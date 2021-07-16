Hyperledger Fabric이란?

Linux Foundation의 오픈 소스 프로젝트인 Hyperledger Fabric은 모듈식 블록체인 프레임워크로, 엔터프라이즈 블록체인 플랫폼의 비공식 표준이 되었습니다.

엔터프라이즈급 애플리케이션 및 산업 전략을 개발하기 위한 기반으로 고안된 Hyperledger Fabric의 개방형 모듈식 아키텍처는 플러그 앤 플레이 구성 요소를 사용하여 광범위한 사용 사례를 수용합니다.

120,000개 이상의 조직과 15,000명의 엔지니어가 Hyperledger Fabric에서 협업하고 있습니다. 이러한 협업은 합의에 대한 독특한 접근 방식으로 이어져 규모에 맞는 성능을 가능하게 하고 기업이 요구하는 데이터 프라이버시를 보존합니다.

IBM Blockchain Platform의 바탕이 되는 유연한 블록체인 프레임워크인 Hyperledger Fabric은 혁신가들이 글로벌 비즈니스 혁신을 촉진하는 데 도움을 줍니다.

Hyperledger Fabric의 작동 방식

Hyperledger Fabric은 개방형 엔터프라이즈급 분산 원장 플랫폼입니다. 고급 개인정보 보호 제어 기능이 있어 권한이 있거나 알려진 네트워크 참여자들 사이에서만 원하는 데이터를 공유할 수 있습니다.

스마트 계약은 자동화하려는 비즈니스 프로세스를 코드 줄로 작성된 당사자 간의 자체 실행 조건으로 문서화합니다. 코드와 그 안에 포함된 계약은 분산된 탈중앙화 블록체인 네트워크에 존재합니다. 트랜잭션은 추적 가능하고 되돌릴 수 없으므로 조직 간에 신뢰가 형성되고 기업이 정보에 입각한 의사 결정을 더 빠르게 내릴 수 있으므로 시간을 절약하고 비용과 위험을 줄일 수 있습니다.
Hyperledger Fabric의 이점
허가된 네트워크

익명의 참여자로 구성된 개방형 네트워크가 아닌, 알려진 참여자로 구성된 네트워크에서 탈중앙화된 신뢰를 구축합니다.
기밀 거래

공유하려는 당사자와 원하는 데이터만 공유합니다.
플러그형 아키텍처

블록체인을 획일적인 접근 방식이 아닌 플러그형 아키텍처로 업계 요구 사항에 맞게 조정합니다.
간편한 시작

사용자 지정 언어와 아키텍처를 배울 필요 없이, 팀이 현재 사용하는 언어로 스마트 계약을 프로그래밍하세요.
Hyperledger Fabric이 IBM Blockchain Platform의 프레임워크인 이유

IBM은 기업이 무료 오픈 소스만 사용하여 프로덕션 블록체인 시스템을 구축하지 않을 것을 권장합니다. IBM은 다른 공급업체와 마찬가지로 도구와 지원이 포함된 상용 배포판을 제공합니다.

IBM의 Hyperledger Fabric 상용 버전인 IBM Blockchain Platform은 하루 종일, 일주일 내내, 연중무휴로 제공되는 지속적인 지원을 제공합니다. 여기에는 오픈 소스 솔루션에 대한 서비스 수준 계약(SLA)이 포함됩니다. 블록체인 시스템을 구축, 관리 및 운영하기 위한 가장 진보된 생산성 도구 세트가 함께 제공됩니다.

Hyperledger Fabric은 비즈니스를 위한 오픈 소스 블록체인입니다

다양한 산업 분야의 혁신가들이 Hyperledger Fabric을 사용하고 있습니다. 여기에는 금융, 은행, 의료, IoT, 공급망, 제조 및 기술과 같은 부문이 포함되며, 모두 가시적인 비즈니스 결과를 위한 개방적이고 표준화된 엔터프라이즈급 블록체인 프레임워크와 코드 베이스를 만드는 것을 목표로 합니다.

