제품 관리란 무엇인가요?

제품 관리는 사용자 경험과 시장의 요구를 강조하는 제품 관리자가 구현하는 직책이자 부서로, 비즈니스, 관리, 기술 경험의 조합이 필요한 기능입니다. 제품 구축을 위한 워크플로를 설정하는 프로젝트 관리자와 달리, 제품 관리자는 특정 제품에 대한 전반적인 비전과 전략을 우선시합니다.
제품 관리자는 모든 산업 분야에 존재하며 물리적 제조와 소프트웨어 및 앱 개발을 통해 만들어지는 제품을 감독합니다.
제품 관리자는 제품 전략을 수립할 때 비즈니스 팀, 분석가, UX 디자이너, 개발자, 마케터, 영업 팀 등 부서를 아우르는 팀에서 협업합니다. 제품 관리 전략에는 시장 조사 수행, 제품 로드맵 작성, 개발팀 및 기타 관련 이해관계자 조정, 제품 업데이트를 통한 고객 피드백 통합 등이 포함됩니다.
제품 관리에서는 고객 경험을 우선시하고, 긍정적인 사용자 피드백을 성공적인 제품의 핵심 지표로 삼습니다.
제품 관리자는 제품 개발 프로세스를 조율하고 감독하며 제품 라이프사이클 전반에 걸쳐 계속 참여하여 제품 라이프사이클 관리에서 핵심적인 역할을 합니다. 이 프로세스의 범위와 정확한 세부 사항은 기업마다, 제품의 복잡성에 따라 다를 수 있습니다. 그러나 아이디어 구상에서 출시와 최적화에 이르기까지 프로세스 전반에 걸쳐 팀 간 협업은 대부분의 시나리오에서 중요한 구성 요소입니다.
제품 관리자의 주요 책임에는 시장 조사 실시, 제품 비전 개발, 제품 개발을 위한 팀 간 협업, 제품 출시 후 최적화 등이 포함됩니다.
경쟁사 데이터, 고객 설문조사, 포커스 그룹, 영업 및 마케팅 팀의 내부 데이터에 대한 자세한 분석은 제품 개발의 지침이 됩니다. 제품 관리자는 공신력 있는 출처의 백서, 보고서, 블로그, 뉴스 기사를 읽음으로써 현재 기술 개발 및 비즈니스 동향에 대한 최신 정보를 얻습니다. 새로운 제품과 기능은 시장의 틈새를 메우거나 경쟁사가 이미 하고 있는 것을 개선하기 위한 것으로, 무엇이 성공하고 무엇이 그렇지 않은지에 대한 연구가 이를 가능하게 하는 핵심 부분입니다.
제품 관리자는 제품 및 시장 조사를 통해 얻은 아이디어를 통해 제품에 대한 장기적인 비전을 개발합니다. 제품 관리자는 시장 상황이 어떻게 발전할 수 있는지, 제품이 기업의 미래에 어떻게 부합할지 상상할 수 있는 창의성을 가져야 합니다. 제품 관리자는 제품 비전을 개발할 때 신제품이 기존 제품 및 서비스와 어떻게 연결되는지도 고려하며, 비즈니스 제품이 기업의 사명 및 목표와 일치하는지 확인합니다.
제품 관리자는 개발자와 협력하여 제품 기능이 비즈니스 및 고객 요구 사항에 부합하는지 확인합니다. 제품 관리자는 비즈니스 팀, 개발팀, 영업 및 마케팅 팀을 포함한 여러 부서 간의 가교 역할을 합니다.
개발 프로세스 전반에 걸쳐 고객 경험을 개선하고 이해관계자가 일치하도록 하는 기능을 지지합니다. 제품 관리자는 프론트엔드 및 백엔드 제품 개발에 모두 관여하므로 기술적 측면과 제품 디자인 및 UX 요소 모두에 대한 의견을 제시할 수 있습니다. 제품 관리자는 개발 프로세스 전반에 걸쳐 예산, 사용 가능한 리소스, 출시 날짜 및 이해 관계자 의견 등 여러 요소에 대해 협상하고 균형을 맞추는 데 도움을 줍니다.
