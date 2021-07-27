블록체인의 이점은 무엇인가요?

블록체인의 이점은 비즈니스 네트워크 전반에서 공유되는 데이터의 추적성을 개선하고 새로운 효율성을 통해 비용을 절감함으로써 회원 조직 간의 신뢰, 보안 및 투명성을 높일 수 있다는 것입니다.
비즈니스용 블록체인은 권한을 가진 구성원만 액세스할 수 있는 변경 불가능한 공유 원장을 사용합니다. 네트워크 구성원은 각 조직 또는 구성원이 볼 수 있는 정보와 각 구성원이 수행할 수 있는 작업을 제어합니다. 블록체인을 '신뢰가 필요 없는' 네트워크라고 부르기도 하는데, 이는 비즈니스 파트너가 서로를 신뢰하지 않기 때문이 아니라 그럴 필요가 없기 때문입니다.
이러한 신뢰는 블록체인의 향상된 보안, 향상된 투명성 및 즉각적인 추적성을 기반으로 합니다. 블록체인은 신뢰 측면 외에도 속도, 효율성 및 자동화 향상으로 인한 비용 절감을 포함하여 훨씬 더 많은 비즈니스 이점을 제공합니다. 블록체인은 서류 작업과 오류를 크게 줄임으로써 간접비와 거래 비용을 크게 줄이고 제3자 또는 중개인이 거래를 확인할 필요성을 줄이거나 없앱니다.
여러분의 데이터는 민감하고 중요합니다. 블록체인은 여러분이 중요한 정보를 보는 방식을 크게 바꿀 수 있습니다. 블록체인은 변경할 수 없고 엔드투엔드 암호화되는 기록을 생성함으로써 사기 및 무단 활동을 방지하는 데 도움이 됩니다.
개인 데이터를 익명화하고 권한을 사용하여 액세스를 방지함으로써 블록체인의 개인정보 보호 문제를 해결할 수 있습니다. 단일 서버가 아닌 컴퓨터 네트워크에 정보를 저장하기 때문에 해커가 데이터를 보기가 어렵습니다.
블록체인이 없으면 각 조직은 별도의 데이터베이스를 유지해야 합니다. 블록체인은 분산 원장을 사용하기 때문에 여러 위치에 트랜잭션과 데이터를 동일하게 기록합니다.
액세스 권한이 있는 모든 네트워크 참가자는 동시에 동일한 정보를 볼 수 있으므로 이는 완전한 투명성을 제공합니다. 모든 트랜잭션은 변경 불가능하게 기록되며 시간 및 날짜 스탬프가 찍힙니다. 이 기능을 통해 회원은 트랜잭션의 전체 내역을 볼 수 있으며 사기 가능성을 사실상 제거할 수 있습니다.
블록체인은 자산의 여정의 모든 단계에서 자산의 출처를 문서화하는 감사 추적을 생성합니다. 소비자가 제품을 둘러싼 환경 또는 인권 문제에 대해 우려하는 산업 또는 위조 및 사기로 어려움을 겪는 산업에서 이는 증거를 제공하는 데 도움이 됩니다.
블록체인을 사용하면 출처에 대한 데이터를 고객과 직접 공유할 수 있습니다. 또한 추적성 데이터는 상품이 하역장에서 운송을 기다리는 모든 공급망의 약점을 노출시킬 수 있습니다.
종이를 많이 사용하는 기존의 프로세스는 시간이 많이 걸리고 인적 오류가 발생하기 쉬우며 제3자의 중재가 필요한 경우가 많습니다. 블록체인으로 이러한 프로세스를 간소화하면 트랜잭션을 더 빠르고 효율적으로 완료할 수 있습니다.
거래 세부 정보와 함께 문서를 블록체인에 저장할 수 있으므로 종이를 교환할 필요가 없습니다. 여러 원장을 조정할 필요가 없으므로 정산 및 결제가 훨씬 빨라집니다.
'스마트 계약'은 거래를 자동화하여 효율성을 더욱 높이고 프로세스 속도를 높일 수 있습니다. 사전 지정된 조건이 충족되면 트랜잭션 또는 프로세스의 다음 단계를 자동으로 트리거합니다.
스마트 계약은 계약 조건의 이행을 확인하기 위한 사람의 개입과 제3자에 대한 의존도를 줄여줍니다. 예를 들어 보험의 경우 고객이 보험금 청구에 필요한 모든 서류를 제출하면 시스템이 자동으로 보험금을 정산하고 지급합니다.
블록체인을 통해 거래 파트너 간의 신뢰를 구축하고, 엔드투엔드 가시성을 제공하며, 프로세스를 간소화하고, 문제를 더 빠르게 해결하는 것은 모두 더 강력하고 탄력적인 공급망과 더 나은 비즈니스 관계를 구축하는 데 도움이 됩니다. 또한 참가자는 장애가 발생했을 때 더 빨리 조치를 취할 수 있습니다. 식품 산업에서 블록체인은 식품의 안전과 신선도를 보장하고 폐기물을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 오염이 발생한 경우 며칠이 아닌 몇 초 만에 식품의 출처를 추적할 수 있습니다.
금융 기관이 오래된 프로세스와 서류 작업을 블록체인으로 대체하면 여러 가지 이점을 얻을 수 있습니다. 이러한 이점에는 글로벌 무역, 무역 금융, 청산 및 결제, 소비자 금융, 대출 및 기타 거래를 포함한 업계 전반의 마찰과 지연을 제거하고 운영 효율성을 높이는 것이 포함됩니다.
블록체인은 데이터 유출로 어려움을 겪고 있는 의료 업계에서 환자 데이터의 보안을 강화하는 동시에 의료기관, 보험회사, 연구자들이 서로 더 쉽게 기록을 공유할 수 있도록 도와줍니다. 액세스에 대한 통제권이 환자에게 있으므로 신뢰도가 높아집니다.
의약품이 공급망을 통해 이동함에 따라 시스템이 모든 작업을 기록합니다. 그 결과로 생성된 감사 추적을 통해 원산지에서 약국 또는 소매 업체까지 품목을 추적할 수 있으므로 위조를 방지하며 제조 업체는 몇 초 만에 리콜된 제품을 찾을 수 있습니다.
블록체인은 정부가 더 스마트하게 일하고 더 빠르게 혁신하는 데 도움이 될 수 있습니다. 시민과 기관 간의 안전한 데이터 공유는 신뢰를 높이는 동시에 규정 준수, 계약 관리, 신원 관리 및 시민 서비스에 대한 변경 불가능한 감사 추적을 제공할 수 있습니다.
보험 회사는 블록체인과 스마트 계약을 사용하여 인수 심사 및 보험금 정산과 같은 수작업 및 서류 집약적인 프로세스를 자동화하고 속도와 효율성을 높이며 비용을 절감하고 있습니다. 블록체인의 빠르고 검증 가능한 데이터 교환은 사기 및 남용을 줄이는 데 도움이 됩니다.
