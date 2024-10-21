미세 조정이란 AI 모델에 일부 파라미터를 변경할 수 있는 충분한 추가 데이터를 제공하는 것을 의미합니다. 미세 조정은 모델의 동작을 영구적으로 변경하여 특정 사용 사례나 컨텍스트에 맞게 조정합니다. 또한 새로운 모델을 학습시키는 것보다 빠르고 저렴합니다.

"100개의 서로 다른 계층이 있는 신경망이 있는 경우, 이를 학습시킨다는 것은 100개의 계층을 모두 수정한다는 것을 의미합니다."라고 Choie는 설명합니다. "미세 조정은 마지막 몇 개의 레이어를 실제로 변경하는 것을 의미합니다. 여전히 모델을 수정하고 있지만 이미 잘 작동하고 있기 때문에 모델을 완전히 변경할 필요는 없습니다."

미세 조정에는 프롬프트 엔지니어링 및 RAG보다 약간 더 많은 초기 투자가 필요합니다. 이는 소규모 모델을 전문 영역의 전문가로 만드는 데 유용합니다. 예를 들어, 보험 회사는 모델을 미세 조정하여 새로운 청구 처리의 기술을 마스터할 수 있습니다.

Varshney는 미세 조정된 모델을 학교를 막 졸업하고 집중적으로 훈련받은 신입 직원에 비유합니다. 이들은 천재적인 박식가나 대규모 범용 AI 모델만큼 폭넓은 지식을 갖추지는 못했지만, 특정 청구를 처리하는 데 있어서는 훨씬 더 뛰어납니다.

Varshney는 “세금 신고를 하거나 법적 계약서를 작성할 수는 없지만, 청구 처리를 요청하면 즉시 어떻게 해야 하는지 알고 있습니다.”라고 말합니다.

이러한 방식으로 독점 데이터를 사용하면 AI 모델이 기업의 고유한 프로세스, 제품, 고객 및 기타 뉘앙스에 익숙해져 상당한 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.

"특정 기업의 주요 사용자가 AI인 경우, AI가 동일한 기업의 데이터를 사용하는 것이 중요합니다."라고 Choie는 말합니다.

AI 모델이 독점 데이터에 액세스할 수 있는 경우 특정 비즈니스 컨텍스트에 기반을 두며, 이는 해당 모델의 아웃풋도 해당 컨텍스트에 기반을 두고 있음을 의미합니다.

"개방형 AI 모델을 미세 조정할 수 있으며, 그 사본은 고유한 것이 됩니다."라고 Varshney는 말합니다. "그 뒤에 있는 IP는 제가 소유하고 있습니다. 저는 제 인프라에서 이를 실행합니다."

결과적으로 이러한 모델은 일반적인 공공 데이터에서 가져오는 증강되지 않은 기성 모델보다 더 정확하고 효과적인 아웃풋을 생성할 수 있습니다.