제품 개발 프로세스는 제품이 출시된다고 해서 끝나지 않으며 제품 관리자의 참여도 마찬가지입니다. 제품이 시장에 출시되면 제품 관리자는 제품, 홍보, 성능을 개선하도록 도울 책임이 있습니다. 특히 제품 관리자는 사용자 피드백 및 성능 분석을 수집하고 검토하여 최적화 기회를 식별하도록 지원합니다. 또한 개발팀과 협력하여 사용자에게 서비스 중단이나 문제를 일으킬 수 있는 버그나 결함이 있는지 제품을 계속 테스트합니다.
이러한 책임은 제품 개발의 모든 단계에 반영됩니다. 제품 관리자가 하는 업무를 살펴보는 또 다른 방법은 제품 개발 프로세스의 일반적인 단계를 검토하는 것입니다.
제품 개발 프로세스는 제품 및 조직에 따라 다르지만 대부분의 프로세스에는 다음 단계가 포함됩니다.
이 협업 프로세스에는 신제품, 기능 및 이니셔티브 개발에 중점을 둔 제품 관리자와 비즈니스 팀이 참여합니다. 제품 리더는 팀과 함께 고객의 요구 사항과 비즈니스 목표를 평가하여 고객이 원하지만 아직 제공되지 않은 서비스가 무엇인지 파악합니다. 새로운 이니셔티브에 대해 경영진이 동의하면 제품은 개발 프로세스에서 앞으로 진행될 수 있습니다.
제품 관리자는 광범위한 시장 조사를 수행하여 고객이 어떤 제품에 관심을 갖고 참여하는지, 경쟁사가 어떤 기능을 개발하고 있는지에 대한 인사이트를 얻습니다. 이 연구에는 유지율, 제품 채택률, 조직 리소스 고려 등 경쟁사 성과 및 고객 데이터 분석이 포함됩니다.
시장에 대한 확고한 이해를 바탕으로 제품팀은 시장에 맞는 제품을 개발하거나 고객을 염두에 두고 시장의 격차를 메우는 제품을 개발할 수 있습니다. 또한 제품 관리자는 현재의 수요를 충족하고 시장 상황 변화에 따라 지속 가능하게 업데이트할 수 있는 제품을 구축하여 미래의 수요도 고려합니다. 제품 관리자는 포커스 그룹에 참여하여 잠재 고객 기반과 선호도에 대한 인사이트를 얻을 수도 있습니다.
제품 로드맵은 제품 비전과 제품 구축과 관련된 요구 사항, 워크플로, 리소스, 타임라인, 우선순위 및 목표를 간략하게 설명합니다. 로드맵을 통해 모든 이해관계자는 제품이 필요한 이유와 제품이 해결하는 조직 또는 고객 문제를 명확하게 이해할 수 있습니다. 이 로드맵에는 조사 중에 결정된 고객 가치를 나열하고 이정표와 목표 출시 날짜가 설정될 수도 있습니다.
로드맵은 또한 프로젝트 관리자가 팀을 일정대로 유지하고 제품 개발을 위한 워크플로를 만드는 데 도움이 됩니다. 명확한 제품 계획은 팀이 장애물과 병목 현상을 피하고 쉽게 참조할 수 있는 납품 기대치를 설정하는 데 도움이 됩니다.
개발 초기 단계에는 최소 기능 제품(MVP) 또는 작동에 필요한 기본 기능만 갖춘 제품 버전을 구축하는 것이 포함됩니다. 최소 기능 제품은 조직이 제품을 테스트하고 조기에 피드백을 받거나 제품이 시장에서 실행 가능한지 파악할 수 있는 방법이 될 수 있습니다.