  • Hyperledger를 사용 중인 회사: 148
  • 코드 줄 수: 1,840만개 
블록체인 사용 사례
Farmer Connect와 IBM Food Trust가 어떻게 블록체인을 이용해 커피 재배자와 커피 애호가들을 연결하는지 알아보세요.
블록체인이 배송 및 입고 프로세스 전반에 걸쳐 실시간으로 공유되고 신뢰할 수 있는 상품 정보를 제공하는 방법을 알아보세요.
건물과 고층 빌딩의 풍경
은행 보증: 종이에서 블록체인으로의 전환
블록체인 플랫폼이 은행 보증 프로세스를 혁신하여 모든 당사자가 법적 구속력이 있는 보증을 획득 및 관리할 수 있도록 하고 발급 시간을 하루로 단축하는 방법을 알아보세요.
Vertrax 및 Chateaux 소프트웨어의 멀티클라우드 성공 사례를 살펴보세요.
비접촉 결제 시스템을 사용하는 카드 결제기에 스마트폰을 들고 있는 모습
비접촉식 블록체인 디지털 티켓팅으로 공연 재개
마이애미의 Adrienne Arsht Center for the Performing Arts가 블록체인 기술을 사용하여 안전한 비접촉식 디지털 티켓팅을 제공하는 방법을 알아보세요.
관련 솔루션
IBM Support for Hyperledger Fabric

IBM 전문 지식을 활용하세요. Hyperledger 오픈 소스 커뮤니티의 창립 멤버로서, 이제 SLA 및 연중무휴 지원을 통해 비즈니스를 위한 선도적인 오픈 소스 블록체인에 대한 지원을 제공합니다.

블록체인 의료 및 생명 과학 솔루션

블록체인 기반 네트워크를 통해 신뢰, 투명성 및 데이터 무결성 문제를 해결하세요.

공급망을 위한 블록체인 솔루션

IBM Blockchain을 사용하여 문제를 더 빠르게 해결하고 신뢰를 구축하며 공급망 네트워크를 강화하세요.

무역 금융을 위한 블록체인 솔루션

네트워크를 연결하는 IBM의 전문성과 업계 최고의 플랫폼으로 무역 및 무역 금융을 재창조하세요.

금융 서비스를 위한 블록체인

모두를 위한 더 큰 신뢰를 구축하세요. 모든 금융 거래에 새로운 투명성, 단순성 및 효율성을 제공할 수 있습니다.

정부를 위한 블록체인

새로운 자동화를 통해 예산을 절감하고, 데이터를 더욱 안전하게 공유하며, 이미 수집 중인 데이터에서 인사이트를 발견하세요.

리소스
바다 위 컨테이너선의 조감도
블록체인 기술이란 무엇일까요?
블록체인은 거래를 기록하고 자산을 추적하며 신뢰를 구축하기 위한 변경 불가능한 공유 원장입니다.
블록체인을 나타내는 추상 블록 다이어그램
블록체인 보안이란 무엇인가요?
블록체인 보안은 블록체인 네트워크를 위한 포괄적인 위험 관리 시스템으로, 사이버 보안 프레임워크, 보증 서비스 및 모범 사례를 사용하여 공격 및 사기에 대한 위험을 줄입니다.
도시의 고속도로와 육교의 공중 사진
비즈니스 블록체인 도입 촉진
Hyperledger Foundation은 상호 운용성과 표준화를 촉진하여 안전하고 확장 가능한 블록체인 및 디지털 신뢰 솔루션이 산업 및 부문 전반에 걸쳐 널리 채택될 수 있는 기반을 마련합니다.
공장의 상자 옆에서 태블릿을 들고 이야기하는 사람들
블록체인 현황
업계 리더들은 개발자와 기술 리더를 위한 블록체인 토론에 참여합니다.
다음 단계 안내

IBM Blockchain 솔루션은 분산 원장 기술 및 엔터프라이즈 블록체인을 사용하여 고객이 운영 민첩성, 연결성 및 새로운 수익원을 창출할 수 있도록 지원합니다. 신뢰할 수 있는 엔드 투 엔드 데이터 교환 및 워크플로우 자동화를 통해 조직의 경계를 뛰어넘으세요.

