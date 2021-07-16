엔터프라이즈급 애플리케이션 및 산업 전략을 개발하기 위한 기반으로 고안된 Hyperledger Fabric의 개방형 모듈식 아키텍처는 플러그 앤 플레이 구성 요소를 사용하여 광범위한 사용 사례를 수용합니다.

120,000개 이상의 조직과 15,000명의 엔지니어가 Hyperledger Fabric에서 협업하고 있습니다. 이러한 협업은 합의에 대한 독특한 접근 방식으로 이어져 규모에 맞는 성능을 가능하게 하고 기업이 요구하는 데이터 프라이버시를 보존합니다.

IBM Blockchain Platform의 바탕이 되는 유연한 블록체인 프레임워크인 Hyperledger Fabric은 혁신가들이 글로벌 비즈니스 혁신을 촉진하는 데 도움을 줍니다.