이 단계에서는 전체 제품의 실제 개발을 위해 리소스를 수집합니다. 물리적 제조의 경우 제품 관리자는 공급망을 구축하고 생산을 위한 자재를 조달할 수 있는지 확인합니다. 소프트웨어, 애플리케이션 또는 디지털 제품의 경우 제품 관리자는 개발자 및 엔지니어와 협력하여 제품의 다양한 버전을 지속적으로 개발합니다.
팀은 생산 과정에서 발생하는 비용, 조직에서 제품이 제공하는 가치를 생각하는 가치, 시장 수요, 경쟁사 가격 및 기타 요소를 기반으로 제품에 대한 가격 책정 모델을 설정합니다.
제품 출시라고도 하는 상용화는 고객 기반에서 제품을 사용할 수 있도록 하는 것입니다. 제품 관리자와 제품 마케팅 관리자는 제품의 기능과 사용 사례를 효과적으로 전달하는 방식으로 제품을 패키징하기 위해 노력합니다. 조직에서 제한된 사용자 그룹에게 제품을 출시하는 베타 출시를 사용하는 경우도 있습니다. 이 베타 테스트를 통해 팀은 제품이 대중에게 출시되기 전에 실제 사용자가 경험한 문제를 실제로 관찰하고 해결할 수 있습니다. 제품이 출시된 후에도 제품 관리자는 사용자 피드백을 계속 수집하여 업데이트에 반영합니다.
제품 출시가 최종 단계인 것처럼 보일 수 있지만, 제품 관리자는 신제품을 개발할 뿐만 아니라 기존 제품을 최적화하는 방법도 모색합니다. 제품이 출시되면 제품 관리자는 유지율 및 제품 채택률과 같은 사용자 데이터를 모니터링하여 제품이 사용자 요구 사항을 충족하고 있는지 여부와 개선할 방법을 파악합니다. 또한 설문조사와 접수 양식을 통해 실제 고객 경험을 이해하기 위한 인사이트를 얻습니다. 사용자 데이터와 인사이트는 사용자 문제를 해결하는 패치와 업데이트를 만드는 임무를 맡은 개발팀으로 다시 전달됩니다.
제품 관리 팀은 개발 프로세스의 모든 단계에서 피드백 루프의 우선 순위를 지정합니다. 의사 결정은 제품의 각 버전에서 얻은 데이터와 경험의 영향을 받아 이루어집니다.
테스트는 단일 단계가 아니라 개발의 모든 측면에 정보를 제공하는 지속적인 프로세스인 경우가 많습니다. 물리적 제조에서는 제품이 완성된 후에 테스트를 수행할 수 있습니다. 소프트웨어 개발에서는 테스트가 전체 프로세스에 통합되는 경우가 많습니다. 종종 테스트는 자동화될 수 있습니다.
예를 들어, 지속적 통합과 지속적 배포를 사용하는 DevOps 방법론에서는 코드가 작성되고 코드 베이스에 통합될 때 지속적으로 자동 테스트됩니다. 이렇게 하면 모든 새 코드를 충분히 테스트하고 모든 문제가 가능한 한 빨리 해결되도록 할 수 있습니다.
테스트는 사용자가 제품에서 문제를 겪을 수 있는 부분에 대한 인사이트를 제공하며, 이상적으로는 사용자가 문제를 겪기 전에 개발자와 제품 팀이 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.
제품 관리자는 제품 개발 프로세스 동안 프로젝트 관리자와 긴밀히 협력합니다. 제품 관리자는 조직이 신제품을 개발하고 기존 제품을 최적화하기 위해 수행하는 이니셔티브를 설정합니다. 그러나 제품 관리자는 프로젝트 개발에 특정 작업을 세분화하여 할당하거나 리소스를 할당하는 등의 프로젝트 관리자의 역할을 하지는 않습니다.
프로젝트 관리자는 제품 관리자가 만든 로드맵을 바탕으로 각 프로젝트에 프로젝트를 완료하기 위한 인력, 리소스 및 지원이 있는지 확인합니다. 프로젝트 관리자는 마감일과 팀 아웃풋을 설정하고 모니터링하여 제품 납품이 일정대로 이루어지는지 확인합니다. 프로젝트 관리자는 제품 관리자가 변화하는 목표나 우선순위에 대한 정보를 전달하여 모든 팀 구성원이 같은 목표를 향하도록 지원할 수 있습니다.
