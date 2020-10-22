공급망 보안이란 무엇인가요?

공급망에 종사하는 많은 사람이 Target과 Home Depot이 서드파티 관계로 인해 몇 개월 이내에 겪었던 주요 데이터 유출 사고를 기억합니다. 6년이 지난 지금도 공급망 보안 침해는 여전히 헤드라인을 장식하고 있습니다. 특히 SolarWinds 침해는 현재 업계 전반에 큰 반향을 불러일으키는 사건입니다. 가장 최근 분석에 따르면 데이터 유출의 평균 비용은 386만 달러로 추정되며, 5천만 건 이상의 기록 도난이 발생한 대규모 유출은 3억 9,200만 달러에 달합니다. 2020년에 공급망 공격이 급증한 것을 감안하면, 분석이 업데이트될 때 그 영향은 짐작만 가능합니다.
그렇다면 공급망 보안을 해결하려면 무엇이 필요할까요?
이러한 과제 중 하나는 공급망 보안에 대한 단일하고 기능적인 정의가 없다는 것입니다. 물리적 위협부터 사이버 위협까지, 트랜잭션 보호부터 시스템 보호까지, 직접적인 비즈니스 네트워크에 있는 당사자와의 위험 완화부터 제3자, 제4자 및 'n'자 관계에서 파생되는 위험 완화에 이르기까지 모든 것을 포함하는 매우 광범위한 영역입니다. 그러나 공급망 보안에는 다면적이고 기능적으로 조정된 접근 방식이 필요하다는 공감대가 확산되고 있습니다.
공급망 리더들은 사이버 위협에 대해 우려하고 있기 때문에 이 블로그에서는 제품 및 서비스의 품질과 제공, 관련 데이터, 프로세스 및 시스템을 보호하기 위한 사이버 보안 측면에 중점을 두려고 합니다.
"공급망 보안은 여러 분야를 아우르는 문제이며 비즈니스, 고객 지원, IT 조직 간의 긴밀한 협업과 실행이 필요하며, 여기에는 고유한 과제가 있습니다. 이를 제대로 이해한 기업은 IT와 안전한 멀티 엔터프라이즈 비즈니스 네트워크로 시작한 다음, 분석 및 가시성 기능에 대한 신중하게 관리되고 안전한 액세스를 구축하고, 여기에서 모든 계층의 비정상적인 행동을 지속적으로 모니터링합니다."
IBM Sterling CTO, Marshall Lamb
공급망 보안이 중요한 이유는 무엇인가요?
공급망은 고객에게 필요한 것을 적절한 가격, 장소, 시간에 제공하는 것이 관건입니다. 제공되는 제품 또는 서비스의 무결성, 교환되는 데이터의 프라이버시, 관련 거래의 완전성에 대한 중단 및 위험은 운영, 재정, 브랜드에 피해를 줄 수 있습니다. 데이터 유출, 랜섬웨어 공격, 내부자 또는 공격자의 악의적인 활동은 공급망의 모든 계층에서 발생할 수 있습니다. 단일 공급업체 또는 타사 공급업체에 국한된 보안 인시던트라도 '계획, 제작, 제공' 프로세스를 크게 방해할 수 있습니다.
"공급망의 강력함은 가장 취약한 구성 요소가 결정합니다. 로스앤젤레스 항구의 사이버 복원력 센터는 공급망에 참여하는 각 구성원이 자신을 더 잘 보호하고 더 나아가 서로를 더 잘 보호할 수 있도록 도울 것입니다."
IBM Security X-Force 부사장, Wendi Whitmore
이러한 위험을 완화하는 것은 계속 변화하는 목표이자 과제입니다. 공급망은 점점 더 복잡한 글로벌 네트워크가 되고 있으며, 데이터에 액세스하고 데이터를 볼 수 있는 사람을 제어할 수 있어야 하는 타사 파트너의 수가 점점 더 많아지고 있습니다. 오늘날 직원과 예산에 대한 새로운 스트레스와 제약, 전략, 파트너, 공급 및 수요 구성의 예상치 못한 급격한 변화로 인해 더 많은 과제와 시급성이 가중되고 있습니다. 동시에 지식이 풍부하고 사회적 의식이 높은 고객과 직원은 구매하거나 지원하는 제품과 서비스에 대한 투명성과 가시성을 요구하고 있습니다. 모든 접점에는 평가, 관리, 완화해야 하는 위험 요소가 추가됩니다.
주요 공급망 보안 문제 5가지
전 세계 및 업계 전반의 공급망 리더들은 다음과 같은 다섯 가지 공급망 보안 문제로 인해 밤에 잠을 못 이루고 있다고 말합니다.
