.1

비즈니스 연속성 관리(BCM)가 부족하면 비용이 많이 들 수 있습니다. IBM 데이터 유출 비용 보고서에 따르면 2023년 데이터 유출의 평균 비용은 USD 445만 달러였습니다.2 기업에 이러한 손실이 발생하면 다시 회복하기 어려울 수 있습니다. 40%가 넘는 기업이 재해를 겪은 후 다시 문을 열지 않을 것입니다.3 비즈니스 연속성 계획에 투자하면 위협이 발생하기 전에 복구 전략을 수립할 수 있으므로 장기적으로 비용을 절감할 수 있습니다.