제품 관리에는 일반적으로 기술 전문성과 비즈니스 마케팅 및 사용자 경험 지식이 결합된 다양한 스킬 세트가 필요합니다. 조직의 규모, 스타일 및 작업 범위에 따라 제품 관리 책임은 한 명의 직원이 수행할 수도 있으며 여러 명의 직원이 분할하여 맡을 수 있습니다.
제품 관리 및 제품 관리 팀과 관련된 역할은 다음과 같습니다.
이러한 역할의 책임은 때때로 조직 구조에 따라 중복되거나 합쳐질 수 있습니다.
이 임원직은 전략적 사고와 계획이 필요하며 전사적 차원에서 제품 개발 부서를 이끌고 있습니다. CPO는 비즈니스 성장을 주도하는 고객 중심 제품을 만드는 것을 목표로 기업의 제품 개발에 대한 전반적인 비전과 전략을 수립하는 데 도움을 줍니다.
CPO는 신제품의 혁신과 기존 제품의 최적화를 감독하며, 제품 관리자, 제품 책임자, 제품 마케팅 관리자, 사용자 경험(UX) 디자이너, 분석가를 관리합니다. CPO는 단기적으로 제품 성공에 중점을 두지만 시장이 어떻게 발전할 수 있는지, 향후 경쟁력을 유지하기 위해 제품을 어떻게 최적화할 수 있는지 파악하는 임무도 맡고 있습니다.
제품 관리자는 비즈니스 및 시장의 요구 사항을 이해하고, 서비스의 과제, 문제 또는 격차를 파악해 이를 해결하는 제품 개발을 주도합니다. 대규모 조직에서 이 역할은 주로 관리적이며 다양한 팀을 연결하여 모든 비즈니스 목표를 고려한 제품과 기능을 개발하는 업무를 담당합니다.
소규모 팀에서 제품 관리자는 제품 구축에 필요한 기술적인 작업에 더 관여하는 경우가 많습니다. 영향력 있는 제품 관리자가 되려면 제품 개발의 기술적 측면을 이해하고 비즈니스 감각이 뛰어나야 합니다. 제품 관리자는 조직 내에서 상충되는 우선순위의 균형을 맞추고 다양한 요구 사항을 충족하는 솔루션을 찾아야 하는 경우가 많습니다.
제품 책임자는 엔지니어링 팀의 제품 백로그를 관리하고 최적화하여 개발이 일정대로 진행되도록 합니다. 제품 책임자는 스크럼 프레임워크에서 작업하는 경우가 많지만 이 프레임워크 외부의 팀에 속한 경우도 있습니다.
스크럼은 더 큰 프로젝트를 더 작은 '스프린트'로 나누어 팀이 더 빠르게 작업하고 더 쉽게 변경할 수 있도록 하는 민첩한 모델입니다. 제품 책임자는 비즈니스 팀과 기술 팀 간의 커뮤니케이션을 촉진하도록 지원하여 비즈니스 가치를 창출하는 제품 기능을 적극 추진합니다. 제품 책임자는 일상적인 제품 개발에 적극적으로 참여합니다.
PMM은 제품 포지셔닝, 메시지 및 브랜딩을 담당합니다. PMM은 마케팅 캠페인을 통해 제품의 가치를 전달하고 고객이 신규 및 기존 제품에 관심을 갖고 채택하도록 유도하는 메시지를 작성합니다. 여기에는 디지털 및 소셜 미디어 마케팅 콘텐츠 제작, 컨퍼런스 프레젠테이션 진행, 판매 전략 개발 지원이 포함됩니다.
