조직에 적합한 보안 Guardium Data Encryption 제품 살펴보기

Guardium® for File and Database Encryption 중앙 집중식 키 관리, 특권 사용자 액세스 제어, 상세 데이터 액세스 감사 로깅 기능으로 저장된 데이터를 암호화하여 규정 준수 보고를 처리하는 동시에 정형 데이터베이스, 비정형 파일, 클라우드 스토리지 서비스를 보호합니다.

Guardium® for Cloud Key Management 키 교대 및 만료 관리 자동화가 포함된 암호화 키의 전체 라이프사이클 제어를 통해 키 관리를 중앙 집중화하여 복잡성과 운영 비용을 줄입니다. BYOK(Bring Your Own Key) 고객 키 제어를 사용하면 암호화 키 또는 생성 시 사용된 테넌트 비밀 키의 분리, 생성, 소유권 지정, 폐지를 수행할 수 있습니다.

Guardium® for Data Encryption Key Management Guardium 솔루션뿐만 아니라 써드파티 디바이스, 데이터베이스, 클라우드 서비스, 애플리케이션의 키 관리를 중앙 집중화합니다. KMIP 지원 - 암호화 키 교환을 위한 업계 표준 프로토콜인 KMIP를 지원하므로 공통 정책 세트로 키를 관리할 수 있습니다.