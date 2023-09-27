이전에는 LLM이 클수록 좋다고 생각했지만 이제 기업은 연구 및 혁신 측면에서 엄청나게 비쌀 수 있다는 것을 깨닫고 있습니다. 이에 대한 대응으로 오픈 소스 모델 에코시스템이 유망해지면서 LLM 비즈니스 모델에 도전하기 시작했습니다.

투명성 및 유연성

사내 머신 러닝 인재가 없는 기업은 클라우드든 온프레미스든 자체 인프라 내에서 투명성과 유연성을 제공하는 오픈 소스 LLM을 사용할 수 있습니다. 이를 통해 데이터를 완벽하게 제어할 수 있으며 민감한 정보가 네트워크 내에 유지됩니다. 이 모든 것이 데이터 유출 또는 무단 액세스의 위험을 줄여줍니다.

오픈 소스 LLM은 작동 방식, 아키텍처, 교육 데이터, 방법론, 사용 방법에 대한 투명성을 제공합니다. 코드를 검사하고 알고리즘에 대한 가시성을 확보할 수 있으면 기업의 신뢰가 높아지고 감사를 지원하며 윤리적, 법적 준수를 보장하는 데 도움이 됩니다. 또한 오픈 소스 LLM을 효율적으로 최적화하면 대기 시간을 줄이고 성능을 높일 수 있습니다.

비용 절감

일반적으로 라이선스 비용이 수반되지 않기 때문에 장기적으로 독점 LLM보다 훨씬 저렴합니다. 단, LLM 운영 비용에는 클라우드 또는 온프레미스 인프라 비용이 포함되며, 일반적으로 상당한 초기 롤아웃 비용이 소요됩니다.

추가된 기능 및 커뮤니티 기여

사전 학습된 오픈 소스 LLM을 통해 미세 조정할 수 있습니다. 기업은 특정 용도에 도움이 되는 기능을 LLM에 추가할 수 있으며 LLM은 특정 데이터 세트에 대해 학습될 수도 있습니다. 독점 LLM에서 이러한 변경이나 사양을 적용하려면 공급업체와 협력해야 하며 시간과 비용이 소요됩니다.

독점 LLM은 기업이 단일 공급자에 의존해야 한다는 것을 의미하지만, 오픈 소스 LLM을 사용하면 기업이 커뮤니티 기여, 여러 서비스 공급자 및 내부 팀을 활용하여 업데이트를 처리하고, 개발 및 유지 관리와 지원을 받을 수 있습니다. 오픈 소스를 통해 기업은 다양한 관점을 가진 사람들의 기여를 실험하고 사용할 수 있습니다. 그 결과 기업이 최첨단 기술을 유지할 수 있는 솔루션이 탄생할 수 있습니다. 또한 오픈 소스 LLM을 사용하는 기업은 기술 및 사용 방법에 대한 결정을 더 잘 제어할 수 있습니다.