PMM은 자신이 홍보하는 제품에 대한 기술적 지식도 함께 갖춘 마케터입니다. PMM은 시장 조사 및 고객 데이터와 함께 이러한 기술적 지식을 사용하여 매출 성장을 촉진하는 마케팅 전략을 개발합니다. 또한 제품을 개선하고 업데이트를 릴리스하는 데 사용되는 고객 피드백을 수집하는 데 도움을 줍니다. PMM은 비즈니스 팀과 협력하여 시장 조사를 통해 제품을 시장에 출시하기에 가장 좋은 시기를 파악하여 제품 출시를 계획합니다.
관계 구축은 PMM의 역할에서 중요한 부분입니다. 제품 개발 중에 PMM은 외부 회사와의 협업 기회를 찾고 제품을 홍보할 수 있는 다른 기회를 모색할 수 있습니다.
제품이 출시되면 PMM은 종종 미디어와 기업 담당자와의 커뮤니케이션을 주도하여 제품의 가치 제안을 전달합니다. PMM은 대중을 대상으로 하는 메시지를 작성하여 제품 인식을 높이고, 영업팀이 잠재 고객에게 제품을 판매하도록 지원하는 데 중요한 역할을 합니다.
성장 제품 관리자는 수익성과 비즈니스 성장을 촉진하는 특정 제품 지표를 개선하는 데 중점을 둔 제품 관리 전문가입니다. 여기에는 제품 채택, 유지, 매출 증가 또는 지출 감소가 포함될 수 있습니다. 성장 제품 관리자는 새로운 기능이나 인수 등을 통해 성장 기회를 적극적으로 모색하고, A/B 테스트를 실행하여 새로운 기능을 실험하며, 사용자 피드백과 함께 이탈률과 같은 지표를 분석하여 개선이 필요한 영역을 정확히 찾아내고, 가격을 분석하여 제품이 시장에서 어떻게 경쟁하는지 파악합니다.
기술 제품 관리자는 제품의 기술 요소가 효율적으로 정의되고 구현되도록 합니다. 기술 제품 관리자는 프로젝트 개발을 완료하는 데 필요한 정확한 요구 사항을 수집하는 과정(요구 사항 수집이라고도 함)에 도움을 주며, 기업의 기존 리소스에 대한 기술적 평가를 제공하고 해당 리소스로 수행할 수 있는 작업을 자세히 설명할 수 있습니다. 기술 제품 관리자는 또한 신제품과 기존 엔터프라이즈 소프트웨어의 상호 운용성을 검토합니다. 이러한 전문가는 개발 및 엔지니어링에 대한 배경 지식을 갖춘 경우가 많으며, 제품 개발의 백엔드에서 개발자, 디자이너, 엔지니어, 프로그래머와 긴밀히 협력합니다.
기술 제품 관리자는 리소스 프로비저닝은 물론, 기존 제품의 테스트 및 성능 모니터링에 관여하는 경우가 많습니다. 테스트 또는 고객 피드백을 통해 식별된 문제를 해결하는 업데이트 및 패치 릴리스를 지원합니다. 기술 제품 관리자는 또한 스토리지 및 대역폭 요구 사항, 클라우드 마이그레이션, 보안 및 규정 준수 프로토콜 수립을 감독할 수도 있습니다.
민첩한 제품 관리는 제품 개발 프로세스를 더 작은 '스프린트'로 나누어 팀이 보다 유연하게 작업하고 프로세스 전반에 걸쳐 피드백을 통합할 수 있도록 하는 모델입니다. 민첩한 제품 관리는 여러 부서의 테스트와 피드백을 기반으로 기능을 개선하거나 추가하여 제품의 여러 버전을 만드는 데 중점을 둡니다. 팀은 개발 중에 더 작은 섹션으로 작업함으로써 사용자 피드백, 변화하는 시장 상황 또는 새로운 비즈니스 목표를 기반으로 제품을 더 쉽게 조정할 수 있습니다.
민첩한 제품 관리 프로세스는 변화하는 조건이 불가피하다고 가정하고 개발팀이 이러한 변화를 신속하고 지속 가능하게 대응할 수 있도록 하는 모델을 구현합니다.
