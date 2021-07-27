블록체인의 이점은 무엇인가요?

비즈니스용 블록체인은 권한을 가진 구성원만 액세스할 수 있는 변경 불가능한 공유 원장을 사용합니다. 네트워크 구성원은 각 조직 또는 구성원이 볼 수 있는 정보와 각 구성원이 수행할 수 있는 작업을 제어합니다. 블록체인을 '신뢰가 필요 없는' 네트워크라고 부르기도 하는데, 이는 비즈니스 파트너가 서로를 신뢰하지 않기 때문이 아니라 그럴 필요가 없기 때문입니다.

이러한 신뢰는 블록체인의 향상된 보안, 향상된 투명성 및 즉각적인 추적성을 기반으로 합니다. 블록체인은 신뢰 측면 외에도 속도, 효율성 및 자동화 향상으로 인한 비용 절감을 포함하여 훨씬 더 많은 비즈니스 이점을 제공합니다. 블록체인은 서류 작업과 오류를 크게 줄임으로써 간접비와 거래 비용을 크게 줄이고 제3자 또는 중개인이 거래를 확인할 필요성을 줄이거나 없앱니다.