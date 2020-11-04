워터폴 개발과 달리 애자일은 프로젝트 관리에 대한 반복적인 접근 방식으로 정의됩니다. 애자일 팀은 처음부터 긴 프로젝트 요구 사항의 초안을 작성하는 대신 제품을 특정 기능으로 나누고, 스프린트로 알려진 특정 시간 제약 하에서 각 기능을 처리합니다.

애자일 프로젝트 관리에는 일반적으로 5~9명으로 구성된 자율적인 다기능 팀이 필요합니다. 이들은 함께 각 스프린트 중에 실행 가능한 소프트웨어를 개발하여 이전 반복 주기에서 만들어진 다른 기능 코드와 결합합니다. 스프린트 기간이 끝나면 팀은 이해관계자에게 작업을 시연하여 피드백을 받고 소프트웨어 개발에 대한 접근 방식을 유연하게 조정할 수 있습니다. 팀은 피드백을 자주 받을 수 있으므로 개발 수명 주기 동안 제품 로드맵을 조정하여 기능이 사용자의 기대에 진정으로 부합하도록 할 수 있습니다. 워터폴 접근 방식에서는 일반적으로 고객 참여가 최종 제품 제공 시점에 이루어지므로 요구 사항이 잘못 해석되거나 문서화되면 비용이 많이 들 수 있습니다.

17명이 워터폴 프로젝트 관리 시스템이 매우 비효율적이라고 생각했으며, 2001년에 소프트웨어 개발 프로세스에 대한 이들의 아이디어는 '애자일 매니페스토'로 알려진 작업으로 결실을 맺었습니다. 이 문서는 소프트웨어 개발 작업 스트림 내에서 우선순위를 정해야 할 특정 가치와 원칙을 강조하며 스크럼, 칸반, 기능 중심 개발(FDD), 익스트림 프로그래밍 등 널리 사용되는 민첩한 프레임워크를 다수 탄생시켰습니다. 그 이후로 민첩한 소프트웨어 개발은 특히 폭포수 모델에 비해 인기가 높아졌습니다.