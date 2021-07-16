Linux Foundation의 오픈 소스 프로젝트인 Hyperledger Fabric은 모듈식 블록체인 프레임워크로, 엔터프라이즈 블록체인 플랫폼의 비공식 표준이 되었습니다.
엔터프라이즈급 애플리케이션 및 산업 전략을 개발하기 위한 기반으로 고안된 Hyperledger Fabric의 개방형 모듈식 아키텍처는 플러그 앤 플레이 구성 요소를 사용하여 광범위한 사용 사례를 수용합니다.
120,000개 이상의 조직과 15,000명의 엔지니어가 Hyperledger Fabric에서 협업하고 있습니다. 이러한 협업은 합의에 대한 독특한 접근 방식으로 이어져 규모에 맞는 성능을 가능하게 하고 기업이 요구하는 데이터 프라이버시를 보존합니다.
IBM Blockchain Platform의 바탕이 되는 유연한 블록체인 프레임워크인 Hyperledger Fabric은 혁신가들이 글로벌 비즈니스 혁신을 촉진하는 데 도움을 줍니다.
Hyperledger Fabric은 개방형 엔터프라이즈급 분산 원장 플랫폼입니다. 고급 개인정보 보호 제어 기능이 있어 권한이 있거나 알려진 네트워크 참여자들 사이에서만 원하는 데이터를 공유할 수 있습니다.
스마트 계약은 자동화하려는 비즈니스 프로세스를 코드 줄로 작성된 당사자 간의 자체 실행 조건으로 문서화합니다. 코드와 그 안에 포함된 계약은 분산된 탈중앙화 블록체인 네트워크에 존재합니다. 트랜잭션은 추적 가능하고 되돌릴 수 없으므로 조직 간에 신뢰가 형성되고 기업이 정보에 입각한 의사 결정을 더 빠르게 내릴 수 있으므로 시간을 절약하고 비용과 위험을 줄일 수 있습니다.
IBM은 기업이 무료 오픈 소스만 사용하여 프로덕션 블록체인 시스템을 구축하지 않을 것을 권장합니다. IBM은 다른 공급업체와 마찬가지로 도구와 지원이 포함된 상용 배포판을 제공합니다.
IBM의 Hyperledger Fabric 상용 버전인 IBM Blockchain Platform은 하루 종일, 일주일 내내, 연중무휴로 제공되는 지속적인 지원을 제공합니다. 여기에는 오픈 소스 솔루션에 대한 서비스 수준 계약(SLA)이 포함됩니다. 블록체인 시스템을 구축, 관리 및 운영하기 위한 가장 진보된 생산성 도구 세트가 함께 제공됩니다.
다양한 산업 분야의 혁신가들이 Hyperledger Fabric을 사용하고 있습니다. 여기에는 금융, 은행, 의료, IoT, 공급망, 제조 및 기술과 같은 부문이 포함되며, 모두 가시적인 비즈니스 결과를 위한 개방적이고 표준화된 엔터프라이즈급 블록체인 프레임워크와 코드 베이스를 만드는 것을 목표로 합니다.
IBM 전문 지식을 활용하세요. Hyperledger 오픈 소스 커뮤니티의 창립 멤버로서, 이제 SLA 및 연중무휴 지원을 통해 비즈니스를 위한 선도적인 오픈 소스 블록체인에 대한 지원을 제공합니다.
블록체인 기반 네트워크를 통해 신뢰, 투명성 및 데이터 무결성 문제를 해결하세요.
IBM Blockchain을 사용하여 문제를 더 빠르게 해결하고 신뢰를 구축하며 공급망 네트워크를 강화하세요.
네트워크를 연결하는 IBM의 전문성과 업계 최고의 플랫폼으로 무역 및 무역 금융을 재창조하세요.
모두를 위한 더 큰 신뢰를 구축하세요. 모든 금융 거래에 새로운 투명성, 단순성 및 효율성을 제공할 수 있습니다.
새로운 자동화를 통해 예산을 절감하고, 데이터를 더욱 안전하게 공유하며, 이미 수집 중인 데이터에서 인사이트를 발견하세요.
IBM Blockchain 솔루션은 분산 원장 기술 및 엔터프라이즈 블록체인을 사용하여 고객이 운영 민첩성, 연결성 및 새로운 수익원을 창출할 수 있도록 지원합니다. 신뢰할 수 있는 엔드 투 엔드 데이터 교환 및 워크플로우 자동화를 통해 조직의 경계를 뛰어넘으세요.