제품 관리란 무엇인가요?

제품 관리는 사용자 경험과 시장의 요구를 강조하는 제품 관리자가 구현하는 직책이자 부서로, 비즈니스, 관리, 기술 경험의 조합이 필요한 기능입니다. 제품 구축을 위한 워크플로를 설정하는 프로젝트 관리자와 달리, 제품 관리자는 특정 제품에 대한 전반적인 비전과 전략을 우선시합니다.



제품 관리자는 모든 산업 분야에 존재하며 물리적 제조와 소프트웨어 및 앱 개발을 통해 만들어지는 제품을 감독합니다.

제품 관리자는 제품 전략을 수립할 때 비즈니스 팀, 분석가, UX 디자이너, 개발자, 마케터, 영업 팀 등 부서를 아우르는 팀에서 협업합니다. 제품 관리 전략에는 시장 조사 수행, 제품 로드맵 작성, 개발팀 및 기타 관련 이해관계자 조정, 제품 업데이트를 통한 고객 피드백 통합 등이 포함됩니다.

제품 관리에서는 고객 경험을 우선시하고, 긍정적인 사용자 피드백을 성공적인 제품의 핵심 지표로 삼습니다.