공급망 보안 모범 사례
공급망 보안에는 다면적인 접근 방식이 필요합니다. 만병 통치약은 하나도 없지만, 조직은 계층화된 방어 체계를 조합하여 공급망을 보호할 수 있습니다. 팀이 공급망 보안에 집중하여 위협 행위자가 보안 통제를 모두 뚫기 어렵게 만들면 악의적인 활동을 탐지하고 조치를 취할 수 있는 시간을 더 많이 확보할 수 있습니다. 다음은 조직이 공급망 보안 위험을 관리하고 완화하기 위해 추구하고 있는 가장 중요한 전략 중 일부입니다.
공급망 보안은 계속해서 더욱 스마트해질 것입니다. 예를 들어, 공급망 보안 솔루션은 AI를 통합하여 무단 액세스를 암시하는 이상 징후, 패턴, 추세를 식별하여 의심스러운 행동을 사전에 탐지하기 시작했습니다. AI 기반 솔루션은 사람의 대응에 대한 경보를 보내거나 시도를 자동으로 차단할 수 있습니다.
오늘날 기업들은 어떻게 공급망의 보안을 유지하고 있을까요?
IBM Sterling Supply Chain Business Network는 올해 9월 보안 비즈니스 거래에서 2019년 9월 대비 29% 증가한 새로운 기록을 세웠으며, 전 세계 고객들이 글로벌 팬데믹에도 불구하고 보안과 신뢰를 바탕으로 비즈니스를 재건할 수 있도록 돕고 있습니다.
국제 송금 서비스 제공업체인 Western Union은 2018년에 신뢰할 수 있는 파일 전송 인프라를 통해 소비자 및 기업 고객을 위해 8억 건 이상의 거래를 빠르고 안정적이며 안전하게 완료했습니다.
패션 소매업체 Eileen Fisher는 지능형 옴니채널 이행 플랫폼을 사용해 채널 전반에 걸쳐 단일 재고 풀을 구축함으로써 재고 데이터에 대한 신뢰를 높이고, 보다 유연한 이행을 수행하며, 고객 확보 비용을 절감했습니다.
블록체인 에코시스템 Farmer Connect는 네트워크 및 데이터 보안을 통합하여 신뢰, 안전, 프라버넌스를 높이는 블록체인 플랫폼을 통해 Farmer Connect에서 서비스를 제공하는 소비자와 커피 재배자를 투명하게 연결합니다.
금융 서비스 제공업체 Rosenthal & Rosenthal은 전자 데이터 교환(EDI) 서비스에 대한 다양한 접근 방식을 안전한 클라우드 기반 다중 엔터프라이즈 비즈니스 네트워크로 대체하여 운영 비용을 절감하는 동시에 모든 고객에게 대응성이 뛰어난 고품질 서비스를 제공했습니다.
통합 물류 제공업체인 VLI는 비즈니스와 자산을 보호하고 사용자 접근을 관리하는 통합 보안 솔루션 제품군을 통해 수많은 정부 준수 및 안전 규정을 준수하며, 9,000명의 직원들이 적절한 시기에 적절한 시스템에 접근하여 업무를 수행할 수 있도록 지원하고 있습니다.
세계에서 가장 바쁜 항구 중 하나인 로스앤젤레스 항구는 화물 흐름을 방해할 수 있는 사이버 위협에 대응하기 위해 공급망 에코시스템의 인식과 대응 태세를 강화하기 위한 보안 제품군을 갖춘 최초의 사이버 복원력 센터를 구축하고 있습니다.
공급망 보안 유지를 위한 솔루션
가장 민감한 데이터를 안전하게 보관하고, 신뢰할 수 있는 사람만 볼 수 있으며, 변경할 수 없도록 하여 사기를 방지하고, 서드파티 위험으로부터 보호하세요. 온프레미스, 클라우드, 하이브리드 등 구현 접근 방식에 관계없이 작동하며 실전에서 검증된 보안을 통해 IBM에서 공급망을 보호하실 수 있도록 도와드립니다.
Oracle 및 Accelalpha와의 파트너십을 통해 공급망에서 클라우드 기반 에이전틱 AI 운영 모델이 자동화를 지원하고, 효율성을 높이며, 혁신을 가속화하는 방법을 조망합니다.
공급업체를 참여시키고 범위 3 – 카테고리 1 배출량 계산을 간소화하여 보고 요건을 충족하고 성과를 최적화하세요.
IBM의 공급망 솔루션을 활용하여 혼란을 완화하며, 복원력 있고 지속 가능한 이니셔티브를 구축합니다.
IBM의 공급망 컨설팅 서비스를 통해 AI 기반의 지속 가능한 공급망을 구축합니다.
AI 기반의 지속 가능한 공급망을 구축하여 비즈니스가 미래의 업무에 대비할 수 있도록 하고, 투명성을 높이고, 직원 및 고객 경험을 개선하세요.